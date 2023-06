Banco Santander incita a sus trabajadores a cometer irregularidades

- Publicidad-

Las irregularidades en la comercialización de productos en Banco Santander no es algo nuevo. La novedad se encuentra en que los representantes de los trabajadores hayan decidido denunciarlo de manera conjunta.

Tal y como ha publicado Diario16 en los últimos años, apoyándose en documentación interna de la propia entidad cántabra, Banco Santander ha obligado a la plantilla a comercializar de manera poco transparente y con engaños multitud de productos a sus clientes.

Con Valores Santander, por ejemplo, se omitió a los trabajadores de la red comercial información esencial y que era conocida por la entidad respecto al precio de la conversión, un elemento muy importante para productos tan complejos como Valores Santander, según se puede comprobar a través de un documento interno al que Diario16 ha tenido acceso.

Sin embargo, esa primera presentación en Power Point no fue la única documentación recibida por la red comercial. El mismo día en que se comenzó a vender Valores Santander, los trabajadores recibieron una circular interna (C069-2007) que la entidad colgó en la intranet (Verne), documento al que también ha tenido acceso este medio y en el que no se comunicó a los empleados que no iba a ser un producto de renta fija.

Además, la explicación que se daba en esa circular sobre cómo sería el proceso de canje del producto era demasiado compleja y muy difícil de interiorizar y vender Valores Santander con transparencia y rigor, elementos que se exigen a cualquier red comercial:

Sin embargo, lo que más sorprende es la clasificación que se da al producto: amarillo y, de este modo, se trasladó a la red comercial afirmando que dicha decisión se adopta en base al Manual de procedimientos para la comercialización minorista de productos financieros. Circular C-18-2004.

No obstante, el Manual de procedimientos del Grupo Santander califica a un producto como Valores Santander dentro de la clasificación «Rojo»: «Los productos de inversión que no garanticen la recuperación del principal a vencimiento, aunque garanticen un cupón mínimo y cualquiera que sea, en su caso, el subyacente al que estén vinculados».

Valores Santander era un producto «rojo» pero se transmitió a la red comercial que era «amarillo» para atenuar los riesgos del mismo. Una nueva muestra de cómo a los empleados de la entidad cántabra se les remitió información sesgada.

Vender productos financieros con falta de transparencia es una irregularidad muy grave. En el caso de Banco Santander, además, traiciona la máxima que Emilio Botín transmitió a los principales banqueros del mundo: «No vendas un producto que tú no comprarías», máxima que ni él ni su hija cumplen, por cierto.

Santander obliga a cometer irregularidades

La situación ha llegado a tal punto que los sindicatos UGT, CCOO, CGT, CIG, ELA, STS y FITC han hecho público un comunicado en el que denuncian gravísimas actuaciones del Santander contra su plantilla.

«Queremos denunciar la situación que estamos sufriendo la plantilla del Banco Santander desde hace unos meses. La presión constante y desmedida para la comercialización, especialmente con relación a los Seguros Core, alarmas, Planes de Empleo y resto de productos de campaña, está sobrepasando todos los límites que se pueden tolerar.

» Tenemos constancia que, desde distintas Direcciones de Negocio y en aras de la consecución de unos desmesurados objetivos comerciales, se está incitando a la plantilla a cometer irregularidades, dando instrucciones para la realización de actuaciones comerciales que son consideradas expresamente por UCR como malas prácticas, susceptibles como tales de ser tipificadas como faltas que podrían derivar en sanciones tan graves, como el despido. La actual situación de presiones excede el límite de lo admisible, habiendo ya provocado entre la plantilla un nerviosismo y desmotivación del todo contraproducentes, afectando directamente a la salud de sus trabajadoras y trabajadores. La plantilla no se merece un trato de este tipo, que no solo pone en riesgo su salud, sino que incluso puede hacer peligrar sus puestos de trabajo, por estas malas prácticas», señala el comunicado.

¿Cómo será la situación para que todos los sindicatos, con las enormes diferencias que les separan, se hayan puesto de acuerdo para firmar este durísimo comunicado? Tal vez, la CNMV, la Inspección de Trabajo y el Banco de España deberían entrar de oficio a investigar lo que está ocurriendo porque, según la denuncia presentada por los representantes de los trabajadores, se están cruzando líneas rojas que pueden llevar implícita la presunta comisión de gravísimos delitos.