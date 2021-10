Bidoo entra en España

- Publicidad-

Recientemente ha llegado a España un nuevo sitio de subastas online llamado Bidoo. Se trata de una plataforma on line con más de seis millones de usuarios, en la que se pueden obtener productos como smartphones, PCs, TVs, cámaras GoPro, productos de lujo, vales de regalo, etc., ahorrando hasta un 99% de su precio de mercado. El funcionamiento de Bidoo.com es sencillo: mediante un sistema de pujas se subastan miles de objetos partiendo de 0,01 €. Cada participante puede pujar un céntimo de euro cada vez por turno hasta que se termina el temporizador, de manera que cada puja aumenta el precio en 0.01 € y cuando el temporizador termina, el último pujador gana el producto, el cual recibirá en un plazo de 48 horas. De esta forma tan simple se pueden conseguir productos nuevos (se envían con garantía) a un precio irrisorio si se tiene suerte en la puja. Esta innovadora manera de subasta digital consigue que las compras sean cada vez más experimentales, divertidas y menos rutinarias, de ahí que atraiga cada vez a más personas en todo el mundo.

¿Son fiables las subastas a céntimo?

Ante esta pregunta, sólo cabe señalar que existen más de 55.000 testimonios de clientes que avalan su fiabilidad y que han ahorrado hasta un 99% en Bidoo, además de constatar su correcto funcionamiento y dar constancia de los precios inmejorables que ofrece. En este sentido se pueden encontrar muchos testimonios en su perfil de Facebook y Instagram, con sus distintas fotos y videos junto a los productos ganados y los distintos precios. Se puede seguir el Facebook oficial de Bidoo para verlos y seguir sus promociones. El número de clientes satisfechos es más que relevante, además se pueden comprobar los casos reales de usuarios que comparten su experiencia en las redes. Por citar algunos ejemplos, un usuario recibió su Galaxy Z Flip3 5G 128gb de 1,099.00 € por solo 50.33 € y otro que recibió su Playstation 5 por solo 92.43 € en lugar de 899.90 €. En total hay más de 55 mil testimonios que muestran sus productos a un precio muy rebajado. Además, Bidoo regala a cada nuevo usuario 10 pujas gratuitas al inscribirse en su web, no en vano, se trata de la plataforma de subastas en línea con más clics por parte de los internautas interesados en este tipo de negocios. Comenzar con estas pujas gratuitas es toda una ventaja, no obstante, los paquetes de pujas tienen precios más que asequibles y no suponen un desembolso importante de dinero, solo una forma de poder acceder a los miles de chollos de la web.

¿Por qué tienen tantos seguidores?

La posibilidad de poder adquirir las últimas novedades en tecnología a precio de saldo es el mejor reclamo en este tipo de páginas web. No obstante, también se subastan otro tipo de productos muy codiciados como cheques regalo de Amazon, joyas de diseñadores famosos, aparatos de gimnasia, patinetes, drones, bicicletas, electrodomésticos y un sinfín más de artículos de gran calidad. Solo hay que estar al tanto del temporizador para ser la última persona en pujar y conseguir el artículo deseado. Esto también le añade emoción a la compra, convirtiéndola casi en un juego. Es un sitio web que opera con la mayor garantía de seguridad, Por tanto, si lo que quieres son primeras marcas a precio de risa Bidoo es el portal de referencia donde conseguirlo. En definitiva, Bidoo es ese portal desde el que podemos hacernos con productos tecnológicos de última generación a precios irrisorios, buscando una manera de jugar mientras nos hacemos con los artículos que más nos gustan, una nueva forma de consumo que cambiará el concepto de las compras para siempre. Lo mejor de todo: es un sitio seguro, confiable y con una selección de artículos de gran variedad y calidad.