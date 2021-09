Bienaventurados los mansos, de Víctor Morán Arteaga

- Publicidad-

Creo que jamás había llegado a mis manos un libro de forma tan rocambolesca y extraña. Ruego a quien esté leyendo que continúe haciéndolo, y descubrirá que no le miento.

La historia comienza una tarde agosto en la que bajo al supermercado a primera hora, para no tener que aguantar colas. En efecto, está casi vacío. Lo cual me permite pasar con calma por la línea de cajas y charlar un poco con quien me cobra. No recuerdo el motivo, aunque tampoco necesito ningun en especial, pero enseguida cuento a mi interlocutor que soy escritor (me encanta decirlo) e inmediatamente al hombre que me está escuchando se le ilumina la mirada y dice que a su mujer le encanta leer; y lo dice con el mismo orgullo con el que yo he dicho que soy escritor. Así que, sin demorarlo, subo a mi casa, está cerca, y le bajo un ejemplar de ES EXTRAÑA LA AMISTAD dedicado a los dos: José María y Laura. Y ya que estamos, cambiamos también los números de guasap.

Al día siguiente recibo un mensaje de Jose María diciendo que a su mujer le ha hecho mucha ilusión el regalo. Y hasta ahí todo agradable, normal y bien; sin alharacas. Pero sucede que días después recibo otro guasap de JM, diciéndome que quieren corresponder a mi generosidad con otro regalo. Inmediatamente, estoy casado con una murciana, pienso que será un pastel o alguna otra cosa rica de comer. Pero no. Bajo un par de días después al super para recibir mi regalo y me encuentro con un libro; un libro escrito por un tío de Laura, la mujer de José María. Sonrío, con buena voluntad. Quizá no haya nada más difícil que regalarle a un escritor un libro, pero la intención es lo que cuenta; así que agradezco y pienso que estaría bien echarle un vistazo y decir algo en prensa sobre el autor.

Así que nada más llegar a casa, lo abro sin demasiado entusiasmo… y me leo 150 páginas del tirón. Está muy bien. Muy bien. Ya el autor, en la dedicatoria manuscrita, me había avisado de que la única ambición de BIENAVENTURADOS LOS MANSOS era entrener; puedo dar fe que lo consigue. No me duró ni dos días, y lo pasé muy bien leyéndolo. Se trata de un thiller, lleno de giros e intrigas y perfectamente sincronizado, además de estar escrito con gran mimo y un puntillismo en la información deslumbrante. Conozco muchos escritores de éxito, e incluso de gran éxito comercial, incapaces de escribir algo tan dinámico, capaz de atrapar verdaderamente al lector desde la página uno.

En suma: que lo recomiendo y garantizo que engancha desde el principio.

Pero todavía hay algo más. Víctor Morán Aretaga regenta un bar de nombre literario; aunque de momento voy a reservarme el nombre pues me he propuesto visitarlo. Ya lo contaré por aquí. ¿Estará el bar a la misma altura que la muy agradable lectura de BIENAVENTURADOS LOS MANSOS?

(mecanografía: MDFM)