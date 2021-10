Banco Santander: denuncian la vulneración de derechos fundamentales de sus trabajadores

- Publicidad-

La vacunación contra el Covid19 en España no es obligatoria. Esto es algo que en Banco Santander, al parecer, parecen haber olvidado, tal y como se desprende de la circular remitida a los trabajadores en la que se solicitaba información sobre el estado de su vacunación y donde se establece el deber de realizarse test de antígenos una vez a la semana para los empleados que no estén vacunados o que no hayan querido facilitar a la entidad esa información. El resultado de esa prueba diagnóstica deberá ser negativa si quieren acceder a sus puestos de trabajo.

En esencia, este comportamiento podría ser declarado como una presunta violación del derecho a la dignidad humana, a la intimidad y a la protección de datos. Por otro lado, de llevarse a efecto esta estrategia, el Santander estaría provocando una grave discriminación entre los trabajadores dependiendo de la información que hayan querido compartir con el banco o si están vacunados o no.

El envío de estas directrices se inició, según fuentes de los trabajadores consultadas por Diario16, en el verano de este año. «Nos ponemos en contigo porque en el Servicio Médico no nos consta que hayas actualizado la información sobre tu estado de vacunación en MiVuelta [una app interna del banco] y te pedimos que, por favor, dediques unos minutos. […] Te recordamos que facilitar esta información es voluntario y que los datos de cada empleado son tratados exclusivamente por los servicios médicos del banco de forma confidencial», afirma la comunicación a la que Diario16 ha tenido acceso.

Como se puede comprobar, en un primer momento, el Santander señala el carácter voluntario de cumplimentar la información sobre el estado de vacunación de sus trabajadores. Sin embargo, más adelante, se señala que «para facilitar un acceso seguro a los centros de trabajo en este nuevo contexto, a partir del próximo 11 de octubre los empleados de Santander deberán realizarse, una vez a la semana, un test de antígenos que debe ser negativo para poder acceder a su puesto de trabajo en la oficina. No obstante, los empleados que hayan reportado de forma voluntaria a servicios médicos, a través de la aplicación MiVuelta, que han iniciado su vacunación o tienen la pauta completa, estarán exentos de realizarse este test semanal. […] A partir del 7 de octubre, el Servicio Médico irá citando a todos aquellos que deban realizarse dichos test».

No se trata de entrar o aceptar las teorías, los mensajes, las teorías o los discursos negacionistas. En este punto, no existe ninguna normativa que obligue a los trabajadores de ninguna empresa privada a estar vacunados para poder acceder a su puesto de trabajo ni, por supuesto, que les obligue a someterse a test diagnóstico para poder acceder a su centro de trabajo.

Además, nadie en Banco Santander, a excepción del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) tiene potestad alguna para conocer ni el estado de salud ni el estado de vacunación de los trabajadores (número de dosis o tipo de vacuna recibida).

Este hecho está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que señala con claridad que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud y, sobre todo, que esos datos no podrán ser utilizados en ningún caso con fines discriminatorios. En otro orden, la propia Ley indica que los datos de salud de los empleados no pueden ser facilitados al empleador, en este caso Banco Santander, sin el consentimiento expreso del trabajador.

La entidad cántabra, con esta medida, está imponiendo distintos grados de acceso para vacunados o no vacunados o para quienes, aun habiendo recibido una vacuna, no han querido compartir esa información. Es decir que, presuntamente, estaría vulnerando el derecho fundamental a la integridad física y moral con menoscabo del derecho al honor. Todo ello, además, sustentado en la premisa de que aquellos trabajadores vacunados no son fuentes de contagios a terceros o de menor manera, y en cambio, los no vacunados son potencialmente fuentes de contagio. Está demostrado que las personas vacunadas contra el Covid19 sí pueden ser fuente de contagio porque contraen la enfermedad.

Esta situación vulneraría, supuestamente, varios artículos de la Constitución española y la normativa europea relativa al marco de expedición, verificación y aceptación de certificados respecto al Covid19.

La Asociación Liberum, a través de un requerimiento remitido a Banco Santander, al que Diario16 ha tenido acceso, ya ha anunciado que denunciará estos hechos a Inspección de Trabajo y de la Agencia Española de Protección de Datos por si el banco estuviera cediendo registros de información de salud que se encuentran taxativamente prohibidos por las citadas leyes.