Banco Santander denegó el uso de una línea de crédito al Popular antes de la resolución

Tal y como publicamos en Diario16, el día 18 de abril de 2017 comenzaron las reuniones entre directivos de Banco Popular y el Banco de España para tratar la petición de una línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés).

Un informe interno de Banco Popular enviado a Emilio Saracho el día 25 de abril de ese mismo año demostraba cómo, desde el anuncio de reexpresión de cuentas, la entidad había sufrido una pérdida de liquidez de más de 5.000 millones de euros.

Nueva documentación a la que ha tenido acceso Diario16 muestra cómo, ese mismo día, Banco Santander cerró una línea de crédito por valor de 185 millones de euros. Se trata de un cruce de correos electrónicos entre diferentes directivos y Emilio Saracho.

Iñaki Reyero envió un email en el que informaba que «Banco Santander ha trasladado su negativa a financiar 185 M€ solicitados en base a la línea de crédito no comprometida que manteníamos con ellos. La decisión ha sido adoptada por su Comisión Ejecutiva de la que son miembros, entre otros, Presidenta, Consejero Delgado y Director de Riesgos. Trasladan que nunca se han sentido cómodos con este formato de financiación no colateralizada. Además la situación actual del Banco les obliga a extremar su prudencia. Tampoco les será posible presentar una oferta para la cesión del Déficit de Tarifa (370 M€). Hemos aprovechado para comunicarles que a raíz de su negativa valoraremos la gestión de los 400 M€ en saldos de Fondos de Titulización que tenemos externalizados en sus cuentas».

En consecuencia, según lo indicado en el correo, Banco Popular tenía fondos de titulización de préstamos externalizados en cuentas del Santander por valor de 400 millones de euros y, a cambio, el banco presidido por Ana Patricia Botín tenía abierta una línea de crédito a la entidad que unos días después se quedó por un euro.

Minutos después de que Reyero enviara ese email, Miguel Escrig, director general financiero del Popular, informó tanto a Emilio Saracho como a Ignacio Sánchez Asiain, el consejero delegado, de lo que había hecho el Santander: «En contrapartida de saldos de 400 mill € de fondos de titulización depositados en Santander, el banco tenía concedida una línea de crédito sin colateral, no comprometida. Nos han denegado su uso, aparentemente con la involucración de la cúpula del banco. Esto no cambia la situación real, pero no permite mejorar la presentación del balance o de la liquidez. Y muestra el nivel de preocupación».

La respuesta de Saracho a esta información fue «¿Se había utilizado alguna vez en el pasado? Si la respuesta es no, me parece un error haberlo hecho ahora. Pero es lo que es», a lo que Escrig respondió que «Sí se iba utilizando periódicamente, habitualmente en fines de mes, y no había problemas».

Hablamos de una cantidad tan ridícula para un banco como el Popular como la cantidad que fue reexpresada pero que tanto daño provocó. Sin embargo, si se pone en contexto con las fechas, nos daremos cuenta de que no fue una casualidad esa decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva del Santander de la que, insistimos, formaba parte Ana Patricia Botín.

Ese 25 de abril fue la antesala de la contratación por parte de Saracho de JP Morgan y Lazard para la venta del Popular. No había pasado ni un mes desde ese cruce de correos donde se anunciaba la decisión del Santander con esa línea de crédito, el banco presidido por Ana Patricia Botín aprobaba el Proyecto Neptuno por el que ya anunciaba que sólo pagaría entre 0 y 200 millones de euros sólo en caso de resolución. Este proyecto fue calificado por la presidenta del Santander como «una ocurrencia» en su declaración en la Audiencia Nacional, una ocurrencia que, casualmente, casi calcó lo sucedido en la madrugada del 7 de junio de 2017.

