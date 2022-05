Begoña Echebarría, Directora General de la Fundación Novia Salcedo por más de 35 años, organización mundial sostenible por el derecho a un trabajo digno para todos, acompañando a personas jóvenes en la mejora de su empleabilidad

- Publicidad-

Begoña Echebarria Madariaga, es una mujer decidida, con una gran vocación por lo social y en particular por la necesidad de dotar a los jóvenes de caminos adecuados para acceder a un marco laboral lleno de oportunidades. Su mirada es perspicaz y se hace entender con facilidad, favorece la distensión y el entendimiento nada más comenzar esta entrevista para Diario16. Ella es la directora General de la Fundación Novia Salcedo desde hace 35 años, además de Cónsul Honorario de Noruega. Luis Cañada Vicinay que recibió el testigo de presidente en el año 2013, afirma en su opinión que el papel desempeñado por Begoña Echebarria a lo largo de la historia de la Fundación fue y es fundamental. Ha demostrado ser una gran emprendedora, empresaria y líder nata de equipos humanos de trabajo.

1.- ¿Tus comienzos Begoña?

La relación mía y Txomin Bereciartua sacerdote y fundador de la misma se remonta a 1.962. Me incorporé a Novia Salcedo en Junio de 1.987, fuí la primera directora oficialmente vinculada de forma laboral a la entonces Asociación Pedro Novia Salcedo. Mis aitas y Txomin tenían una buena relación, de hecho él me bautizó, era muy amigo de mis padres, de mis tíos y de la hermana de mi madre. Somos cinco hermanos. Txomin nació el 23 de Junio de 1.929 en la calle bilbaína de Tendería en el Casco Viejo. Faltaban 7 años para la guerra civil española.

En el 56 fue designado coadjutor de la Parroquia de San Ignacio de Algorta (Bizkaia), en 1.979 nació la Asociación sin ánimo de lucro con Mikel Madariaga como primer director sin relación laboral, el objeto social de la Asociación entonces resumía en seis verbos sus principales líneas de actuación: formar, coordinar, promocionar, cooperar, investigar e informar a los jóvenes. Así fue la declaración fundacional de voluntades.

En 1.987 la Asociación atravesaba problemas importantes de supervivencia por diferentes causas, una de ellas importante su autonomía financiera, también la crisis estructural con la reconversión industrial y un tejido industrial muy deteriorado, yo me encontraba en paro con mi flamante título de Socióloga, Licenciada en CCPP y Sociología Urbana, Competitividad y Desarrollo Empresarial y Regional, hoy Trabajo Social, aunque metida ya en proyectos sociales y de juventud. La Asociación Novia Salcedo había mermado su personal considerablemente. La invitación que me hizo Txomin Bereciartua, obtuvo una respuesta rápida, sabía de la Asociación, de sus logros y de su concepción, del compromiso de su fundador con los jóvenes y el profundo sentido social de sus proyectos, acepte sin pensármelo dos veces. Siempre me ha movido una inquietud sobre las personas, la historia, la vida. Mi carrera profesional con 35 años va dirigida totalmente a Novia Salcedo.

El ambiente de la profunda crisis industrial que sumía a Bilbao en los años ochenta se palpaba desde su Facultad de Sociología en Deusto. La situación de los jóvenes en busca de empleo en el mercado laboral era tremenda. Fue un momento clave para entender que la Asociación necesitaba una dedicación más que voluntaria. Era un momento para dar un golpe de timón a la entidad.

La sensibilidad de Txomin no podía soportar la angustiosa visión de una multitud de jóvenes arrojados a su colapso asistencial por no encontrar trabajo, logro involucrar a un grupo de personas, muy pocas y que cuarenta años después mantenemos aquella primera ilusión por facilitar que los jóvenes encuentren un trabajo y el móvil por el que pelear para la mejora del mundo.

2.- ¿Estos momentos marcaron un antes y un después?

Si, había una necesidad de dar cabida a convenios y colaboraciones, salirnos prácticamente “solo” del marco informativo dirigido a los jóvenes. En 1989 asumimos el encargo de dirigir la oficina de información juvenil del Ayuntamiento de Bilbao, también en Basauri y Santurtzi (Santurce). Con ello salíamos del marco recibir subvenciones, abriendo nuestros horizontes a los convenios con las administraciones públicas. Era una prestación a cambio de servicios remunerados. Como ella afirma, una organización como la nuestra -público-privada no podía vivir de subvenciones.

También se consiguió un trabajo para la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País para la realización de un estudio sobre la formación profesional en Europa. En los 90 la Asociación encaraba una nueva etapa con Begoña Echebarría.

Llegado a este punto deseo recomendar a los lectores de Diario16, la lectura de la edición “Novia Salcedo Fundación – Primeros cuarenta años-“ de los autores Susana Chávarri y Alvaro Chapa para entender de forma más amplia el contenido de la presente entrevista a Begoña Echebarría y ver en detalle la evolución de Novia Salcedo y las personas que colaboraron con ella.

3.- ¿Vuestra transformación de Asociación a Fundación Novia Salcedo?

Fue el 11 de Diciembre del 1.990, con un objetivo de fundación cultural privada, no lucrativa, con vocación de sostenibilidad, con un propósito de ayuda a los jóvenes en el proceso de su inserción social y profesional. De igual manera se constituyó el Patronato de la Fundación.

El aspecto más relevante fue el establecimiento de colaboraciones de muchos ayuntamientos de Euskadi, se firmaron acuerdos con varias universidades, fundaciones y colegios profesionales que disponían de bolsas de trabajo.

En el 92 surge un convenio firmado con la Diputación Foral de Bizkaia con vistas a un estudio de viabilidad de formación práctica empresarial con titulados universitarios, también en el 93 con la Cámara de Comercio, Industria y navegación de Bilbao para la búsqueda de prácticas en las empresas a los estudiantes de su recién creada de Escuela Superior de Marketing. Se gestionaban los caminos entre los jóvenes y las empresas. En el 93 la BBK reclamó aumentar su relación con Novia Salcedo en el ámbito del empleo juvenil.

Foto: Iberdrola se suma a la campaña de Fundación Novia Salcedo para que la ONU declare una década de empleo juvenil (2015).

4.- ¿Que fue y qué es lo más importante para Novia Salcedo y para ti actualmente?

Creo que ha sido aprender a cooperar, creemos que sabemos trabajar en equipo, pero esto no es cierto

aprender a cooperar es conocerse asimismo, conocer a la otra u otras personas, saber lo que cada uno debe aportar para construir algo que es superior a ti y a mi, sabiendo que solos no podemos, pero juntos podemos dar soluciones, este es el verdadero trabajo en equipo

Siempre en el ser humano se mezcla esa cultura por la dominación, con la cultura de cooperación y eso genera deficiencias y desajustes. Todos somos buenos, pero si no dominas al león que llevamos dentro, el ser humano se repite, bien a través de las guerras, los conflictos políticos, sociales y la beligerancia trabajadores, empresarios y viceversa. Hay que incorporar al mundo del trabajo el concepto de lo social, de lo humano y la colaboración de la participación y cooperación es clave. Lo he tenido muy presente a lo largo de mis 35 años como directora de la Fundación Novia Salcedo en nuestra línea de valores.

Si al león le das mucha cuerda ya sabes, el ser humano tiende a repetirse, los conflictos en la empresa, en la política, las discrepancias entre países. La participación y cooperación son fundamentales.

5.- ¿Las empresas colaboran incorporando un marco formativo hacia los jóvenes?

Begoña Echebarría reconoce que están en un nicho que es incomprendido, porque no es un clásico, nosotros decimos que justo cuando los jóvenes han concluido los estudios, -hay que pensar que en España los universitarios no son una élite, hay un alto porcentaje con carreras universitarias o se tipo medio, si a esto le sumamos las carreras de Formación Profesional de nivel superior- han hecho una parte importante de su trabajo que es estudiar, formarse, pero tenemos un tejido empresarial que no genera suficientes empleos para dar respuestas a todos esos jóvenes, -chicos y chicas- y ellos lo que quieren es trabajar. La formación en la empresa es clave y eso todavía es una asignatura pendiente para muchas de ellas.

6.- ¿Cómo rellenar ese vacío?

“Con acción, reflexión e investigación , hemos mirado en todo el mundo occidental en los últimos años como se entrenan las capacidades de la gente joven.”

Begoña -le comento- llegado a este punto si me lo permites, me gustaría poner un ejemplo desde mi experiencia formativa como profesor de universidad y además aficionado a la pintura, hablar de esto refiriéndome a algunas capacidades agrupadas como la del discernimiento, el análisis y la contemplación que no se estudian en las carreras en general, la formación va dirigida a materias concretas, ¿Cómo desarrollar desde muy niño estas capacidades o habilidades? Si subimos a una montaña y llegando a su cima, nos detenemos un corto espacio de tiempo el justo para reponer fuerzas con una naranja en vez de dedicarlo a disfrutar del paisaje y hacer que nuestra mente se calme, habremos perdido una gran oportunidad para desarrollar “contemplación y visión”.

Aprender a contemplar supone un cierto esfuerzo por entender, descubrir y desarrollar nuestra capacidad de análisis ante una situación o persona.

Esto es algo que no se enseña como materia reglada. Por eso creo es importante conocer qué respuesta habéis obtenido a…

7.- ¿Como entrenan determinadas capacidades los jóvenes en el mundo occidental?

Sabino Ayestarán nos lo dijo en su último trabajo, -todo el mundo occidental está trabajando en el concepto “learning bay doing”, es decir “aprender haciendo” para descubrir cada uno sus propias capacidades y desarrollarlas.

Se trataría de desarrollar habilidades en un contexto real, para aprender a resolver los verdaderos problemas que la persona se encuentra en el mundo laboral. El objetivo principal es aprender a partir de los propios errores y aciertos.

8.- ¿Todos deben hacer un gran esfuerzo, empresas, jóvenes y gobiernos?

Aquí es esencial que la experiencia sea una relación en doble sentido, en donde el estudiante aporte mucho de si mismo, reflexionando y meditando sobre su entorno más inmediato y sobre el mundo en general. Hay que pensar que hasta el fin de sus estudios, las personas no han vivido un mundo real, arropados por sus profesores, es un marco nuevo cuando acceden al mercado laboral”

Pongamos el ejemplo de las vacunas, en tiempo real ha habido que atender a una catástrofe mundial, se han puesto en marcha equipos de investigación, farmacéuticas, gobiernos para entender como era el “bichito”, el Coronavirus y sus efectos sobre la población. La pregunta del millón es como se ha aprendido a gestionar este problema sanitario tan grave y que a tantos millones de personas afecta. Por otra parte solo “uno” podía hacer bien poco, se necesitaba participación y colaboración de muchos agentes, sanitarios, sociales, gubernamentales para combatirlo.

La respuesta ha sido “resolvámoslo haciendo”.

Y hablando de nuestras actividades como Fundación, el “Learning bay doing” es el eje transversal que nosotros hacemos con esos jóvenes que están en situación de búsqueda de empleo.

Foto: Fundación ONCE y Novia Salcedo se comprometen con la inclusión laboral de jóvenes discapacitados.

Nos movemos casi siempre con los gobiernos y las empresas, porque además son los que disponen de los recursos naturales para ofertar trabajo, a través de empresarios y sindicatos dentro de marcos legales. Nosotros actuamos en un espacio pre laboral, cuando hay nichos de trabajo con ventanas abiertas claramente la empresa contrata. Puede haber un cierto sector de jóvenes que quieran todo hecho, es decir el plato sobre la mesa, dirán que lo que ofrecemos desde Novia Salcedo no es suficiente, los que salen de las academias y piensan que tienen todo y se creen los más listos, no son lo suficientemente humildes para reconocer que su carrera no ha hecho más que comenzar y la empresa que es perversa y no ha entendido que tiene un gran rol además de ser un agente económico y social, porque casi todo lo que sucede dentro de una empresa tiene una gran carga social, además están muy centrados en “resultados”, muchas cuestiones importantes las tienen abandonadas, por ejemplo la formación empresarial de los jóvenes sobre la que no se vuelcan lo suficiente. Ellas quieren jóvenes formados, ya.

Es como el ejemplo que ponías Félix, nos centramos en muchas cosas, menos en el desarrollo de nuestro potencial de capacidades.

Nosotros tenemos nuestro modelo de gestión de cooperación y participación, que va en la línea del “learning Bay doing”, ahora mismo concretamente estamos trabajando con Extremadura y la Comunidad Valenciana para compartir conocimiento a través de instituciones público-privadas en materias de empleabilidad, involucrando a los jóvenes y a las empresas. Sin las empresas no seremos capaces de avanzar. La parte teórica ya la tienen los jóvenes.

Las empresas no obstante, no disponen de las capacidades necesarias todavía para darse cuenta que ellos en gran medida tienen una parte importante de la solución al empleo. Es fácil contratar a Novia Salcedo, o a otro agente, jóvenes para la plantilla, pero los planes posteriores de formación hacia estos jóvenes por parte de la empresa son fundamentales. Las soluciones no vienen desde fuera, son transformadoras.

9.- ¿Cual es vuestra principal FILOSOFIA?.-

El reto de proporcionar a los jóvenes un empleo digno es un gran motor para la transformación económica y social de personas, organizaciones/empresas y del mundo en general. Somos una organización social y humanitaria, buscamos la excelencia en lo que hacemos que es mejorar la empleabilidad para nuestros jóvenes. No tenemos beneficios, no pagamos impuestos. Reportamos al Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco. Si la fundación desapareciera, nuestros bienes irían a parar al Gobierno Vasco, pues es así nuestra figura jurídica.

FNS Lleva más de 42 años acompañando a personas jóvenes en la mejora de su empleabilidad. Apoyándoles en el acceso a un trabajo decente desde la perspectiva del desarrollo humano (Agenda 2030), en un entorno global de cambio de paradigma donde el empleo no esta garantizado

Nuestros ingresos fundamentalmente, son un 85% de actividad con nuestros clientes, las empresas por servicios prestados. Nuestra actividad es mercantil, de prestación de servicios. Hay que tratar de poner en marcha tutores dentro de cada empresa, los nuevos empleados tienen capacidades que hay que desarrollar, tutorizarlos es una misión de la propia empresa. O del centro de trabajo que se le asigne. Hemos puesto en marcha nuestra Escuela de Tutores.

10.- ¿42 años de lucha a favor de una empleabilidad digna?

Así es, obviamente son muchísimas las personas que se han integrado en nuestra organización, es imposible en esta entrevista nombrarlos a todos, por eso te comentaba que es necesario acceder al libro “Primeros 40 años”, editado con tal motivo para ver el verdadero alcance de lo recorrido. Hemos profundizado en mejorar el clima de cooperación entre las personas y los equipos, aprovechando lo diferente y complementario de cada uno de nosotros y lograr el enfoque todos hacia nuestro proyecto central.

Hemos aprendido que la innovación es el único camino para sobrevivir en entornos cambiantes y que su verdadero cauce pasa por formarse y asumir riesgos tanto en situaciones de éxito como de fracaso, gestionando con rigor y método. Hemos identificado cómo actuar de forma capilar desde que el joven entra por la puerta o se pone en contacto con nuestros equipos, hasta que consigue un trabajo o un plan para seguir formándose a través de nuestros programas.

Resulta clave la resiliencia, como nuestra capacidad para superar circunstancias en entornos inciertos y duros con altas dosis de incertidumbre, siendo ambicioso en los objetivos, humilde en el deseo de sobresalir, sin conformarse con la mediocridad, aceptando las limitaciones personales, comprometiéndose en momentos de conflicto.

11.- ¿Que es hoy, actualmente la Fundación Novia Salcedo?

La idea de Txomin Bereciartua nuestro fundador, hoy con 94 años, era la pedagogía activa, pasó por muchas parroquias y tuvo contacto con muchísimos jóvenes, descubrió el movimiento “Scout”, los que llevaban la pañoleta, iban al monte y les asignaban responsabilidades desde muy pequeños para que aprendieran “haciendo”, en lo que estamos hoy desde un ámbito profesional, 42 años después. Si nos preguntáramos, ¿Cuál es el futuro?, responde claramente al ADN de nuestros orígenes “learning by doing”.

Nosotros nacimos de una VISION de un hombre emprendedor Txomin Bereciartua y un equipo de personas junto con él. En la crisis del 80 nos planteamos, también con nuestro declive ¿QUE PODEMOS HACER?, ese es el espíritu SCOUT, siempre al servicio, algo así como “no te quejes” y ¿Qué podemos hacer en esta situación por nuestro País?

De todas formas estamos viendo como los gobiernos hacen agua en el tema de la empleabilidad de la juventud, las cifras todavía no son agradecidas todavía a pesar de los esfuerzos realizados, muchas veces os preguntareis, todo esto tiene un final feliz y por fin tenemos el pleno empleo de la sociedad, no hay pleno empleo en ninguna sociedad en el mundo, estamos ante algo que sabemos no tiene una solución estructural, ni aún cambiando los gobiernos en cada país, quizás consecuencia de un capitalismo desenfrenado de corte nada humanista.

Foto: Acuerdo con Telefónica.

Tenemos una estrecha relación con la Universidad del País Vasco, de hecho su rectora Eva Ferreira está en nuestro Patronato, hace escasas fecha tuve una reunión con ellos acerca de la reflexión estratégica del País Vasco, somos un mapa de agentes y empresas que compiten entre sí y colaboran, cooperan, es un ecosistema local e internacional. Asimismo somos agente colaborador de LANBIDE.

12.- ¿No es frustrante lo que ocurre con las cifras del paro?

Bueno, una cosa es ser un tanto utópicos, en el sentido de contribuir a resolver los grandes desafíos que tiene hoy día la humanidad que ahora están escritos y contenidos en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, como por ejemplo erradicar la pobreza, generación de trabajo digno para todos, que fueron objetivos del 2015 en Naciones Unidas en Nueva York, acto en el que estuvimos presentes representando a Fundación Novia Salcedo con un proyecto sobre empleo juvenil y otra sin abandonar una cierta utopía, y otra es que el desempleo juvenil tiene que formar parte importante de la Agenda de la Humanidad.

El mundo no está siendo capaz con la economía que tiene desarrollada y organizada de dar soluciones a las nuevas generaciones venideras, si vieras los informes de la OIT, la organización mundial del trabajo, ni siquiera con los países más socialistas. Nosotros hicimos una reflexión profunda y dijimos, la economía debe estar al servicio de las personas, la economía por si misma no genera desigualdad, nuestro pensamiento filosófico es que con nuestros cuadernos ICARO estabamos a nivel de persona, a nivel de organización y a nivel social también. Es nuestra visión humanista, visión que es profundamente frágil en muchas economías, en las que las personas no son elementos primordiales.

Ahora estamos en retos cara al 2030, como el de lograr una situación de pleno empleo y una protección social del trabajo. Es una visión a largo plazo, que sabes previamente no la vas a alcanzar, marca un poco nuestra utopía y sin esta no se puede vivir, lo lejos o cerca que estemos del objetivo marcado dependerá de todos nosotros, convirtiéndonos en un agente innovador de tracción social. Estamos en una cifra de unos 104.000 parados en la CAV, el 9,9 %. Las cifras son todavía altas a nivel del Estado y en todo el planeta. Esto es muy dramático, hay historias que circulan en redes sociales, que explican bastante bien el sacrificio de tantas y tantas personas de todas las edades necesitadas de un empleo.

Con nuestra organización somos todavía un grano de arena, una gota de agua en la inmensidad del mar, pero estamos y nos dejamos el pellejo para seguir avanzando

Disponemos de una plantilla de 27 personas, después se una reciente incorporación de cuatro personas. Este año alcanzaremos un presupuesto en recursos de 7 millones de euros. Casi 5 millones son para las becas de los jóvenes. Facturamos a nuestras empresas clientes por los servicios que prestamos, lo que nos permite una dotación en becas como la que te digo. El 85%.

Foto: Begoña Echebarría “somos una organización reconocida por Naciones Unidas”.

13.- ¿Fundación Novia Salcedo, es una organización reconocida por Naciones Unidas?

Nosotros siempre tuvimos claro que nuestra actuación es local pero el pensamiento en global. Estamos reconocidos por el ECOSOC, entidad económico social de Naciones Unidas, adheridos al Departamento de Información Pública, con lo cual tenemos el deber de hacerlo bien, esto potencia nuestras relaciones en todos los ámbitos. Esto nos dice que estamos desarrollando una misión global con otros agentes, bajo los auspicios de las NACIONES UNIDAS

14.- ¿Son medibles vuestros resultados?

Absolutamente – y me muestra un informe lleno de cifras y gráficos-, los datos son muy importantes, medir nuestra contribución al capital conocimiento, al capital personas, capital empresas, a retos sociales, al capital relacional y al económico.

Tenemos una cultura de medición total, nos gestionamos como una empresa, sin serlo, pues nuestro fin no es lucrativo, tenemos un patronato sin remuneración, una figura que en Inglaterra está muy extendida. No tiene ningún sentido la idea de solo ganar dinero. Hay grandes contribuciones que se hacen de forma público-privada que hay que extenderlas mucho más que ahora. La clave es que después de 42 años siendo fiel a una misión, eres sostenible. Bueno, siempre nos queda algún remanente para hacer frente a una liquidación – que ojalá nunca llegue- por ejemplo u a otro aspecto. Hacemos lo que cada uno haría en su casa, que llegue a final de cada mes, guardando un poquito para extraordinarios. Seguimos aportando valor a nuestra sociedad siendo fieles a nuestro espíritu. La Sociedad va cambiando y nosotros también. Para las instituciones humanas de índole asociativo nuestros más de 40 años, nos seguimos preguntando cosas como si seguimos siendo fieles a lo que queríamos hacer o nos estamos dejando llevar. Tenemos una necesidad permanente de seguir haciéndonos preguntas. La medición rigurosa nos ayuda a ello. Algunas cifras…

Este año hemos generado 863 plazas para jóvenes. 1.866 jóvenes han mejorado su empleabilidad. 317 jóvenes han conseguido un contrato laboral. 48% de los jóvenes que realizan prácticas locales son contratados antes de un año.

409 entidades comprometidas con la empleabilidad. 411 profesionales que ejercen como tutores de prácticas en empresas. 6.430 horas anuales de conversaciones con empresas, 91% de la demanda de empresas resuelta.

12.844 inscripciones a ofertas de trabajo. 93% de las empresas valoran positivamente los perfiles propuestos.

15 redes colaborativas:

Agencia colaboradora de Lanbide

APTES-Basque circular HUB- Dema

Estatus consultivo especial ante el ECOSOC

Facultad de Psicología UPV/EHU – Euskalit

Fundación Antonio Aranzabal- FUNKO

Fundación Alejandro Echevarría

Global Communications Department de Naciones Unidas – Innobasque – Miembros del EFQM

Red Española pacto mundial /Un global compact

Transparencia Internacional España

15.- ¿Programas en marcha?

Programas como : Reactivate 2022 junto con el G.V. Busca incentivar la conexión recién titulado con las empresas vascas

Programa Investigo.

Programa Primera experiencia en administraciones públicas financiados por los fondos Next Generation

Gestionamos demanda directa y otros programas como Lehen Aukera o el programa Internacional Becas Global Training

Ayudamos a dar soporte pedagógico a las empresas. En la Escuela de Tutores iniciada en 2019 y que ya ha formado mas de 300 tutores en las empresas.

16.- ¿Reconocimiento a vuestra labor?

La labor de FNS ha sido reconocida por Naciones Unidas con Estatus consultivo especial ante el ECOSOC (Foro Económico y Social) y somos asociados al Departamento de Comunicaciones Globales de NACIONES UNIDAS.

Foto: Reconocimiento de la Fundación Sabino Arana a Txomin Bereciartua Presidente de Honor de Fundación Novia Salcedo en la 30 edición de sus premios 2018.

También guardo un grato recuerdo por lo que supuso un arduo trabajo en equipo y valor añadido para la Fundación nuestros galardones en EFQM -Gestión por Procesos, en Excelencia-, candidatura al EQA, Price Winners en Helsinki 2003, Cardiff 2005, Atenas 2007. Fue una época de trabajo permanente y aprendizaje.

Otro hito importante, fue el desafío PEGASUS un proyecto de sensibilización mundial sobre el desempleo juvenil, partió en 2013 por un equipo liderado por el propio Txomin Bereciartua, Begoña Echebarria y Luis Cañada a propuesta de la idea de Juan Luis LASKURAIN. PEGASUS tuvo su primer patrocinador en la Fundación Antonio Aranzábal. El lanzamiento de PEGASUS supuso un gran reto y apuesta para Novia Salcedo, supuso una oportunidad histórica, ligada al futuro de las nuevas generaciones, enmarcada en los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en el objetivo ocho dedicado al empleo inclusivo y decente para todos. PEGASUS permitió a la Fundación afianzar los lazos con la UNION EUROPEA y AMÉRICA LATINA. En 2016 se produjo la adhesión de más de 500 organizaciones procedentes de 78 países de los cinco continentes. PEGASUS inspiró la “Global Initiative on Decent Jobs for Youth” que la OIT puso en marcha.

En 2016 Novia Salcedo consiguió un status consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

El proyecto PEGASUS fue un desafío que continúa en la actualidad. Dio alas a Novia Salcedo y le permitió volver a soñar, seguir prosperando y evolucionando.

También la creación del Foro Bilbao Youth Employment Forum, del que ya se han celebrado cinco ediciones, la primera en 2014, se constituyó como la plataforma especializada y de prestigio de intercambio de conocimientos y experiencias sobre le problema del desempleo juvenil en el mundo.

17.- ¿Mirando hacia el futuro con esperanza?

La historia de Novia Salcedo Fundación pervive en todos los jóvenes que lograron su empleo gracias a nuestra mediación y a su esfuerzo personal estoy segura vivirá muchos años más, mientras existan personas deseosas de pensar en otras personas.

Contribuimos a que los jóvenes reciban remuneración durante su primera formación práctica. Creando retorno económico de la inversión en educación de los mismos. Incorporando a las empresas talento joven para responder a los retos de innovación. Aportando a la Seguridad Social.

18.- ¿Tus palabras finales?

Son las de Luis Cañada Vicinay, nuestro presidente. “Es necesario recuperar la humildad como valor, de una sociedad que debe y quiere respetar los derechos de “sus” otros con los que comparte la naturaleza toda, poniendo un énfasis especial en aquellos colectivos que han sido expulsados sin piedad alguna, como es el caso de la juventud”

Gracias Begoña por tu magnífica disposición a que celebremos esta entrevista para Diario16, gracias por tu sinceridad y amistad.

Nota adicional: Con motivo de los primeros 40 años de la Fundación, se editó un libro informativo de su evolución en el tiempo. En dicha publicación se detallan una lista generosa de personas colaboradoras que sería imposible transcribir en esta entrevista. Las fotos han sido cedidas por Fundación Novia Salcedo. Algún párrafo de esta entrevista ha sido extraído de esta publicación. Las fotos son cortesía de Novia Salcedo.