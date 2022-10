Bill Gates vaticina una situación «aterradora» en Europa durante el próximo invierno

- Publicidad-

Bill Gates, el empresario mundialmente conocido, autoproclamado como «filántropo», ha dado una entrevista a Bloomberg, donde ha analizado la situación internacional actual.

Gates ha vaticinado una «situación muy aterradora» para Europa durante el próximo invierno, poniendo el foco sobre el aumento de los precios de la energía en la región, que podría suponer que los hogares no pudieran hacer frente al frío.

«La diferencia en la cantidad de gas natural que se necesita en un invierno muy frío frente a un invierno templado sorprenderá a la gente. Es casi un factor de tres”, dijo. «Así que es mejor que esperes que sea un invierno bastante suave… Si es un invierno muy duro, las compensaciones son muy, muy difíciles, incluida la limitación del uso industrial [de la energía] en gran parte, para lo que la gente no está realmente preparada».

Gates se mostró escéptico sobre las declaraciones de algunos países occidentales de que detendrían las compras de energía rusa en represalia por el conflicto en Ucrania, lo que sugiere que Europa tendrá que seguir dependiendo de esas importaciones durante algún tiempo.

“Entonces, cuando la gente me dice: ‘Oye, nos encantan tus propuestas climáticas, porque podemos decirle [al presidente ruso Vladimir] Putin que no lo necesitamos’”, continuó, y agregó con sarcasmo: “Yo digo: ‘Sí, 10 años a partir de ahora. Llámalo y dile que no lo necesitas’”.

Gates afirmó que reactivar las plantas de carbón y depender de otras fuentes de energía menos verdes es «pragmático» e incluso será «bueno para el clima» a largo plazo, mientras que «a corto plazo, solo hay que encontrar cualquier solución, incluso si eso significa que las emisiones vayan a aumentar”.

«No creo que sea realista decir que la gente tiene que cambiar por completo su estilo de vida debido a las preocupaciones sobre el clima”, dijo Gates. “Puedes tener una revolución cultural en la que intentas tirar todo por la borda, puedes crear una situación similar a la de Corea del Norte en la que el Estado tiene el control. Aparte de la inmensa autoridad central para que la gente simplemente obedezca, creo que el problema de la acción colectiva simplemente no tiene solución”.

Incluso si todos los «países ricos» del mundo simplemente desaparecieran, solo representarían menos de un tercio de las emisiones globales de carbono, dijo Gates, y agregó: «Entonces, los excesos de los países ricos… incluso frenarlos por completo no es suficiente». Es necesario encontrar una solución a este problema.”