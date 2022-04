Banco Popular: La justicia genera desconcierto a los afectados y regocijo a los que se beneficiaron

- Publicidad-

En los últimos días, entre los afectados del Banco Popular se nota expectación de cara a la importante sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el próximo día 5 de mayo. Sin embargo, también hay mucho desconcierto con determinadas acciones legales interpuestas recientemente como, por ejemplo, la querella por presunta estafa en la ampliación de capital de 2012.

¿Qué aporta esta querella? ¿Dilucidar unos presuntos hechos que, de ser ciertos, estarían ya prescritos, según han señalado a Diario16 distintas fuentes jurídicas? ¿O, tal vez, se trata de desviar la atención judicial respecto de las únicas y verdaderas causas de la ruina de 1,2 millones de personas?

Hay que recordar un hecho respecto a la ampliación de capital de 2012: muchísima gente ganó mucho dinero, millones de euros, en esa operación a través de la compra y venta de títulos de la ampliación. En algunos casos, decenas de millones de euros. Entonces, ¿dónde está la estafa?, y, en segundo término, ¿qué relación tiene la ampliación de 2012 con la resolución de Banco Popular? Ninguna, eso es un hecho cierto e incontrovertible, porque la única causa de la ruina de los afectados fue la propia resolución de una entidad solvente y las causas no se encuentran en el año 2012, sino en el segundo trimestre de 2017, tal y como acreditaron los peritos del Banco de España en su informe de 2019.

En el caso de la presentada en estos días sobre la ampliación de 2012, el magistrado Abascal ha incoado diligencias para poder pedir a la Fiscalía un informe sobre la pertinencia de la querella. Es un paso muy inicial del proceso en el que el juez no se ha pronunciado siquiera respecto a si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito. No obstante, ya da la sensación de que la Audiencia Nacional está en plena instrucción.

Sin embargo, en el año 2019 también fueron incoadas unas diligencias en una denuncia contra la JUR y Deloitte que posteriormente fueron archivadas afirmando que los hechos denunciados se estaban instruyendo por el magistrado Calama Teixeira cuando, en realidad, no era así porque en el Juzgado Central de Instrucción 4 ni la JUR ni Deloitte están imputados ni se les está investigando. Por tanto, en una denuncia que sí iba al meollo de las verdaderas causas de la resolución de Banco Popular y de la ruina de 1,2 millones de personas, se decidió archivar. ¿Qué pasará con esta que, en realidad, aleja el punto de mira de lo que realmente ocurrió y que debería focalizar al 100% la acción judicial?

Si la Fiscalía decidiera que se iniciara una instrucción por la querella presentada en los últimos días sería un escándalo judicial, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de archivos injustificados.

Además, fuentes jurídicas consultadas por Diario16, señalan que el planteamiento de la querella tiene muy poca base porque, en primer lugar, la ampliación de 2012 fue aprobada por los accionistas y, en segundo término, los hechos estarían prescritos.

Esta querella a quien realmente beneficia es a Emilio Saracho, quien en las últimas semanas ha recibido un duro contraataque por parte de la defensa de Ángel Ron, porque aleja el foco de él.

Sin embargo, aún hay mucho que dilucidar e investigar sobre la gestión de Saracho. Fuentes consultadas por este medio afirman que en las semanas previas a la resolución del Popular se recibieron facturas millonarias que, presuntamente, no fueron contabilizadas y tuvo que ser cuando el Santander ya era dueño y Rodrigo Echenique presidente cuando fueron selladas y anotadas en la contabilidad. Las mismas fuentes inciden en el hecho de que, supuestamente, el Santander no ha hecho efectivas aún esas facturas después de 5 años.

Por tanto, de momento, la única certeza que existe actualmente es que en la Audiencia Nacional sólo hay una investigación abierta por el Banco Popular, la que se dilucida en el Juzgado Central 4, y que el jueves 5 de mayo el TJUE dictará sentencia sobre las reclamaciones de los afectados contra el Banco Santander.