Bruselas propone embargo total sobre el petróleo ruso

La propuesta del sexto paquete de sanciones contra Rusia presentada por la Comisión Europea a los estados miembros incluye la prohibición total de las importaciones de petróleo: “Todo el petróleo, marítimo y por oleoducto, crudo y refinado”, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen esta mañana en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El embargo previsto por el ejecutivo comunitario se llevará a cabo de forma «progresiva y ordenada», de forma que los Estados miembros, así como los socios europeos, puedan «asegurar rutas alternativas de suministro» y «minimizar el impacto en los mercados», explicó von der Leyen.

“Eliminaremos gradualmente los suministros rusos de petróleo crudo dentro de seis meses y de productos refinados para fin de año. Al hacerlo, maximizamos la presión sobre Rusia y minimizamos los daños colaterales para nosotros y nuestros socios en todo el mundo”, dijo el presidente de la Comisión.

La medida ya se esperaba pero no dejará de tener un gran impacto. “Seamos claros: no será fácil. Algunos países dependen en gran medida de los suministros rusos”, reconoció. En el caso de Eslovaquia, todo el petróleo que entra al país proviene de Rusia . En su intervención, Ursula von der Leyen no mencionó ningún régimen de excepción, pero se espera que Bratislava, al igual que Hungría, pueda beneficiarse de cierta “tolerancia” en la aplicación de la medida.

“Con estos pasos, estamos privando a la economía rusa de su capacidad para diversificarse y modernizarse”, declaró la presidenta de la Comisión, quien enumeró otras restricciones propuestas en el marco del sexto paquete de sanciones, a saber, la exclusión de Sberbank, el banco más grande de Rusia, el sistema de pago internacional SWIFT y otras dos instituciones bancarias del país: según Von der Leyen, estos bancos son «sistémicamente críticos para el sistema financiero ruso». Con su exclusión del sistema SWIFT, la UE “consolida el completo aislamiento del sector financiero ruso del sistema global”, justificó.

La Comisión también propone agregar los nombres de «oficiales militares de alto rango y otras personas que cometieron crímenes de guerra en Bucha y son responsables del sitio inhumano de la ciudad de Mariupol» a la lista de personas y entidades sujetas a congelamiento de activos y entrada prohibición en la Unión Europea.

Por último, la propuesta incluye una nueva prohibición de la emisión de tres emisoras de radio y televisión estatales rusas que la Comisión identifica como agentes de difusión de la propaganda del Kremlin y amplificación de la desinformación y las noticias falsas . “Ya no se les permitirá distribuir su contenido en la UE, en ninguna forma o formato, ya sea por cable, satélite, Internet o aplicaciones para teléfonos inteligentes”, anunció.

Bruselas también quiere romper el vínculo entre los «contadores, consultores y asesores» europeos y el Kremlin. “Esto ahora se detendrá. Queremos prohibir que estos servicios se brinden a empresas rusas”, dijo.

Como recordó la líder del ejecutivo comunitario, el presidente de la Federación Rusa ya fracasó en su objetivo original, que era “borrar a Ucrania del mapa”. “Es evidente que no tendrá éxito. Ucrania se ha levantado y Rusia se está hundiendo”, dijo. Y como ya habían hecho los líderes de la Administración estadounidense, Ursula von der Leyen identificó claramente el deseo de los líderes europeos por el desenlace del conflicto: “Queremos que Ucrania gane esta guerra”.

Además de apoyar a Ucrania para lograr la victoria militar, la UE promete ayudar a reconstruir el país al final de la guerra. “La escala de destrucción es asombrosa. Hospitales y escuelas, casas, carreteras, puentes, ferrocarriles, teatros y fábricas, todo tiene que ser reconstruido”, dijo Von der Leyen, quien calculó el esfuerzo financiero en el orden de “varios cientos de miles de millones de euros”. Una estimación es, por el momento, imposible, porque “los costos aumentan cada día que pasa de esta guerra sin sentido”, dijo.

En este sentido, el presidente de la Comisión planteó la idea de constituir un nuevo “plan de recuperación para nuestros amigos ucranianos”. Se trataría de un paquete de inversión “masivo”, para “satisfacer las necesidades financieras” de la reconstrucción del país, pero también para promover reformas que permitan corregir las “debilidades” de la economía ucraniana y “sentar las bases para un crecimiento, en un largo plazo sostenible».

Una vez más, Von der Leyen no proporcionó cifras concretas. Pero esbozó el modelo de este nuevo plan, que, al igual que los planes de recuperación y resiliencia que se pusieron en marcha tras la crisis de la pandemia, estaría basado en el cumplimiento de metas e hitos por parte de las autoridades ucranianas, con el fin de asegurar que “ Dinero europeo canalizado al pueblo de Ucrania y gastado de acuerdo con las normas de la UE”.

La implementación exitosa de tal programa “podría ayudar a combatir la corrupción, alinear el sistema legal con los estándares europeos, mejorar radicalmente la capacidad productiva y hacer de Ucrania un destino atractivo para la inversión extranjera directa”, cree la presidenta de la Comisión. Todas las condiciones que, concluyó, allanan el camino para “el futuro de Ucrania dentro de la Unión Europea”.