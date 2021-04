El número de irregularidades que presuntamente se cometieron en la resolución de Banco Popular ya es ingente. A través del análisis de la documentación del caso, Diario16 las ha ido revelando en los últimos cuatro años. Hoy ofrecemos a nuestros lectores y a todos los afectados del Popular la última detectada que constituye una nueva causa de nulidad de este acto administrativo que tuvo como consecuencia la venta de la sexta entidad financiera de España por 1 euro a Banco Santander y la ruina de más de 1,2 millones de personas.

El magistrado José Luis Calama Teixeira reclamó ayer al Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) todas las comunicaciones realizadas durante el primer semestre de 2017 relacionadas con Banco Popular. Este es un paso muy importante para determinar lo que realmente ocurrió para que una entidad solvente se viera, de la noche a la mañana, en un escenario de resolución.

Este oficio judicial pone sobre la mesa nuevamente las irregularidades cometidas y, tras un análisis de la documentación, la conclusión es que, además de todos los actos supuestamente contrarios a la ley realizados durante la resolución, tanto en Europa como en España, hay hechos colaterales que tuvieron una implicación directa en la nulidad de las actuaciones.

En concreto, nos referimos a la declaración Fail or Likely to Fail (FOLTF), a las irregularidades del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017 denunciadas por el ya fallecido exconsejero Jaime Ruiz Sacristán en el acta notarial que entregó a la Audiencia Nacional y a las consecuencias de ese acto nulo.

El FROB pudo haber tomado la decisión de ejecutar la resolución de Banco Popular a través de una declaración FOLTF conseguida a través de métodos de presión en una reunión en la que los consejeros afirman que dieron la autorización para enviar la carta al Banco Central Europeo sin haber sido informados de que ese documento tendría como consecuencia la resolución de la entidad.

Según se indica en el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

Por tanto, el hecho de que Emilio Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Aun así, el tanto el BCE, como la JUR y el FROB continuaron con el proceso, lo que indica que la resolución se inicia en un presunto engaño, lo cual colocaría a los organismos públicos, tanto españoles como europeos, ante un caso de supuesta prevaricación que, más adelante, fue ratificado por otro acto presuntamente irregular como fue la aprobación de la fusión por absorción por parte del Ministerio de Economía de Nadia Calviño.

Por otro lado, en el mismo documento notarial se indica que se convocó a los consejeros a una nueva reunión del Consejo para el día 7 de junio a las 7 de la mañana, algo que tanto el FROB, como la JUR y Saracho sabían perfectamente que no se iba a celebrar, puesto que tenían el conocimiento de que, para esa hora, el Popular ya estaría en manos del Santander puesto que así estaba estipulado en el cronograma aprobado en la reunión del día 3 de junio en el que se inició el proceso de resolución del banco.