Como cada mañana, en El Repaso, analizamos la actualidad de una manera diferente. Interactuamos contigo y comentamos aquellas noticias que «por lo que sea», no se comentan lo suficiente.

Hoy hemos analizado qué está pasando en la «no investidura» de Pere Aragonés, cuáles son las claves del conflicto entre ERC y JxCAT, el papel de la CUP, y qué puede pasar este fin de semana.

Hablamos también de la que se está liando a causa del Ever Given, el buque que ha quedado bloqueado en el Canal de Suez y que ha generado un caos en las rutas comerciales internacionales.

Pero lo más especial del programa de hoy ha sido la entrevista que hemos hecho a Oscar Camps, el capitán del Open Arms, que ha conseguido salvar ya más de 60.000 vidas en el Mediterráneo. Oscar nos ha atendido en su trayecto hacia la visita de uno de los proyectos que la ONG ha puesto en marcha, el proyecto «origen», en Senegal. Allí se encargan de informar y formar a jóvenes en su país de origen para que conozcan cuál es la realidad, qué es lo que verdaderamente sucede en Europa, en esa «tierra prometida, tierra de las promesas». Porque, precisamente, en muchos casos, deciden jugarse la vida, ponerse en manos de mafias para llegar a un lugar que, en realidad, no es como les han contado. Por eso, Oscar nos ha contado la importancia que tiene informarles y explicarles que, por desgracia en muchos casos, la gente se deja la vida en el trayecto, y que después, los que consiguen llegar a tierra no tienen suerte.

Dedicar dinero, tiempo y energía en su formación para incluso poner en marcha proyectos en su propio país puede ser la mejor solución para ellos, para su entorno y para sus propios países, que precisamente necesitan de gente que apueste por la educación, el desarrollo.

Le hemos preguntado a Oscar qué podemos hacer para echar una mano a sus proyectos. Nos ha dicho que echéis un vistazo a su web porque seguro, seguro, hallaréis la manera de colaborar como mejor os encaje.

También hemos hablado con él sobre el juicio que comenzó la semana pasada en Italia y que ha sentado en el banquillo al ex ministro de Interior, Salvini, que tuvo el barco Open Arms retenido durante 19 días en agosto de 2019, poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad de más de cien personas que estaban a bordo. Nos ha contado Óscar que la reacción de los fiscales no fue la esperada…. por la contundencia que tuvieron y por el enfoque humanitario que está teniendo el juicio. Lo seguiremos, y te informaremos. Porque el próximo 17 de abril Salvini está llamado a declarar de nuevo.

