Banco Popular: Saracho fue advertido 15 días antes de la resolución de las consecuencias de la fuga de depósitos

Diario16 lleva informando con documentación sobre lo que realmente ocurrió en el Banco Popular desde incluso antes de la resolución. A lo largo de estos casi 5 años hemos publicado documentos, total o parcialmente, que, en su gran mayoría, obran en poder de la Audiencia Nacional porque los hemos aportado para que la Justicia tenga herramientas para ser justa y desentrañar las verdaderas responsabilidades, además de que a los 1,2 millones de afectados se les devuelvan sus ahorros.

La única causa por la que se resolvió al Banco Popular fue la crisis de liquidez que se profundizó a partir del segundo trimestre de 2017, es decir, durante la etapa de Emilio Saracho como presidente de la entidad. No hubo más causas que esa.

El Banco Popular era una entidad solvente, con capacidad para generar beneficios en su negocio principal, tal y como se demostró en los resultados del primer trimestre, y de captar capital sin necesidad de acudir a los mercados a través de operaciones corporativas que, en la mayoría de los casos, fueron frenadas por Saracho y que luego aprovechó el Santander. Por ejemplo, la venta de WiZink y TotalBank.

Un correo remitido por el director general financiero del Popular, Miguel Escrig, a Emilio Saracho el 25 de mayo de 2017, advierte claramente de las graves consecuencias que tendría para la entidad la fuga de los grandes depositantes.

«Una retirada simultánea de los dos primeros depositantes con valor mismo día (cosa que pueden hacer al principio de la mañana) se lleva 2.830 millones € de liquidez, y no podríamos hacer frente a nada más», afirma el correo.

Casualmente, esto fue lo que ocurrió, multiplicado por 5, el día 5 de junio de 2017. Hay que tener en cuenta que, cuando Miguel Escrig envió este correo electrónico a Saracho, habían pasado sólo 2 días de la entrevista de Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), en Bloomberg TV, donde ya advirtió que el Popular estaba en el punto de mira del Banco Central Europeo. Sin embargo, estas declaraciones no tuvieron el efecto que algunos esperaban.

También hay que destacar que cuando Escrig mandó este correo aún no se habían producido ni la filtración de la JUR a Reuters (31 de mayo de 2017), que sí tuvo un efecto demoledor tanto en el mercado como en la salida de depósitos, ni se había iniciado el Proyecto Hipócrates (3 de junio de 2017) que fue el que dio el pistoletazo de salida a la fuga de depósitos de la que advertía Escrig. Fue demasiada casualidad que el primer día laborable tras la aprobación del calendario de la resolución todos los grandes depositantes de entidades públicas sacaran el dinero. Demasiada casualidad como para no pensar que existió información privilegiada.

Ese día 5 de junio de 2017, organismos, instituciones y empresas públicas retiraron de manera masiva sus depósitos del Popular, hecho que agudizó de manera definitiva la crisis de liquidez que se inició una vez que Emilio Saracho accedió a la presidencia, algo que fue reconocido por la JUR, el BCE, la CNMV o el Banco de España al señalar que, insistimos, la única causa de la caída del Banco Popular fue una crisis de liquidez y no un problema de solvencia.

Las excusas que se dieron para justificar esta retirada masiva de depósitos por parte de estos organismos son variopintas. Unos afirmaron que se trató de un movimiento de prudencia en base a las informaciones que salían publicadas en prensa. En otros casos, tal y como reconoció la Sareb a Diario16, se justificó por la bajada del rating, algo que no es consecuente puesto que el último descenso se produjo en el mes de mayo.

La retirada de depósitos no fue una sorpresa para Saracho, puesto que, además del correo del 25 de mayo, Diario16 dispone de otras comunicaciones internas de días posteriores por las que estaba siendo informado casi minuto a minuto cada vez que llegaba una orden de transferencia de cada una de las instituciones, organismos y empresas públicas, hecho que no pareció no inmutar al ex presidente del Banco Popular. En los siguientes correos internos a los que ha tenido acceso Diario16 podemos comprobar cómo funcionó el proceso de información a Saracho:

Diario16 dispone de estas órdenes de transferencia de la Tesorería General de la Seguridad Social que, tal y como se confirma en los correos electrónicos anteriores, fueron remitidas por fax. En concreto fueron cinco órdenes que transfirieron depósitos a las siguientes entidades:

CecaBank : 60 millones de euros

: 60 millones de euros Bankia : 75 millones de euros

: 75 millones de euros CaixaBank : 525 millones de euros

: 525 millones de euros KutxaBank : 40 millones de euros

: 40 millones de euros Banco Cooperativo Español: 100 millones de euros

En total, la Tesorería General de la Seguridad Social retiró el día 5 de junio 800 millones de euros.