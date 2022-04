Banco Sabadell mejora todos sus márgenes y triplica su beneficio

- Publicidad-

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2022 con un beneficio neto atribuido de 213 millones de euros, que compara con los 73 millones de euros de beneficio en el mismo período de 2021. El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes recurrentes) aumenta un 20,9% interanualmente. La entidad alcanza un ROTE del 6,5%, situándose por encima de lo previsto en el plan estratégico.

Tras un año al frente de la entidad el consejero delegado, César González-Bueno, ha indicado que “iniciamos el ejercicio mejorando todos los márgenes y continuando con la mejora de la reducción de costes tras la finalización del plan de eficiencia. Y todo ello, con la consolidación de la aportación positiva de TSB. Sin duda cerramos un buen trimestre para Banco Sabadell y estamos en línea de cumplir con todos nuestros objetivos marcados para este año”. En opinión de Leopoldo Alvear, director financiero de Sabadell, “vemos un aumento de más del 20% en margen recurrente, niveles estables de morosidad y una mejora sustancial de las ratios de capital del banco. Estamos cumpliendo nuestra hoja de ruta trimestre a trimestre”.

Margen y comisiones

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 1.217 millones, un 3,6% más en términos interanuales. Respecto al trimestre anterior, se reduce un 3,5%. El margen de intereses aumenta interanualmente un 3,0% hasta los 858 millones apoyado principalmente en el crecimiento de volúmenes, mientras que en el trimestre disminuye un 0,6% por menor número de días.

Las comisiones netas se sitúan en 359 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,0% interanual por el buen comportamiento de las comisiones de servicios y de gestión de activos. En el trimestre disminuyen un 9,7% principalmente por la estacionalidad positiva del cuarto trimestre de 2021, así como una menor operativa en operaciones de préstamos sindicados y el impacto de la volatilidad del mercado de capitales en gestión de activos.

Impacto positivo en costes del plan de eficiencia

El total de costes asciende a 726 millones de euros a marzo de 2022 y disminuye un 5,6% en el año, principalmente por los ahorros en gastos de personal tras llevarse a cabo los planes de eficiencia, así como por una reducción de los gastos generales. En el trimestre, los costes totales caen asimismo un 4,3%, y la previsión es que se observe una mayor reducción en trimestres sucesivos con un ahorro estimado de 110 millones de euros en 2022 (130 millones anuales a partir de 2023).

Crece el crédito en España y Reino Unido

El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el primer trimestre de 2022 con un saldo de 154.672 millones de euros (110.378 millones Ex TSB). El crecimiento de la inversión es del 3,1% interanual(1) impulsado principalmente por el aumento de la cartera hipotecaria, donde destaca el crecimiento en TSB.

La producción hipotecaria se mantiene estable en el año en España y alcanza los 1.261 millones de euros en el trimestre. El crédito al consumo se incrementa un 11% en términos interanuales y alcanza los 371 millones de euros en el trimestre.

Los fondos de inversión aumentan un 6% en el año hasta los 23.848 millones, y se observa a su vez un crecimiento en facturación de tarjetas del 27% interanual alcanzando los 4.793 millones, y de facturación de TPV´s del 36% en el mismo período, situándose en 9.500 millones de euros.

A cierre de marzo de 2022, los recursos de clientes en balance totalizan 161.316 millones de euros (119.118 millones Ex TSB) y crecen un 4,9% interanual (5,7% Ex TSB). En el trimestre se produce una ligera caída del 0,4% (0,1% Ex TSB) por vencimientos de emisiones retail. Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 146.520 millones de euros (106.279 millones Ex TSB), con un incremento del 8,2% interanual (9,7% ex TSB) y ligera disminución del 0,5% (0,3% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 15.386 millones de euros (13.428 millones Ex TSB) y se reducen un 17,2% (16,0% Ex TSB) respecto el ejercicio anterior por el traspaso de depósitos a cuentas a la vista. En el trimestre crecen un 3,9% (5,5% Ex TSB).

A cierre de marzo de 2022, los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en 40.624 millones de euros y aumentan un 2,9% interanual por el aumento de suscripciones netas de fondos de inversión, y pese a la venta de BancSabadell d’Andorra. Aislando este impacto, el crecimiento anual se sitúa en el 4,9%.

Los activos totales del grupo ascienden a 253.256 millones de euros (200.441 millones Ex TSB), lo que supone un crecimiento del 3,4% interanual y del 0,5% en el trimestre.

La ratio de capital se incrementa hasta el 12,45%

La ratio CET1 phase in se sitúa en el 12,59% a cierre de marzo e incluye 14pbs de ajustes transicionales de IFRS9. Por su parte, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,45% y aumenta en 27pbs respecto al trimestre anterior. La ratio de capital total phase in asciende a 17,13% al cierre del trimestre, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 413. En cuanto a la gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza un 235% a nivel de grupo.

Ratio de mora estable y reducción del CoR

Los activos problemáticos totalizan 7.508 millones de euros a cierre de marzo de 2022, de los que 6.210 millones son préstamos dudosos y 1.299 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 53%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 56% y del 38,0% para los activos adjudicados. La ratio de morosidad se sitúa en el 3,66%.

El coste del riesgo del crédito disminuye y se sitúa en 41pbs a cierre marzo de 2022, 8pbs inferior al trimestre anterior y mejora de 28pbs en la comparativa interanual.

Aportación positiva de TSB por quinto trimestre consecutivo

TSB ha concluido el mes de marzo de 2022 contribuyendo por quinto trimestre consecutivo en positivo a las cuentas del Grupo Banco Sabadell, en este caso con 19 millones de euros, frente a los 2 millones de euros de marzo de 2021.

La filial británica ha obtenido a nivel individual un beneficio antes de impuestos de 46 millones de libras a cierre de marzo, que compara con los 47 millones del trimestre anterior, lo que confirma la contribución estable de TSB a las cuentas del Grupo. El beneficio neto se sitúa en 21 millones de libras a cierre de marzo de 2022.

El margen de intereses totaliza 226 millones de libras a cierre del primer trimestre y aumenta un 10,1% interanual por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año. Las comisiones netas crecen un 9,7% interanual y ascienden a 25 millones de libras, por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas. Los costes se sitúan en 189 millones de libras y descienden un 7,9% interanualmente.

Robin Bulloch, nuevo CEO

El consejo de administración de TSB ha nombrado consejero delegado a Robin Bulloch, quien hasta ahora ha estado al frente de la entidad de forma interina desde diciembre de 2021. Bulloch, con una gran experiencia en banca retail, confirma así su liderazgo en la filial de Banco Sabadell para continuar contribuyendo a su estrategia de crecimiento.

Nuevo “Compromiso Sostenible”

Banco Sabadell ha presentado su ‘Compromiso Sostenible’, un marco de actuación que integra la estrategia y la visión a futuro para 2025-2050 de los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza. ‘Compromiso Sostenible’ fija cuatro ejes estratégicos: avanzar como entidad sostenible, acompañar a sus clientes en la transición hacia una economía sostenible con la movilización de más de 65.000 M€ en finanzas sostenibles; ofrecer oportunidades de inversión que contribuyan a la sostenibilidad, y trabajar por una sociedad sostenible y cohesionada.

Cuenta Online Sabadell

Banco Sabadell ha lanzado su nueva cuenta digital, la “Cuenta con todo”. Una cuenta sin comisiones cuyo proceso de contratación es íntegramente online, y que al mismo tiempo pone a disposición de los clientes digitales toda la red de oficinas y gestores de la entidad. La cuenta es 100% digital, está libre de comisiones o condiciones de contratación, y ofrece transferencias, tarjetas de débito y crédito, así como retiradas de efectivo de cajeros, también sin coste alguno.