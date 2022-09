Boris Johnson se despide con guasa al estilo Looney Tones: “Esto es todo, amigos”

- Publicidad-

Boris Johnson se ha despedido con una frase: “Well this is it folks”, “Esto es todo, amigos», al estilo de los dibujos animados de los Looney Tones. Este martes ha dejado de ser primer ministro británico, tras presentar formalmente su dimisión a la reina Isabel II, jefa del Estado del Reino Unido, en el castillo de Balmoral, en Escocia.

En una declaración ante la residencia oficial del 10 de Downing Street, Boris Johnson destacó entre sus logros: el Brexit, la puesta en marcha del programa de vacunación contra la COVID-19 y el apoyo a Ucrania tras la invasión de Putin.

Ante una tarima instalada ante la puerta negra de Downing Street, Johnson mostro su “ferviente apoyo al Gobierno de su sucesora, Liz Truss”.

“Seguiremos teniendo esa fuerza económica para dar a la gente el dinero que necesitan para superar esta crisis energética que ha sido causada por la guerra viciosa de Putin”, ha señalado.

“Sé que Liz Truss y el nuevo gobierno conservador harán todo lo posible para que la gente supere esta crisis”. Y este país la soportará y ganaremos. “Y si Putin piensa que puede tener éxito chantajeando o intimidando al pueblo británico, entonces está totalmente engañado y la razón por la que tendremos esos fondos ahora y en el futuro, es porque los conservadores entendemos la simetría vital entre la acción del gobierno y la empresa privada capitalista de libre mercado”, ha señalado Johnson.

Hacer las calles seguras

“Estamos cumpliendo con esos enormes compromisos del manifiesto de hacer las calles más seguras: la delincuencia en los barrios se ha reducido un 38% en los últimos tres años, 13.790 policías más en las calles, construyendo más hospitales, y sí, tendremos 50.000 enfermeras más para el final de esta legislatura y 40 hospitales más para el final de la década, una asignación de fondos sin precedentes a nuestras escuelas y a los sueldos de los profesores”, ha señalado como sus principales logros.

Crisis energética

Y, por supuesto, “estamos aportando soluciones a corto y largo plazo para nuestras necesidades energéticas y, no sólo utilizando más hidrocarburos nacionales, sino aumentando para 2030 a 50 GW de energía eólica, es decir, la mitad de las necesidades de electricidad de este país sólo con energía eólica marina un nuevo reactor nuclear cada año y viendo lo que está sucediendo en este país, los cambios que se están produciendo, por eso el sector privado está invirtiendo más capital de riesgo que la propia China, más empresas tecnológicas de mil millones de libras brotando aquí que en Francia, Alemania e Israel juntos y como resultado el desempleo al dejar el cargo, bajando a mínimos no vistos desde que yo tenía unos diez años y rebotando en una tolva espacial”, ha afirmado Boris Johnson durante su despedida.

Soy como uno de esos cohetes impulsores que ha cumplido su función

“Permítanme decir que ahora soy como uno de esos cohetes impulsores que ha cumplido su función y que ahora volveré a entrar suavemente en la atmósfera y caeré invisiblemente en algún rincón remoto y oscuro del Pacífico. Y como Cincinnatus vuelvo a mi arado y no ofreceré a este gobierno más que el más ferviente apoyo”.

Boris Johnson: Es un momento difícil para la economía

“Este es un momento difícil para la economía. Es un momento difícil para las familias de todo el país. Podemos, y lo superaremos, y saldremos fortalecidos del otro lado, pero les digo a mis compañeros conservadores que es hora de que la política se acabe, amigos”.

Entonces ha vuelto a ofrecer su apoyo Truss, “es hora de que todos apoyemos a Liz Truss y su programa y cumplir con la gente de este país, porque eso es lo que la gente de este país quiere, eso es lo que necesitan y eso es lo que merecen”.

“Estoy orgullosa de haber cumplido las promesas que hice a mi partido cuando tuvieron la amabilidad de elegirme, ganando la mayor mayoría desde 1987 y el mayor porcentaje de votos desde 1979”, ha recordado.

Brexit

“Cumpliendo con el Brexit, cumpliendo nuestros compromisos del manifiesto, incluida la asistencia social, ayudar a los ciudadanos de todo el país, asegurando que Gran Bretaña vuelva a estar a la altura del mundo, hablar con claridad y autoridad. Desde Ucrania hasta el pacto AUKUS con Estados Unidos y Australia, porque somos un Reino Unido entero, cuyos diplomáticos, servicios de seguridad y fuerzas armadas son tan admirados en todo el mundo”.

“Y ahora que me voy, creo que nuestra unión es tan fuerte que los que quieren romperla lo seguirán intentando, pero nunca lo conseguirán”.

“Apoyaré a Liz Truss y a nuestro nuevo gobierno en todo momento”, ha finalizado.