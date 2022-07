Bildu desnuda a Sánchez: «Necesitamos medidas estructurales que cambien de raíz el sistema depredador de personas en el que vivimos»

- Publicidad-

Ha tenido que ser EH-Bildu quien pusiera voz a lo que muchos ciudadanos pensaron ayer cuando Pedro Sánchez anunció una serie de medidas de corte progresista que, tras un análisis de las mismas, se quedaban cortas o se implementarían demasiado tarde.

Mertxe Aizpurúa, portavoz de Bildu, ha realizado una intervención calmada pero con una fuerza que resonaba y removía los cimientos del Congreso de los Diputados. Ante la autocomplacencia que vendrá posteriormente por parte del Partido Socialista, que verá las medidas anunciadas por Sánchez como una rememoración legislativa de la Revolución Rusa, Bildu ha desnudado absolutamente la realidad de los anuncios de Sánchez.

«Le planteamos al Gobierno que tome medidas laborales para un aumento de los salarios acorde a los índices del IPC, así como una revalorización del salario mínimo interprofesional. Estas medidas aliviarían a los trabajadores y haría bajar la inflación. Debería elegir: la mejora de los trabajadores o el blindaje de beneficios empresariales», ha afirmado Aizpurúa.

Bildu valora positivamente los anuncios de Sánchez, pero «valoramos positivamente las medidas que ha tomado, pero necesitamos más. Hemos tenido que pasar una pandemia y una guerra en Europa para que tomen estas medias decisiones, no queremos esperar a otra catástrofe para obtener medidas más audaces y estructurales porque serán necesarias. Estas consecuencias económicas no vienen solo de la guerra. No necesitamos solo medidas paliativas para los sectores más vulnerables, sino más estructurales que comiencen a cambiar de raíz el sistema depredador de personas en el que vivimos».

Mensaje a las víctimas de ETA

Mertxe Aizpurúa ha aprovechado su intervención para dedicar una parte la misma a las víctimas de la banda terrorista ETA, una vez más, un mensaje de concordia, de reconocimiento y pesar por el dolor sufrido, un mensaje que aquellos que se lucran políticamente (y en algunos casos económicamente) del dolor de esas víctimas no escuchan porque les interesa más continuar con una estrategia en la que ETA, una banda terrorista que dejó las armas hace más de una década.

«Queremos trasladarles [a las víctimas de ETA] nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello y creemos sería una buena contribución que todos lo estuviéramos, aportando cada uno su propia declaración a este proceso», ha afirmado Aizpurúa.