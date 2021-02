Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, Banco Santander está ejecutando una acción de maltrato grave a una mujer de 93 años a la que, sin tener deudas ni inversiones de ningún tipo le bloquearon la cuenta y lleva desde el mes de octubre de 2020 sin poder cobrar una pequeña pensión de 396,73 euros que le llega de Francia por los años cotizados en ese país cuando tuvo que emigrar.

El día 13 de noviembre de 2020 esta mujer de 93 años no había recibido el ingreso correspondiente al principal de la pensión que solía ser ingresada los días 8 ó 9 de cada mes. Sí figuraba, por el contrario, otra pensión complementaria, con fecha de 2 de noviembre, por valor de 48,58 euros, ingreso que sí se ha ido recibiendo todos los meses, tal y como se puede comprobar en el extracto:

La familia reclamó y la respuesta del Santander fue que «a cuenta está bloqueada y para desbloquearla es necesario que la titular (persona de 93 años) se persone en una sucursal del Banco Santander para actualizar los datos y condiciones. Aún con el esfuerzo e inconvenientes de ese absurdo y descerebrado requisito, acudimos a una sucursal el día 17/11/2020, donde procedimos a aportar los datos y firmar los documentos que nos fueron requeridos (cambios inentendibles de condiciones), asegurándonos que la cuenta quedaba desbloqueada y en un par de días estaría al día con la anotación de los movimientos pendientes». En principio, la razón del bloqueo era la necesidad de rellenar el FIOC, (Formulario de Información Obligatoria del Cliente), un documento que, por normativa de prevención de blanqueo de capitales, la entidad está obligada a tener actualizada la información de los clientes incluyendo sus datos profesionales y documentación para evitar el bloqueo de la cuenta.

Sin embargo, lo que parecía una gestión rutinaria dio lugar al inicio de una verdadera pesadilla y de un maltrato hacia una mujer de 93 años. Tras varias reclamaciones, el 23 de noviembre, la familia reclama a la sucursal y se expone al Santander el hecho de que la cuenta había sido bloqueada por FIOC y se recordó que los datos ya estaban actualizados. La cuenta ya estaba operativa porque aparecían movimientos de cargos, pero no los ingresos. «En Madrid me dicen que la deben haber devuelto a su procedencia, pero he hablado con Paris y no tienen la devolución. ¿Me pueden explicar que está ocurriendo?». Al día siguiente recibió la respuesta y le confirman tanto el bloqueo como la devolución de la pensión a Francia, pero sin ofrecer ningún tipo de solución.

Diario16 ha tenido acceso a la documentación que muestra los nuevos movimientos del banco presidido por Ana Patricia Botín y la situación de maltrato continúa porque aún no lo han solucionado y la mujer sigue sin cobrar su pensión.

El Santander afirma que el 5 de agosto de 2020 notificó a la mujer de 93 años en la que se le informaba de la necesidad de que actualizara los datos y que el 13 de noviembre como consecuencia del bloqueo, que se produjo el 9 de noviembre, devolvió la pensión a Francia.

Fuentes cercanas afirman a Diario16 que el banco presidido por Ana Patricia Botín nunca envió el comunicado, a todas luces innecesario para una cuenta que tiene, desde hace muchos años, como ingresos las pensiones y como pagos los gastos corrientes de una casa y no ha realizado ninguna inversión ni transferencia.

Por otro lado, las mismas fuentes certifican que la entidad nunca comunicó cuándo bloqueó la cuenta. Además, como se puede comprobar en el extracto, sólo se devolvió el principal de la pensión de Francia, no el complemento que siguió siendo cobrado sin problema mes a mes.

Por otro lado, esos mismos extractos y diferente documentación demuestran que los familiares autorizados en la cuenta de la mujer de 93 años estuvieron en la sucursal el 14 de agosto de 2020, el 14 de septiembre, el 13 de octubre y el 13 de noviembre y ningún empleado le informó sobre la actualización de los datos.

En consecuencia, el Santander, que tanto habla del respeto a las personas mayores y crea productos ad hoc para ellos que luego intenta colocar del modo que sea, ha cometido una negligencia muy grave que está derivando en el maltrato de una persona de 93 años a la que han privado irregularmente de su pensión.