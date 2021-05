Banco Popular: La JUR y el FROB determinaron que permitir el acceso de bancos extranjeros era demasiado arriesgado

- Publicidad-

La declaración de Javier Torres Riesco en la Audiencia Nacional dejó a mucha gente estupefacta. «Pues créame que también me deja estupefacto», llegó a decir el juez Calama. Uno de los asuntos que se trató fue el hecho de que el proceso de resolución y venta no se extendiera a bancos extranjeros. Todo se hizo en España y no se tuvo en cuenta ninguna posibilidad de participación de entidades francesa, portuguesas, británicas, etc.

Según fuentes consultadas por Diario16, Torres Riesco afirmó que el proceso privado de venta tuvo un desarrollo del que el FROB fue informado en detalle «la mañana del 3 de junio, creo». El día 2 de junio de 2017 se celebró una reunión de la JUR, donde, según el testigo, se acordó empezar las gestiones para explorar venta del Popular. «Hasta entonces no se había hecho porque nos daba miedo que la propia iniciativa de JUR y FROB buscando interesados en comprar pudiese matar el proceso privado», afirmó Torres.

Adelantar acontecimientos

Sin embargo, el trabajo del FROB era, precisamente, con la debida confidencialidad, adelantar acontecimientos. Sin embargo, el exdirectivo del FROB afirmó que existía el temor a que decayera el interés del proceso de venta privada. Sin embargo, esta afirmación no concuerda con el Proyecto Neptuno del Santander, que ya en mayo determinó que sólo comprarían al Popular en un escenario de resolución.

«Por eso no podíamos adelantarnos en exceso. Una vez llegado el momento de iniciar, recabamos de Banco Popular la información de detalle de qué habían hecho en venta privada», afirmó Torres. Según la declaración, los asesores del Popular en ese proceso de venta, JP Morgan, afirmaron que Lazard, el banco presidido por el tío político de Ana Patricia Botín, había hecho relación de 35 entidades, 30 extranjeras y 5 españolas, para analizar su posible interés en compra de Banco Popular. Habían notado interés por la generación de sinergias y que sólo habría interés por parte de las cinco entidades españolas.

Sin embargo, todo lo referido por Torres no son más que las actuaciones que adoptó el Popular, que fue quien, entre otras cosas, contrató a Lazard. ¿Por qué el FROB y la JUR no tomaron ninguna iniciativa para ampliar el abanico de entidades interesadas?

JUR y FROB no tomaron la iniciativa

«Consideramos la posibilidad y la descartamos [de abrir el proceso a entidades extranjeras]. Estábamos de acuerdo JUR y FROB junto con asesor financiero contratado. […] El consenso fue que los riesgos de hacer una búsqueda más amplia eran mayores que el posible beneficio de detectar interés en entidad extranjera», afirmó Torres, según indican a Diario16 las fuentes consultadas.

Esto se decidió en la sesión extendida de la Comisión Ejecutiva de la JUR del 2 de junio de 2017, en la que participó el Pleno de la Junta, Jaime Ponce y el presidente de la autoridad de resolución del Banco de Portugal. La reunión se interrumpió porque se quería más información y se convocó para el sábado 3 de junio en la que se citó al Banco Popular y a JP Morgan. Esa fue la reunión convocada a través de un correo encriptado por Elke König.

En ese encuentro tanto la entidad como su asesor en el proceso privado de venta dieron detalle de todo el proceso. Por la tarde continuó la Comisión Ejecutiva ampliada de la JUR donde se acordó continuar, pero «sólo con las cinco entidades españolas que deducíamos que podían tener más interés».

Torres confirmó ante el magistrado Calama Teixeira que se descartó de plano que pudiera haber otras entidades más allá de las españolas. «La JUR se dirigió al FROB porque era éste el que tenía que ejecutar el lanzamiento del inicio de la gestión comercial. Y se le traslada el acuerdo adoptado con todos sus detalles», afirmó Torres.