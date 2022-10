Banco Sabadell obtiene un beneficio de 709 millones de euros en los primeros 9 meses

- Publicidad-

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el tercer trimestre de 2022 con un beneficio neto atribuido de 709 millones de euros, que compara con los 370 millones de euros de beneficio en el mismo período de 2021. El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes) aumenta un 21,1% interanualmente. La entidad alcanza un ROTE del 8%, por encima del objetivo del plan estratégico.

El consejero delegado, César González-Bueno, ha enfatizado que “este trimestre volvemos a presentar unos buenos resultados. Estamos dando todos lo mejor de nosotros mismos para seguir desarrollando nuestra vocación de servicio a clientes, en línea con la mejor tradición de Banco Sabadell.” Asimismo, González-Bueno ha destacado que “cerramos el tercer trimestre con una actividad comercial intensa y cumpliendo con todos nuestros objetivos”.

El director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, afirma por su parte que “nuestro perfil de riesgo sigue mejorando interanualmente, la ratio de mora se mantiene en niveles bajos y nuestro ratio de solvencia se sitúa en el 12,52%, lo que supone una mejora de 34 pbs en los nueve primeros meses de este año”.

Margen y comisiones

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 3.840 millones, un 5,7% más en términos interanuales. El margen de intereses aumenta interanualmente un 6,2% hasta los 2.722 millones.

Las comisiones netas ascienden a 1.118 millones de euros a cierre de septiembre, lo que representa un crecimiento del 4,5% interanual.

El total de costes se sitúa en 2.162 millones de euros a cierre del tercer trimestre, lo que supone una reducción del 15,2% en el año. Los costes recurrentes disminuyen asimismo en la comparativa interanual un 3,8%, principalmente por los ahorros en gastos de personal tras llevarse a cabo los planes de eficiencia en España, así como por una reducción de los gastos generales.

Buena dinámica del crédito y medios de pago

El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el tercer trimestre de 2022 con un saldo de 156.675 millones de euros (113.818 millones Ex TSB). El crecimiento de la inversión es del 2,9% interanual impulsado por la buena dinámica en todas las geografías.

Comparando el 3T22 con el 3T21, destaca el aumento del 6% del nuevo crédito a empresas en el trimestre, que alcanza los 2.056 millones entre julio y septiembre de 2022. La producción hipotecaria en España ha alcanzado en el tercer trimestre los 1.472 millones de euros, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo período del año anterior. El nuevo crédito al consumo aumenta un 18% interanual y alcanza los 439 millones de euros. La nueva producción de tarjetas y de TPV´s supone un nuevo récord histórico para la entidad. La facturación de tarjetas crece un 17% interanualmente, alcanzando los 5.826 millones, y la facturación de TPV´s un 33% en el mismo período, situándose en 13.604 millones de euros a cierre de septiembre. Los fondos de inversión totalizan 22.024 millones, una reducción del 10% interanual por volatilidad de los mercados financieros.

A cierre de septiembre de 2022, los recursos de clientes en balance totalizan 163.247 millones de euros (123.084 millones Ex TSB) y crecen un 3,4% interanual (5,7% Ex TSB) por la positiva evolución de cuentas a la vista y depósitos a plazo. En el trimestre se mantienen estables (0,7% de crecimiento Ex TSB). Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 147.664 millones de euros (109.315 millones Ex TSB), con un incremento del 3,8% interanual (6,2% ex TSB). Los depósitos a plazo totalizan 15.905 millones de euros (14.091 millones Ex TSB) y crecen un 0,9% (3,3% Ex TSB). En el trimestre disminuyen un 0,5% (reducción del 1,6% Ex TSB).

El total de recursos de clientes fuera de balance asciende a 38.049 millones de euros a cierre de septiembre de 2022 lo que supone una caída del 8,7% interanual y del 2,0% en el trimestre, principalmente por los fondos de inversión impactados por la volatilidad de los mercados financieros.

Los activos totales del grupo ascienden a 260.407 millones de euros (207.677 millones Ex TSB), lo que supone un crecimiento del 4,2% interanual (3,2% Ex TSB) y del 1,2% en el trimestre (1,3% Ex TSB).

La ratio de capital se sitúa en el 12,52%

La ratio CET1 phase in se sitúa en el 12,65% a cierre de septiembre y crece 4pbs con respecto al trimestre anterior. Por su parte, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,52% y aumenta 4pbs en el trimestre. La ratio de capital total phase in asciende a 17,08% al cierre del trimestre, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 418pbs. En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza 217% a nivel de grupo.

Reducción de la morosidad

Los activos problemáticos totalizan 7.039 millones de euros a cierre de septiembre de 2022, de los que 5.830 millones son préstamos dudosos y 1.209 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos incorporando el total de provisiones se sitúa en el 52,3%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 55,1% y del 38,9% para los activos adjudicados.

La ratio de morosidad a cierre de septiembre muestra un comportamiento positivo y se sitúa en el 3,40%, que compara con el 3,59% del mismo mes del año anterior.

El coste del riesgo del crédito se sitúa en 39pbs a cierre del tercer trimestre 2022, una reducción de 12pbs en la comparativa interanual.

TSB gana 103 millones de libras y alcanza un ROTE del 7,8%, en línea con el del Grupo

TSB ha concluido el mes de septiembre de 2022 con una contribución positiva a las cuentas del Grupo Banco Sabadell de 93 millones de euros, frente a los 82 millones de euros del mismo período de 2021.

La filial británica ha obtenido a nivel individual un beneficio antes de impuestos de 167 millones de libras a cierre de septiembre que compara con los 110 millones del mismo período de 2021. El beneficio neto individual se sitúa en 103 millones de libras a cierre del tercer trimestre de 2022, con un crecimiento del margen básico impulsado por su fuerte dinamismo comercial.

TSB ha incrementado un 81% su margen recurrente (margen de intereses + comisiones – costes) en la comparativa interanual, porcentaje que se sitúa en el 27% intertrimestral, El margen de intereses totaliza 718 millones de libras a cierre de septiembre y aumenta un 11,7% interanual por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año. Las comisiones netas crecen un 17,9% interanual y ascienden a 88 millones de libras por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas. Los costes se sitúan en 562 millones de libras y descienden un 3,6% interanualmente.

Mínimo del 40% de pay out y dividendo a cuenta de 0,02 euros

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado, con fecha 26 de octubre de 2022, incrementar el pay out a un mínimo del 40% de los beneficios correspondientes al presente ejercicio. Asimismo, ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2022 por un importe de 0,02 euros brutos por acción a pagar en efectivo, que se abonará el próximo 30 de diciembre de 2022.

S&P mejora el rating de Sabadell

La agencia de calificación S&P Global ha mejorado varios ratings o calificaciones de Banco Sabadell como emisor de deuda. En concreto, el rating de emisor de deuda a largo y corto plazo desde BBB-/A3 hasta BBB/A2, con perspectiva estable. También ha mejorado el rating de deuda senior preferente desde BBB- a BBB, así como el rating de contraparte de resolución a largo plazo desde BBB a BBB+. El resto de ratings se mantienen. S&P destaca que el Sabadell ha acumulado un colchón considerable que le permite una protección “significativa” ante los acreedores principales en un escenario de resolución. También ha resaltado los “avances” en la implementación de su plan de reestructuración.