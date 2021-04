Cuando se tiene poco que decir, y sale una y otra vez en La Sexta, se acaba liando y liándola.

Hoy la redes sociales arden contra las palabras de José Bono sobre Julio Anguita, al que calificó como “intelectualmente pobre”.

José Bono, exministro de Zapatero, expresidente del Congreso y expresidente de Castilla-La Mancha, con quien realmente quería meterse era con Pablo Iglesias y Podemos. Pero se lio.

No entramos nunca a los trapos de José Bono. Tiene todo el derecho a criticarnos desde la Sexta. A eso va. Pero que haya dicho de Julio Anguita que era “pobre intelectualmente” me parece indecente. Esa indecencia engrandece aún más el ejemplo, político e intelectual, de Julio pic.twitter.com/mris9YGHXU — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 11, 2021

El lío

Tras descalificar a Iglesias, Bono recordó que “él era muy amigo de Julio Anguita, y tengo que decir que eso me afectó. Podría darse la circunstancia de que la derecha tenga un buen resultado en Madrid, podría ser que él no contribuya a mantener los votos de Podemos que van en descenso y se me representa un peligro gravísimo de la extrema izquierda, el que ya tuvimos con Anguita: mucha extrema izquierda, pero buena pinza que hizo con el PP en contra del Gobierno socialista», explicó, añadiendo una polémica referencia al exlíder de IU, ya fallecido, al que consideró «más pobre intelectualmente».

Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales arden entre el enfado y la ironía contra la verdadera capacidad intelectual de José Bono.

Anguita no acumuló una fortuna con la política como Bono; Anguita no abrió cuentas en paraísos fiscales como Bono; Anguita fue coherente hasta el final y no un chaquetero como Bono, neoliberal confeso, que ha utilizado el socialismo como tapadera para hacerse rico. — ALFONSO (@52municipios) April 11, 2021

Bono es un dispositivo de los que mandan para agredir a Pablo Iglesias. Por eso, como Inda, tiene plaza fija en La Sexta. Bono trabaja para que los de abajo no tengan derechos y los de arriba mantengan sus privilegios. No le llega a Julio Anguita ni a la suela de los zapatos. pic.twitter.com/EZCMbZWoMq — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 11, 2021