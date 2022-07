- Publicidad-

La salud ocular de los más pequeños siempre ha sido un asunto de vital importancia para las familias. No en vano, la detección precoz de cualquier problema relativo a la vista puede ser crucial para evitar males mayores. Más aún en rangos de edades tan tempranas. No vamos a negar lo innegable, nuestra «cultura ocular» no se situa entra las más avanzadas del mundo. Por fortuna, esto es algo que esta cambiando progresivamente, y es por ello que os venimos a explicar los beneficios de la cirugía ocular en niños junto a algunas de las patologías más destacadas.



Ambliopía u «ojo vago», Anomalía de Peters, Catarata congénita, Defectos refractivos en la infancia, Estrabismo infantil, Ptosis palpebral infantil… Las patologías oculares que pueden afectar a los más pequeños son de lo más variadas y surtidas. Y algunas de ellas pueden llegar a ser de bastante gravedad. A continuación, compartimos con todos vosotros algunas de las más comunes y habituales durante la infancia:

El ojo vago es aquel que no se ha podido desarrollar correctamente durante la infancia. Derivando en una descompensación ocular que hace que veamos mejor en un ojo que en otro. Por ello resulta fundamental tratarlo lo antes posible. No debemos olvidar que más allá de los 8 o 9 años resulta imposible. Gotas, gafas, parche ocular. Son varias las posibles soluciones, aunque debe ser tu clínica oftalmológica pediátrica la que se encargue de recomendar, en cada caso, la mejor solución en base a los criterios específicos de cada niño.

La miopía es un defecto de refracción que ocurre cuando los rayos de luz que llegan a nuestros ojos convergen delante de la retina. Algo que suele derivar en una buena vista de cerca, pero en cierta borrosidad en largas distancias. Uno de los sintomas de dicha patologia en los más pequeños es comprobar si achican los ojos cuando tienen que leer algo de lejos.

El estrabismo es la desviación de uno o ambos ojos al mirar. Algo que debe ser tratado en edades tempranas. Desgraciadamente, también es sinónimo de burla y causa de falta de integración social. Por si fuera poco, hablamos de un problema que afecta, ni más ni menos, al 2% de la población. Por suerte, la operación de estrabismo en niños es posible.

Toda cirugía en un niño representa una serie de connotaciones especialmente complicadas tanto para los padres como para los propios cirujanos. No obstante, se trata de operaciones similares, en lo técnico, a las realizadas a los adultos. No obstante, cuentan con las suficientes singularidades como para minimizar los riesgos. No olvidemos que, por poner un ejemplo, que incluso la operación de catarata congénita en niños (bebés) resulta bastante habitual.



Por otro lado, es importante resaltar que la mayoría de problemas de visión tienen lugar entre los 6 y 8 años. Algo que hace fundamental tratarlos en el momento para evitar males mayores. Y ojo, «tratarlos» no implica ni mucho menos siempre una operación. Eso sí, nadie mejor que una clínica oftalmológica pediátrica para aconsejarte todas las opciones posibles y valorar la mejor alternativa disponible con la tecnología actual.