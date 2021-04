Tal y como venimos analizando en Diario16 en la última semana, las irregularidades que se produjeron en la redacción del acta de la reunión del Consejo de Administración de Banco Popular del 6 de junio de 2017 provocan que todo el proceso que se inició tras la comunicación de la inviabilidad y que terminó con la resolución, la venta al Santander por un euro y la ruina de 1,2 millones de personas, es nulo de pleno derecho por muchas razones que analizaremos en estas páginas en los próximos días.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene la capacidad de investigar los actos de las sociedades cotizadas y el 6 de junio de 2017 Banco Popular aún era una empresa del IBEX35. Sin embargo, el regulador del mercado de valores español no intervino ni inició una investigación en referencia a las irregularidades del acta de la reunión del Consejo de Administración del Banco Popular celebrada en la tarde del 6 de junio de 2017, la reunión en la que se declaró la inviabilidad de la entidad y que abrió paso a la resolución.

Según se indica en el Código del Buen Gobierno de la CNMV «el Consejo de Administración tiene la obligación legal de reflejar adecuadamente en acta sus deliberaciones y decisiones». Sin embargo, tal y como ha quedado reflejado en las denuncias de los exconsejeros y en la documentación aportada en la Audiencia Nacional por el fallecido Jaime Ruiz Sacristán, esa acta está lleno de irregularidades.

Por un lado, no refleja la asistencia de los abogados del despacho de cabecera del Santander que presentaron al Consejo una carta pre redactada dirigida al Banco Central Europeo (BCE) en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, la decisión de declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail), obligatorio para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración. Esto no aparece recogido en el acta, lo cual va en contra de lo que afirma la CNMV en su Código de Buenas Prácticas.

Otro aspecto que no se encuentra recogido en el acta es el hecho de que lo único que se aprobó en esa reunión del Consejo fue, tras las duras advertencias de los abogados de Uría, fue dirigir al Banco Central Europeo esa carta en inglés. Es más, según el acta notarial de Ruiz Sacristán, «ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

Varios de los exconsejeros se dirigieron al exsecretario del Consejo, Joaquín Hervada, reclamando que sus intervenciones no habían sido recogidas en acta, algo que no es legal, por lo que también van en contra de lo indicado por la CNMV.

Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, ¿por qué no entró la CNMV de oficio, aunque el dueño del banco fuese ya el Santander? ¿Por qué no se inició una investigación? ¿Había interés en que el nuevo dueño del Popular no se encontrara, nada más adquirirlo por un euro, con una investigación del regulador de los mercados que hubiera tenido un efecto devastador de cara a los inversores, sobre todo cuando estaba pendiente de una ampliación de capital? Son preguntas que, con la trayectoria de los organismos de control económico en el Caso Popular, cualquiera se podría hacer, pero que nadie ha respondido aún.

La realidad es que tanto el BCE como la JUR y el FROB ejecutaron un procedimiento viciado desde sus orígenes, teniendo en cuenta que para resolver una entidad es obligatorio que se declare el estado FOLTF, y eso sólo pudo ocurrir gracias a lo que sucedió en esa reunión del Consejo de Administración y es algo que debiera tener muy en cuenta el magistrado Calama Teixeira porque, ante esta situación, fuentes jurídicas afirman a Diario16 que Calama podría concluir que, conforme a las diligencias de instrucción practicadas, aparecen indicios de que la declaración de inviabilidad se pudo haber adoptado en el consejo de administración bajo engaños, falsas promesas y supuestas amenazas a los consejeros y que permitieron el envío de la carta al BCE en la creencia de que no iba a llevar consigo la resolución inmediata, sino que se continuaría con el proceso de venta privada. No en vano, habían sido citados a una reunión del Consejo al día siguiente a las 7 de la mañana.