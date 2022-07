Banco Popular | Pedro Larena a Saracho: «Emilio, no tenía ni idea de que se hubiera lanzado ese proceso»

- Publicidad-

El Plan de Capital de Banco Popular, aprobado por el Consejo de Administración unas horas antes de la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2017, incluía la venta de Popular Banca Privada (PBP), un activo que generaba más de 7.000 millones anuales de negocio.

La documentación y los correos electrónicos internos a los que ha tenido acceso Diario16 demuestran, en primer lugar, que la venta de PBP estaba estudiándose prácticamente desde la llegada de Emilio Saracho a la Presidencia del Popular y, en segundo término, que los principales directivos, incluido Pedro Larena, el consejero delegado, no sabían nada, se les estaban ocultando estos movimientos.

El 21 de marzo de 2017, Susana de Medrano Boix, directora de la Oficina del Consejero Delegado, escribió un correo a Juan José Rubio Fernández, director general de Negocios Especializados, en el que se decía lo siguiente: «Tal y como te he comentado por teléfono, la noticia que aparece hoy sobre la venta de PBP, tenía datos que son internos y que un periodista no tiene, a no ser que alguien de dentro se los dé (como por ejemplo, los pagos por comisiones que PBP paga al grupo por presentación de clientes o el beneficio real del banco). Lo que no me esperaba al ponerme a investigar es que la periodista tuviera una copia del teaser. Te adjunto el documento. Como puedes ver, no da lugar a dudas. PBP está en venta y la gestora también. He reconocido el formato de Deloitte y lo he confirmado con ellos. Han elaborado el teaser y lo han distribuido a 5 bancos de inversión. Yo hasta la fecha lo estaba negando las 24 horas del día, tanto a nivel interno con mi equipo, como con clientes». Este correo fue enviado a las 21.16.

Al recibir esta información, Rubio Fernández le escribió otro correo al consejero delegado del Popular, Pedro Larena, en el que informaba de la anterior comunicación con De Medrano Boix y le señalaba que él tampoco sabía nada de ese movimiento. Este correo fue enviado a las 21.33.

- Publicidad-

Larena, por su parte, escribió a Emilio Saracho y fue muy escueto pero directo: «Emilio, no tenía ni idea de que se hubiera lanzado ese proceso». Este correo fue enviado a las 22.52.

El entonces presidente del Popular tardó apenas 15 minutos en responder. En su correo reconocía que la venta de WiZink y TotalBank sí que se habían iniciado, pero negaba la información de PBP. «No sé si habrá que hacerlo en el futuro, pero no se ha hecho ni se hará a corto plazo», afirmaba Saracho en su correo de respuesta a Larena enviado a las 23.08.

Sin embargo, los hechos, las fechas y la documentación que obra en poder de Diario16 muestran que tanto la información de El Independiente como la afirmación de Susana de Medrano de que «PBP está en venta» eran ciertas.

En consecuencia, se estaba ocultando información muy relevante tanto a directivos como al propio consejero delegado, información clave para clientes de una filial que generaba 7.000 millones de euros al año.

Saracho dijo que PBP no estaba en venta y que no lo estaría en el corto plazo. Sin embargo, el día 10 de abril de 2017, es decir, apenas 3 semanas después de este cruce de correos, el Consejo de Administración, ya sin Larena, aprobaba el Plan de Capital en el que, ¡oh, sorpresa!, estaba incluida la venta de PBP.

Además, según se puede comprobar en la documentación interna del Popular, los trabajos de este Plan de Capital y, en consecuencia, la venta de PBP se llevaba realizado desde varias semanas atrás, es decir, cuando se produjo la filtración, una más, a los medios de comunicación que lo que provocaban era generar pánico tanto en el mercado como entre los clientes.

En consecuencia, Saracho no dijo la verdad a su consejero delegado. PBP estaba ya en venta y de ahí que se contactara con Deloitte para que iniciara las comunicaciones con los bancos de inversión. Dentro de la normalidad de la gestión de una entidad bancaria supondría una anomalía que el presidente no informara al consejero delegado de los procesos o proyectos que se estaban llevando a efecto. Sin embargo, durante la etapa de Saracho al frente del Popular lo irracional y lo heterodoxo eran lo habitual. No en vano, sólo 6 días antes de este cruce de correos, en el BCE, Emilio Saracho, según se indica en el informe de los peritos del Banco de España, afirmó que tenía intención de prescindir de Pedro Larena porque no confiaba en él: