Emilio Saracho supuestamente intuía o sabía mucho del final de la operación del Banco Popular, no en vano él mismo reconoció a propios y extraños que su objetivo era vender la entidad, no gestionarla. Al fin y al cabo, para eso fue contratado, para presidir un banco comercial dentro de una estrategia propia de un banco de inversión.

El día 30 de marzo de 2017, mientras ya se estaban pergeñando los detalles del hecho relevante de la reexpresión de las cuentas de 2016, el diario El Confidencial publicó una noticia titulada «Estas son las razones por las que Banco Santander descarta comprar el Popular», en la que, según refirió por correo el entonces director general de Comunicación del Popular, Carlos Balado, «esta información es importante en cuanto que al ser expresada en público, con datos concretos y como opinión del banco tiene fuerza para crear opinión y ser utilizada contra nosotros».

Saracho no tardó en responder a Balado a través de un correo electrónico, al que Diario16 ha tenido acceso, en el que no duda en afirmar lo siguiente: «Creo que también hay un elemento táctico de preparar el terreno bajando el precio y preparando el terreno por si les piden ayuda desde el gobierno».

Además del contexto por el cual se estaba preparando el primer golpe para generar miedo tanto en los mercados como en los clientes, la realidad es que es un hecho muy grave que Saracho ya insinúe que el Gobierno del Partido Popular la vaya a pedir ayuda al Santander.

El banco en esas fechas no estaba en una situación en la que el Ejecutivo tuviera que pedir ayuda a nadie, puesto que cumplía con todos los requerimientos normativos, tal y como muestran los resultados del primer trimestre de 2017, en los que el Popular generó importantes beneficios en su negocio principal.

Por esta razón, el hecho de que Saracho ya sugiriera una presunta petición de ayuda del Gobierno al Santander para hacerse con el Popular muestra, además de una incontinencia verbal supina, que se pudieran estar ya manteniendo, supuestamente, conversaciones entre el Ejecutivo del PP y el Santander en vista de los planes que Saracho ya le había trasladado tanto a Luis de Guindos como a Rodrigo Echenique pocos días después de haber sido nombrado oficialmente presidente del Banco Popular.

Diario16 ya publicó en exclusiva la conversación que mantuvieron el actual vicepresidente del BCE y Saracho en una comida en el Edificio Beatriz, sede del Popular. Fuentes internas de la entidad confirmaron a este medio que, a los pocos días de ser nombrado presidente, Emilio Saracho celebró una comida con el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Edificio Beatriz, la sede central de la sexta entidad financiera de España. En ese encuentro, Saracho no dudó en decir De Guindos lo siguiente: «Luis, estos hijos de puta no saben con quién han ido a dar. Te lo aviso Luis, me cargo el banco». Saracho hacía referencia al Consejo de Administración que pretendía la aplicación íntegra del Plan de Negocio de 2016 que hubiese evitado que el Popular hubiese sido resuelto y que 1,2 millones de personas se hubieran arruinado.

La comida de Saracho con Luis de Guindos, según confirman las fuentes consultadas, se produjo en los mismos días en los que el ya presidente del Popular reconoció a Rodrigo Echenique que su único objetivo era el de vender el banco, tal y como reconoció el ahora presidente de la Fundación del Santander en su declaración en la Audiencia Nacional.

Otras fuentes internas del Popular también han reconocido a Diario16 que la línea de contacto con Luis de Guindos no se circunscribió sólo a encuentros casuales o de protocolo, sino que se producían prácticamente a diario a través de conversaciones telefónicas.

Las mismas fuentes confirman que a Saracho le gustaba mantener esos contactos a través de llamadas telefónicas, unas veces a través del manos libres (la «araña») o poniendo el altavoz de su teléfono móvil mientras paseaba por su despacho de la séptima planta. En unas ocasiones las conversaciones eran sólo del presidente del Popular con el ministro de Economía. En otras, estaba acompañado de otros altos directivos, tanto de la época de Ángel Ron como de los que fichó Saracho.

Las revelaciones que a Diario16 han hecho las distintas fuentes internas del Popular muestran que De Guindos estuvo más al tanto de la operación de lo que dio a entender en su declaración en la Audiencia Nacional y deja en suspenso el hecho de que, tal y como afirmó ante el juez Calama, no se enterara de la resolución del Banco Popular hasta que un subordinado suyo, Jaime Ponce, presidente del FROB, se lo comunicó cuando la decisión estaba tomada.

Por todo lo anterior, resulta revelador que Saracho, dos meses antes de la resolución, ya indicara que el Gobierno podría pedir ayuda al Santander, sobre todo cuando la entidad presidida por Ana Patricia Botín ya tenía claras las intenciones de Emilio Saracho, puesto que se las había transmitido a Rodrigo Echenique.

Por otro lado, las revelaciones sobre las conversaciones constantes de De Guindos y Saracho ponen el foco de nuevo en la información privilegiada posible utilización de información privilegiada para que el primer día laborable tras la reunión del 3 de junio de 2017 entre Saracho, el FROB y la JUR se produjeran las salidas de depósitos de los organismos e instituciones públicas.