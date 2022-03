Borrell pide nuevos equilibrios Norte-Sur en el Foro de Doha: «El mundo entero está en peligro»

- Publicidad-

Josep Borrell, comisario europeo de diplomacia y relaciones exteriores ha lanzado un mensaje contundente afirmando que «El mundo entero está en peligro» en la reunión del Foro de Doha, que no había podido celebrarse los dos últimos años debido a la pandemia de Covid-19.

«Ucrania no es un asunto europeo, de nuestros confines, sino mundial. El mundo entero está en peligro» ha afirmado. Lo ha hecho en la vigésimo edición del Foro de Doha, y ha señalado que «necesitamos más imperio de la ley y más atención al sur más equilibrio».

«Echar a Rusia en brazos de China conlleva un riesgo de división global», ha subrayado. «A un lado el Noroeste del planeta, menos poblado, más rico y envejeciendo. Al otro lado el Sudeste más poblado, no tan rico y creciendo».

«Es cierto que el posicionamiento occidental ha recabado muchos apoyos, pero también hay un número importante de abstenciones, por los sentimientos en varios países que vienen del colonialismo y de sus vínculos con la Unión Soviética». «Quizás ha llegado la hora de buscar un reequilibrio Norte-Sur si queremos parar esta guerra de agresión, ahora de desgaste», ha afirmado Borrell.

En su intervención, ha advertido de la importancia de «no trazar líneas rojas», de «ir con cuidado para no extender aún más la guerra, horizontalmente o verticalmente». Ya que, según Borrell, «en el pasado las amenazas no siempre se han cumplido y no podemos ir a otra Guerra Fría«.

En la conferencia también participó de manera telemática Zelenskiy, que denunció que «Rusia, que es veintiocho veces más grande, quiere capturar Ucrania y convertirla en una colonia como en sus días imperiales».

También intervino el presidente de la Asamblea General de la ONU haciendo un llamamiento a un alto el fuego inmediato en Ucrania.