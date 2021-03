El despacho de abogados Bufet Colls ha presentado ante el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) una reclamación para la declaración de nulidad de pleno derecho del acto de subasta del FROB de fecha 6 de junio de 2017 de las acciones, deuda subordinada y demás activos de Banco Popular; la postura del Santander de 1 euro presentada a las 3.12 am del 7 de junio de 2017; la propuesta de adjudicación del FROB de las de las acciones, deuda subordinada y demás activos del Banco Popular al Santander en méritos de la subasta que la reclamación califica de quebrada.

Según se indica en el escrito, al que Diario16 ha tenido acceso, «la subasta de 6 de junio de 2017, la postura de 1€ de Banco Santander SA presentada fuera de plazo y la propuesta de adjudicación por parte del FROB de 7 de junio de 2017 del Banco Popular Español SA a Banco Santander SA son nulas de pleno derecho al haberse adjudicado el entero patrimonio por el precio de 1€ cuando la subasta del 6 de junio de 2017 había concluido a las 24.00h QUEBRADA por falta de posturas, aceptándose extemporáneamente y de forma absolutamente irregular una oferta de Banco Santander SA presentada tres horas y doce minutos después de haber concluido la misma».

En Diario16 llevamos varios años insistiendo en el hecho de que el acto administrativo de la subasta es nulo porque va en contra de la ley española, en concreto, contra lo estipulado en el artículo 47.1e de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que declara nulos de pleno derecho los actos administrativos que se realicen o dicten «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Por tanto, el hecho de que la postura del Santander se hiciera fuera de plazo, supone que la subasta es nula de pleno derecho.

En base a este planteamiento, el escrito presentado al FROB señala que, en base a los documentos publicados por la JUR, se desprende que, en primer lugar, la carta del FROB de 7 de junio de 2017 dirigida a la JUR en la que notifica que la oferta de Banco Santander fue presentada a las 3.12 am de la madrugada del 7 de junio, es decir, tres horas y doce minutos después de haber quebrado la subasta por falta de posturas.

En segundo término, la documentación publicada por la JUR demuestra que la propuesta del FROB de 7 de junio de 2017 de declarar a Banco Santander adjudicatario de las acciones de Banco Popular a pesar de haberse presentado la oferta fuera de plazo y cuando la subasta había quebrado.

En tercer lugar, el pliego de condiciones del FROB de la subasta de Banco Popular señala expresamente que las eventuales ofertas por el mismo debían presentarse antes de las 24.00h del día 6 de junio de 2017 (No later than Tuesday 6 June 2017 24.00 CET).

Por todo ello, habiendo quebrado la subasta por falta de presentación en tiempo y forma de posturas, es palmaria la nulidad de pleno derecho de la subasta celebrada, de la propuesta de adjudicación de 7 de junio de 2017 por parte del FROB a la JUR y la consiguiente adjudicación por parte de la JUR a Banco Santander de la totalidad del patrimonio de Banco Popular por el precio de un euro porque, según la ley española, es nulo de pleno derecho aquel acto que, por estar afectado de un vicio especialmente grave, no debe producir efecto alguno y, si lo produce, puede ser anulado en cualquier momento sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanación del defecto o el transcurso del tiempo.