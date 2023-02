¡Bravo, buen intento!, pero no coló. Lo vimos llegar

- Publicidad-

Leyendo, releyendo y reflexionando sobre ello, hoy me di cuenta de algo, o mejor dicho, fui consciente del mensaje que se me mandaba.

Constantemente, y más en estos últimos meses, referente al tema de la Plandemia y todo lo relacionado: vacunas, virus, cambio climático, Agenda 2030, etc., se está divulgando por las redes sociales y canales de la «disidencia» algo que también había entrado dentro de «mi creencia»,y es que hay personas que les digas lo que les digas les va a dar igual, que ya no merece la pena insistir en comunicarles la información que no conocen y que se les oculta, y que no hay que gastar más energía en ello, que cada cual lleva su proceso de vida.

Y todas estas afirmaciones son ciertas:

Hay personas que no quieren ni querrán enterarse, escucharte.

Supone por nuestra parte un desgaste intento tras intento

Cada cual lleva un proceso de vida, es cierto, así es.

Pero esto en sí mismo, aunque es cierto, lleva a una trampa:

Nos lleva a caer en la llamada Indefensión aprendida, es decir, creemos que no hay nada que hacer, hagamos lo que hagamos, y por lo tanto dejamos de buscar salidas.

Me explico. En la comunicación entre humanos hay muchas variables:

Comunicación verbal y no verbal: Palabras, movimientos gestuales, tono, timbre, volumen. Incluso en la comunicación escrita podemos encontrar, en menor o mayor medida, esas variables, la energía viaja y la transmitimos también en el mensaje escrito.

De tal forma que hay personas con las que la comunicación es fluida, que todo cuadra, que es coherente, y experimentamos una sensación agradable y nos recargamos de energía. A esto normalmente le llamamos sintonizar y en muchas ocasiones le llamamos empatía (que realmente es simpatía, hablaré de ello en otro artículo).

En el fondo sintonizar con otra persona es vibrar en la misma frecuencia. Al final parece que todo es frecuencia en este mundo, en esta vida.

Pero ¿Qué ocurre cuando nos encontramos personas con las que no hay forma de sintonizar? Pues que cuando no sintonizamos la comunicación se corta.

Te propongo que sigas los mismos pasos que hacemos cuando intentamos sintonizar una emisora concreta de radio, al fin y al cabo, sintonizar con las personas es una metáfora de la sintonización de una emisora.

Así que cuando intentamos sintonizar una emisora en concreto, y me refiero no a una radio digital de de las de ahora, sino a esas radios o transistores que llevaban nuestros padres y abuelos (y yo también) en los que a través de una «ruedecica» (soy de Aragón) íbamos despacico buscándola, sobre todo cuando no era una emisora de las importantes.

Pues con ciertas personas nos pasa lo mismo, es necesario que aprendamos a sintonizar con ellas. Además, seguro que te pasará como a mí, varias o muchas de esas personas con las que ahora se corta fácilmente la comunicación, eran con las que hace un poco más de 3 años teníamos una sintonía perfecta.

Como dije anteriormente quieren nuestra Indefensión aprendida, y nos están llevando por otro lado, de una forma más sutil, a través de nuestro cansancio mental de estos 3 últimos años, porque qué duda cabe, que nos han metido mucha tralla.

Y, ¿por qué creo que es importante que no nos rindamos en mantener el contacto y la comunicación, sobre todo con las personas que realmente apreciamos y que están cerca?

Porque como todos los que estamos aquí sabemos, estamos creando comunidades paralelas de apoyo y autosuficiencia y cada cual de la mejor manera que sabe, y todas con el mismo fin, echar a los esclavistas y crear comunidades libres.

Así que ahora mismo hay una gran bifurcación y, a grandes rasgos, hay dos caminos vitales a elegir por la población: seguir en el que veníamos avanzando y encaminarnos hacia un totalitarismo sin parangón, o elegir el camino hacia la creación de comunidades libres.

Estas comunidades libres tienen, bajo mi punto de vista, dos objetivos fundamentales:

Que el nuevo paradigma que queremos crear tenga como centro de acción el bienestar de las Personas y la Naturaleza, desplazando el dinero de ese centro que ahora inunda todo. Invitar a más y más personas. Seguir llamando a la puerta de sus corazones cuando nos sintamos con fuerzas, y quecuando tengamos momentos de cansancio , nos recarguemos los unos a otros para seguir llamando a más y más gente.

Ahora mismo, intuyo que los que realmente intentan esclavizarnos son pocos y nosotros también somos pocos. Y después hay una gran masa amplia de personas que a medida que van caminando por su proceso de despertar (como estamos haciendo nosotros), tendrán que ir tomando decisiones sobre cuál de los dos caminos elegir.

Está claro que los que nos quieren esclavizar están y van a ir sacando toda su fuerza, a través de los cantos de sirena de su es por tu bien y no cejarán de utilizar la violencia si es necesario, siendo una de sus tácticas principales enfrentarnos.

Si nosotros no hacemos visible nuestra alternativa (nuestro camino), la elección de esa gran masa de personas está condenada al otro camino. Y ellos habrán triunfado.

Por eso os invito a no caer en la trampa de la indefensión aprendida que nos han tendido, y que con nuestras acciones miremos a estos criminales a la cara y les digamos:

¡BRAVO!, ¡BUEN INTENTO!, PERO NO COLÓ, OS VIMOS VENIR