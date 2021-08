Bolsonaro, acusado de divulgar información confidencial

- Publicidad-

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, imputado por orden de un juez del Tribunal Supremo (STF), en una investigación sobre la supuesta divulgación de datos confidenciales por parte de la Policía Federal.

El caso se refiere a una investigación de la Policía Federal por una presunta violación del sistema informático interno del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2018, perpetrada por piratas informáticos, tratada con confidencialidad, pero que finalmente fue revelada por el jefe de Estado brasileño.

El juez, Alexandre de Moraes, ordenó la exclusión de una publicación de Bolsonaro sobre el tema en las redes sociales y determinó la apertura de un nuevo frente de investigación contra Bolsonaro , dentro de una investigación por la difusión de falsas noticias.

El magistrado del STF también estableció un plazo de cinco días para que la Procuraduría General de la República (PGR) se pronuncie sobre el episodio.

- Publicidad-

Al aceptar la solicitud para abrir una investigación, Moraes destacó que la investigación de los hechos sería fundamental y que la publicación de documentos sobre la investigación de la violación de los sistemas informáticos del TSE tenía como objetivo «ampliar la narrativa fraudulenta establecida contra el proceso electoral brasileño«.

Al revelar los datos la semana pasada, Bolsonaro dijo que la investigación de la Policía Federal probaría que las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones realizadas en el país están sujetas a fraude.

Un día después, sin embargo, el TSE desmintió la versión de Bolsonaro y dijo que el episodio, ocurrido en 2018, no influyó en las elecciones, ya que la invasión fue por un sistema TSE y no por máquinas de votación electrónica, que no están vinculadas a Internet, y porque el código fuente de los programas utilizados en las máquinas de votación electrónica se somete a sucesivas comprobaciones y pruebas para identificar cualquier alteración o manipulación, y que no ha ocurrido nada inusual.

En las últimas semanas, Bolsonaro ha desatado una campaña contra las máquinas de votación electrónica e incluso acusó a miembros del TSE de participar en un complot para defraudar las elecciones presidenciales de 2022 a favor del expresidente Lula da Silva, quien lidera todas las intenciones de las encuestas sobre las presidenciales.

Las denuncias sin pruebas realizadas por el presidente brasileño llevaron al TSE a abrir un proceso administrativo contra Jair Bolsonaro y a solicitar que sea investigado por el STF por presuntamente cometer atentados a la democracia y divulgar información falsa.

La Cámara de Diputados rechazó el martes pasado un proyecto de ley presentado por los aliados de Bolsonaro para instituir el voto impreso en el país.