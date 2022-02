Banco Santander: 8.124 millones de beneficios a costa de las condiciones de sus trabajadores

- Publicidad-

La semana pasada Banco Santander presentó sus resultados del ejercicio 2021 con unas cifras récord de beneficio: 8.124 millones de euros, eso sí, sin descontar las pérdidas sufridas por la tasa de cambio que tanto afecta a las cuentas de la entidad cántabra, pero que siempre excluye apuntando esas pérdidas en su patrimonio, donde se notan menos.

Pasando por alto la campaña mediática que se ha organizado para ponderar tanto la figura de Ana Patricia Botín como la del Santander, la realidad es que esos espectaculares resultados tienen muchas sobras respecto al camino seguido para obtenerlos. Así lo denuncian los representantes de los trabajadores.

No obstante, esas sombras no han paralizado la campaña de imagen que ha acompañado a la presentación de los resultados. Hace más de 30 años la marca de bebidas isotónicas Gatorade lanzó una campaña publicitaria protagonizada por Michael Jordan que tenía un lema que ha quedado para la historia: «Be Like Mike» (Sé como Mike). En 2022 los ideólogos del marketing de Ana Patricia Botín perfectamente podrían haber replicado dicha campaña con un lema internacional como «Be Like Ana, You Know?» (Sé como Ana, ¿sabes?).

Una plantilla que intenta sobrevivir

La gloria que suponen esos 8.124 millones de beneficios no es compartida por la mayoría de la plantilla del Santander. El sindicato UGT ha denunciado el estado de los trabajadores en España, sobre todo porque tanto éstos como los clientes son las bases sobre las que se debería sostener el negocio.

«Así, mientras en otras entidades se incrementan las evaluaciones para que el variable suba, y agradecen de esta forma a los empleados los resultados obtenidos, en la nuestra, no solo nos obligan a formar parte de una evaluación incomprensible, sino que hemos recibido denuncias de que desde Recursos Humanos se están retocando, casi siempre a la baja, suponemos que para obtener el resultado contrario», afirma una circular interna del sindicato al que Diario16 ha tenido acceso.

Los trabajadores denuncian las interminables colas que tienen que sufrir los clientes, los incomprensibles cambios en los servicios y los modelos de atención, las eternas jornadas de trabajo con subidas irracionales de los objetivos a cumplir, además de las insufribles multifunciones que tienen que desarrollar los empleados. Todo esto provoca que sea inabarcable lo que el banco pretende que la plantilla abarque, lo que está provocando una grave situación de insatisfacción profesional e inseguridad.

«Una plantilla que intenta sobrevivir cada día. Compañeros que ya no saben qué hacer cuando reciben órdenes para llevar y aplicar políticas que no benefician en nada a los clientes, (como la de los mayores), y que, aun así, no solo deben mantener a toda costa, sino también defender. Los mismos clientes de los que deben conseguir puntuaciones elevadísimas para no ser ‘penalizados’ en su trabajo diario. Situaciones que denunciamos y que el banco no entiende e incluso califica de demagogas y poco realistas», denuncia la circular de UGT.