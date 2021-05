El auto del magistrado José Luis Calama Teixeira que denegó la solicitud de archivo de la imputación de Saracho, solicitada por éste mismo, ha provocado la reacción de don Emilio, que hasta ahora no se había defendido de la acusación por administración desleal.

Ha tenido que ser el juez Calama el que recordase a don Emilio Saracho que todavía hay actuaciones pendientes de instruir que afectan a la investigación y que, eventualmente, podrían afectar también a su responsabilidad en la destrucción del Banco Popular. Por tanto, cualquier decisión al respecto de tal archivo sería prematura, denegando la pretensión de Saracho.

La reacción de Saracho ha sido la de solicitar al juez instructor que oficie a KPMG para que aporte la documentación sobre el Proyecto Boiro, tratando de demostrar, de este modo, que hizo todo lo posible por “salvar” el Popular, pero no fue posible.

Saracho, en realidad, pretende desviar la atención sobre la crisis de liquidez que él provocó, presentando ante la Audiencia Nacional unos correos cruzados con diversos interlocutores y que ha venido publicando en los últimos días OkDiario. Saracho, en consecuencia, lo que pretende es que nos fijemos en estos correos y que nos olvidemos de lo que realmente hizo él, incluida su presunta falsa firma.



El plan diabólico para derribar y entregar el Popular exige ahora de Saracho un giro teatral para que dirijamos la atención a unos correos que, sacados de contexto, pretenden salvar a Saracho de su actuación como presidente del Popular, al que condenó a su desaparición.



Hay que recordar que Saracho, cuando se cruzaba esos correos, a la vez estaba provocando una situación de pánico en el mercado con la finalidad de bajar el valor y propiciar una operación de venta a bajo precio. Por otro lado, hacía correr por el mercado que estaba buscando una ampliación de capital en la que no creía y que, a su vez, el sólo comentario de tal ampliación servía para bajar el valor de la acción y posibilitar la venta a bajo precio.

Diabólicamente, Saracho era muy consciente de que el hecho relevante del 3 de abril de 2017, el de la reexpresión de las cuentas, sus declaraciones on y off the record con periodistas antes de la Junta, su discurso en la misma y la noticia publicada por El Confidencial el 11 de mayo de 2017 sobre la posible quiebra de la entidad iban a tener efectos devastadores sobre la caída del valor de la acción, azuzando la salida de depósitos.

La salida de liquidez fue tan brutal, casi 12.000 millones de euros en siete semanas desde el hecho relevante, que asustó a los titulares de grandes depósitos. ¿Se acuerdan de lo que decía Saracho al llegar: no gestionaré nada, voy a acojonar a todo el Mundo, habrá que bajar la acción y si para venderlo hay que montar una tómbola lo haré? Y lo hizo.

Saracho era muy consciente de que el hecho relevante del 3 de abril de 2017, el de la reexpresión de las cuentas, sus declaraciones on y off the record con periodistas antes de la Junta, su discurso en la misma y la noticia publicada por El Confidencial el 11 de mayo de 2017 sobre la posible quiebra de la entidad iban a tener efectos devastadores

Es más, los problemas de liquidez del Popular tienen su origen en una política de comunicación suicida que ahuyentó a los pequeños clientes que decidieron llevar sus depósitos a lugares que creían más seguros. Eso es lo grave y lo que Saracho provocó con su comportamiento desleal con la entidad para la que trabajaba.

Emilio Saracho y la maledicencia corporativa

Da la impresión de que a Saracho le extraña que Banco Santander no quisiera prestar dinero al Popular. Pero, ¿de qué se sorprende Saracho cuando le dijo a Rodrigo Echenique, entonces vicepresidente del Santander, que iba a vender el Popular? ¿Quizás venga esta mención al Santander ahora que sus principales responsables han declarado ya para tratar de dar imagen de que no estaba coordinado con el Santander?

Un presidente de banco no puede hablar sistemáticamente mal de la entidad que preside, utilizando términos sobre la solvencia de la entidad que causan pánico en los depositantes. La solvencia -salud- del Popular es incontrovertida ahora y lo era en aquel momento, pero hablando mal del banco, Saracho provocó que muriese desangrado. Como banquero sabía que las consecuencias de sus actos serían las que ocurrieron finalmente.

El hecho relevante

Saracho afirma en sus escritos que no varió una coma de la redacción del hecho relevante del 3 de abril de 2017. Es decir, culpa a los directivos y a Uría y Menéndez de su redacción y que él, que pasaba por allí, no movió una ceja. ¿Le exculpa eso de publicar un hecho relevante no material con una redacción que tendenciosamente llevaba a la conclusión de sumar conceptos que no eran sumables? Es el presidente el que preside el Consejo y es esa redacción la que recibe y permite que llegue a ser aprobado por el Consejo.