Un prestigioso abogado de este país señaló hace semanas a Diario16 que la anulación de los diferentes actos administrativos es una de las opciones más efectivas para que los afectados recuperen el dinero que se les arrebató el 7 de junio de 2017. Responsabilidades penales aparte, evidentemente.

En estas páginas ya hemos analizado durante años las decenas de causas de nulidad existentes, tanto en los actos administrativos de España como de Europa. Sin embargo, la Justicia aún no ha tomado una decisión ni ha paralizado las actividades del Santander respecto del Popular, algo por lo que se está beneficiando sin que los tribunales hayan determinado de manera firme si la operación es legal o ilegal.

El magistrado José Luis Calama Teixeira, instructor de la causa penal en la Audiencia Nacional, dictó un auto el pasado jueves en el que reclamó al FROB todas las comunicaciones relacionadas con el Caso Popular durante el primer semestre de 2017, lo que abre una puerta muy esperanzadora para los afectados de la operación porque, en base a esa documentación, se podrán determinar factores muy importantes para determinar la legalidad de la misma. Las principales, la utilización de información privilegiada o si la decisión de ejecutar la resolución se hizo, o no, en base a la legalidad.

Uno de los puntos fundamentales que se determina en un acto jurídico es si se produjo a través de actividades ilegales previas. Ahí se incluyen, evidentemente, los momentos previos y los hechos posteriores, no sólo el acto en sí. En el caso de Banco Popular, el FROB ejecutó la resolución que venía precedida de un acto que incumplía con lo indicado por la ley. Nos referimos, evidentemente, al acta parcial de la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017.

La resolución de una entidad bancaria sólo puede iniciarse si ésta se declara inviable y lo comunica al Banco Central Europeo. Así lo hizo el Popular, se declaró inviable y lo remitió al BCE, que aprobó el estado fail or likely to fail (FOLTF). Ahí se inició el proceso de resolución de la sexta entidad financiera de España pero, como decimos, vino precedido de un acto presuntamente ilegal, lo que, evidentemente, anularía todo lo que ocurrió después.

El Reglamento del Registro Mercantil, en su artículo 97, es muy claro a la hora de determinar los contenidos que cualquier empresa debe incluir en el acta que da fe de los acuerdos alcanzados por un Consejo de Administración.

Sin embargo, el acta parcial levantada el día 6 de junio de 2017 sobre la reunión en la que se declaró la inviabilidad del Banco Popular no cumple con lo indicado en la ley. En concreto, no se hace referencia ni a las intervenciones de los consejeros ni al resultado de los acuerdos alcanzados.

Así consta en el acta notarial del fallecido exconsejero Jaime Ruiz Sacristán: «El acuerdo que se refleja en el acta parcial como aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración no refleja el contenido de lo acordado. Lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés leída por el secretario Sr. Hervada».

Por otro lado, también fueron introducidos en dicha acta parcial aspectos que no fueron debatidos ni tratados en la reunión. Lo cual es un claro falseamiento de lo ocurrido en el Edificio Beatriz en la tarde del 6 de junio de 2017 y que fue el inicio del proceso de resolución, de venta al Santander por un euro y de la ruina consiguiente de 1,2 millones de personas.

A esto hay que unir que el borrador del acta no fue mostrada ni leída ni entregada hasta el día 28 de junio de 2017, algo que es otra irregularidad. Además, se produjo un hecho que es clave y que es indicado por el acta notarial del exconsejero Ruiz Sacristán: «Los consejeros no precedieron, al final de la reunión del Consejo del Banco de 6 de junio de 2017, a aprobar ni el acta parcial […] ni ninguna otra acta».

Esta situación provocó que los consejeros se lanzaran a reclamar la documentación al secretario del Consejo, Joaquín Hervada. En un correo electrónico al que ha tenido acceso Diario16, fechado el 4 de julio de 2017, uno de los consejeros indicó lo siguiente: «Por todo ello le insisto […] me remita a la mayor brevedad el borrador del acta íntegra de la reunión del Consejo de Administración de Banco Popular Español S.A. en la que, entre otras cuestiones, se recojan correctamente mis intervenciones en el curso de la misma y se identifique personalmente a la totalidad de los asistentes, incluyendo, por tanto, la identidad de los letrados externos al Consejo presentes en la reunión [se refiere a los abogados del despacho de cabecera del Santander]». Ese correo electrónico estaba dirigido al propio Hervada y a Emilio Saracho.