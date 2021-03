Luis Barcenas canta como nunca ante el tribunal que juzga la Caja B del PP y deja claro quién era «M.Rajoy», por si a alguien le quedaba alguna duda. Además El ex tesorero del Partido Popular implica al ex ministro de Aznar y ex secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, en la trama al afirmar que «instauró los sobresueldos a altos cargos del partido con cargo a una contabilidad extracontable «. Además los secretarios generales Javier Arenas, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal los mantuvieron.

«En alguna ocasión», ha dicho Bárcenas, fue él quien les entregó estos complementos salariales que tenían la finalidad de que los dirigentes no perdieran sueldo neto al acceder al Gobierno central después de que José María Aznar ganase las elecciones de 1996.

Por no ganar menos

La trama se crea, según declara Bárcenas esta mañana, “Al llegar al Gobierno, se incorporan al Ejecutivo y por la ley de incompatibilidades suponía una merma económica muy importante. Por ello, la propuesta que recibe el tesorero es que no perciban menos dinero”, . En este sentido, ha admitido que era él quien manipulaba el dinero.

Bárcenas revela además que le ofrecieron medio millón en negro por manipular sus papeles.

Como ya ha publicado Diario16, el tribunal rechaza el careo entre el extesorero y Rajoy y confirma que el PP se sentará en el banquillo como responsable civil por la presunta ‘caja B’.