Biden continúa su campaña contra Putin: hoy desde Polonia

El Presidente de Estados Unidos continúa su gira por Europa para expandir su mensaje contra Putin.



Joe Biden acaba de pronunciar un discurso en Polonia, donde ha afirmado que Putin no debería seguir al frente del gobierno ruso, aunque ha matizado que no pretende provocar ningún tipo de cambio de manera externa en Rusia.



Como viene siendo habitual en estos días, Biden ha realizado una afirmación que más tarde ha tenido que matizar la Casa Blanca.



Desde Varsovia Biden ha dicho: “Por el amor de Dios. Este hombre no puede seguir en el poder». Pero posteriormente, para la CNN han tenido que aclarar que “El presidente quería decir que no se debería permitir a Putin ejercer su poder sobre sus vecinos de la región. No estaba hablando sobre el poder de Putin en Rusia ni sobre un cambio de régimen».