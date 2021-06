Brutal paliza a un joven por motivos homófobos en Galicia

- Publicidad-

El relato que ha contado la víctima de la brutal agresión a través de sus redes sociales evidencia lo lejos que estamos de haber conseguido que la sociedad española esté libre de homofobia.

Godnyx_ (su nombre de usuario en InstaGram), relata cómo ayer sufrió una agresión homófoba «por parte de un grupo de 4 chavales» que le pegaron puñetazos en el ojo derecho y en la parte lateral de la cabeza.

Un relato estremecedor

Junto a una imagen en la que se vé el rostro del muchacho tras la agresión, se puede leer el texto donde explica lo sucedido:

«Ayer, sobre las nueve de la noche en Vilagarcía de Arousa al lado del edificio de la Autoridad Portuaria sufrí una agresión homófoba por parte de un grupo de 4 chavales que me pegaron 4 o 5 puñetazos en el ojo derecho y en la parte lateral izquierda de la cabeza.



Todo esto ocurrió mientras daba un paseo con un chico y se acercó una pandilla a pedirle pipas. Yo,de manera totalmente inofensiva y sin intención de crear ningún problema (a modo de broma, evidentemente) le eché coca-cola en las manos a uno de los que se acercaron para pedirlas, repito, sin intención de pelearme con él ni con nadie. Una vez hecho esto me empezó a insultar llamándome «MARICÓN» y yo me largué de allí para no crear conflictos.

Una vez nos estábamos apartando, nos empezaron a seguir, por lo que empecé a andar más rápido. En ese momento, una chica probablemente del grupo de los que me seguían, apartó al chico que me acompañaba porque dijo que le tenía que contar algo personal y que yo no podía estar delante.

Yo me intenté acercar a ellos para refugiarme de alguna manera, pero el chico que me empezó a insultar anteriormente se presentó delante mía con su pandilla y me empezaron a insultar de manera muy homófoba, yo no pude reaccionar ya que estaba muy nervioso y después de una pausa y más insultos, uno de los de la propia pandilla de chicos me preguntó si era gay, a lo que yo respondí que sí.

Seguidamente, uno por uno, me empezaron a pegar 3 o 4 puñetazos en el ojo y en la cabeza mientras me dejaban ciego durante unos segundos. Antes de que me dieran el último puñetazo les intenté pedir perdón pero no me dieron tiempo y me pegaron el último.



En ningún momento estoy dando a entender que porque me peguen por ser homosexual ya es una agresión homófoba, sino por los insultos y por el puñetazo después de declararme gay delante de ellos.



Quiero dar las gracias al chico que estuvo conmigo y, si están viendo esto, a la pareja que se acercaron después de que me pegasen y que me ayudaron a calmarme.

Con esto también aprovecho para decir que cuando puse la denuncia no pudieron llevar el caso directamente al juzgado porque no hay una ley que implique este tipo de agresiones homófobas.»