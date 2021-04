Todos diariamente nos enfrentamos a incontables retos en la vida, emprender es para cualquiera, pero no todos decidimos a dar libre vuelo a nuestras ideas, no todos nos aplicamos a hacer realidad lo que tanto anhelamos en nuestro corazón. Las barreras que existen para poder triunfar son diversas e innumerables, se ha comprobado práctica e históricamente que los más destacados personajes de la historia constantemente estaban enfrentándose a numerosos óbices y con gran acento de cautela salían adelante pues ellos creyeron tenazmente en sus ideas. Aunque en el entorno les llamaban “demente”, cada palabra negativa la convertían en grandiosa fuente de inspiración. ¿Quién no ha vivido momentos de dolor y acelerada angustia en esta vida? Todos en trilladas ocasiones hemos estado en ese oscuro y preocupante escenario de la vida terrenal, para ello no existe clase social, académica, nacionalidad, religión, política, cultura, etc.

En más de alguna ocasión hemos vivido burlas, claro hay personas que son alérgicas a las críticas negativas y desde que se encuentran con el primer comentario tóxico e incoherente deciden ponerle punto final a sus sueños. Desde el momento en que tomas esa decisión estás permitiendo que guíen tu vida. Nunca debes permitir que otros decidan por tu existencia, millones de personas a lo largo de la historia han sido víctima de esa pandémica y contagiosa realidad que se desliza en abundancia por toda la geografía terrestre. Tú y yo no somos nadie en esta vida para decirle a otro que no puede hacer lo que desea hacer, en su vida, si un amigo o conocido decide contarnos de sus proyectos debemos motivarlo y, por qué no, ser cómplice de sus metas…

A través de estas líneas quiero presentar a un artista salvadoreño que desde muy joven descubrió el arte de la pintura, caricatura y escritura. Él es el artista plástico, caricaturista, diseñador gráfico y escritor Estaban Atilio Munguía (nacido en Armenia, El Salvador el 2 de abril de 1944). Estudió Artes Gráficas en la Escuela Nacional de artes gráficas, la especialidad de artes publicitarias. Estudió dibujo y pintura con los maestros Plancarte (mejicano), Benjamín Saúl (español), Miguel Ángel Orellana (salvadoreño). Ha realizado incontables exposiciones en distintas ciudades de El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Francia y Estados Unidos. Como caricaturista: ha publicado varias obras, la primera fue editada en el año 2006 “Personalidades en Trazos” premiada con la denominación: “Ingenio 2006” en la rama de la caricatura otorgado por el Centro Nacional de Registro CNR.

La naturaleza nos ha dotado de talentos, hemos llegado a este mundo a aportar algo único, valioso e incomparable a la humanidad tanto contemporánea como del futuro. Para ti que en algunas ocasiones has mencionado que no tienes talento, nunca más vuelvas a decir esa gigante mentira, tú si tienes talentos y muchos. Es hora de darlos a conocer al mundo, no te quedes en la historia del olvido, inicia desde hoy a trabajar en la historia de referencia puntual e inolvidable. Los talentos son tan excepcionales que una vez que los descubres tu vida tiene mágico significado. Conocer a personas que desde muy jóvenes han desarrollado sus talentos con gran maestría es un privilegio que no tiene precio.

A través de un mensaje por WhatsApp sobre sus disciplinas artísticas Atilio, enfatiza:

“Como artista los dones recibidos los he tratado de desarrollar al darme cuenta que a través de los libros puedo integrarlos con el objeto de divulgar las tres etapas artísticas: las artes plásticas, la caricatura y últimamente implementar el pensamiento crítico filosófico plasmando desde mi vivencias personales hasta la generalidad del ser humano. Razón por la que nace la inquietud de editar el último libro: Ordenando Pensamientos Reflexiones. Como una propuesta de dar luz en aquellos asuntos internos de la sociedad y que descubra su propia respuesta de la vida y de su existencia. Con respecto a la caricatura existen variantes o tendencias como la caricatura social, la política, la comercial y la humanista esta última es con la que más identifico”.

De sus inicios por el mundo artístico detalla:

“Al inicio trabajé el estudio del arte figurativo conceptual, propuesta costumbrista pero que gradualmente se desarrolla mediante un arduo proceso investigo pasa al género expresionista para llegar finalmente al arte abstracto no para estacionarse, sino para experimentar y conocer su dialéctica expresiva”. Él recomienda: “Por experiencia propia recomiendo que si tenemos la vocación en algún campo del arte lo primero fijar los objetivos tener una meta hasta donde se quiere llegar, trabajar e investigar muy acuciosamente la rama en la que se desea triunfar”.

