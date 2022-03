Banco Popular: La carta manipulada que Saracho envió a Daniele Nouy 24 horas antes de declarar la inviabilidad

- Publicidad-

Diario16 publica hoy en exclusiva un nuevo documento íntegro respecto a la resolución del Banco Popular. En concreto, una carta remitida por Emilio Saracho a la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Daniele Nouy.

Dicha comunicación fue enviada el día 5 de junio a las 19.20 horas, es decir, 24 horas antes de que el Popular fuera declarado inviable.

En dicho documento, que pueden consultar íntegramente al final del presente artículo, Saracho afirmó, entre otras cosas, que «también se están preparando planes de acción alternativos que podrían ayudar al banco a aumentar el capital y fortalecer su balance en un plazo razonable en ausencia de una alternativa de M&A, incluidas las ventas de carteras de REO para las cuales recibimos indicaciones de interés».

¿Planes de acción alternativos para ampliar capital? Sorprende sobremanera que Saracho afirmara eso cuando ese mismo día había recibido una carta del presidente del Deutsche Bank en España, Antonio Rodríguez-Pina, en la que afirmaba el interés de acometer una ampliación de capital para Banco Popular de 4.000 millones de euros, garantizando el 50% de la misma. Esta comunicación, además, señalaba que ese movimiento estabilizaría al banco desde un punto de vista realista.

Por tanto, a la hora en que envió la carta a Danielle Nouy, las 19.20, hacía más de cinco horas que Saracho había rechazado la oferta de Deutsche Bank. ¿Qué operaciones de ampliación tenía abiertas Saracho? ¿Las mismas que él calificó en el Congreso de los Diputados como propaganda comercial?

Conviene recordar que ya hacía 24 horas que el FROB había enviado las cartas a las cinco entidades bancarias para informar de que el Popular iba a ser resuelto el día 6 de junio y que se abriría una subasta para adjudicar a la entidad.

El contenido de la carta está lleno de contradicciones, pero, en lo referente al reforzamiento de capital, Saracho no dijo la verdad a Nouy y, por tanto, a la Unión Europea. Lo que queda claro es que el ex presidente del Popular estaba intentando cubrirse las espaldas de cara al BCE ante lo que iba a ocurrir al día siguiente: la resolución.

Plazos posteriores al día de la resolución

En el mismo documento, Saracho habla de plazos posteriores al día 7 de junio cuando era perfectamente conocedor de que en ese mismo momento había dos entidades bancarias, Santander y BBVA que estaban valorando la situación del banco para realizar una oferta en la subasta que estaba programada para después de la resolución.

Saracho sabía a la perfección que 24 horas después el Popular iba a ser intervenido porque el Proyecto Hipócrates estaba en marcha desde el día 3 de junio.

Todo eso lo sabía, entonces, ¿por qué seguía intentando presentarse como un personaje de libro de caballería luchando con todo y contra todos para salvar al Popular cuando, en realidad, conocía a la perfección lo que iba a ocurrir al día siguiente?

Por otra parte, Saracho intentó vender la «buena gestión» que estaba haciendo de la crisis del Popular y expuso medidas que, en realidad, no estaba ejecutando.

En esa misiva, Saracho habló de la ELA del Banco de España, sin mencionar los errores de forma de la documentación presentada.

Información manipulada

No obstante, la situación que planteaba el ex presidente del Popular en esa carta no era la real, dado que también transmitió una información manipulada respecto a las ofertas de operación corporativa de venta de la entidad (M&A).

«Permítame también informarle sobre el estado de nuestro proceso de doble vía (transacción corporativa y aumento de capital). En lo que respecta al proceso M&A, seguimos en contacto con cuatro posibles oferentes que inicialmente mostraron interés. Dos de ellos están realmente comprometidos y un tercero acaba de solicitar volver a ingresar al VDR. Hoy hemos enviado una carta a todos ellos en la que se sugiere una posible estructura que podría ayudar a salvar las diferencias de valoración y facilitar un acuerdo. Planeamos tener más interacción con los candidatos durante esta semana», afirmaba Saracho en su carta.

La resolución ya estaba en marcha

Ese mismo día 5 de junio ya habían renunciado a entrar en el proceso CaixaBank, Sabadell y Bankia y sólo quedaban dos: BBVA, quien al día siguiente solicitó más tiempo y datos para poder estudiar la oferta a presentar en la subasta, y Santander.

Sin embargo, en los correos cruzados entre el FROB y el Popular, a los que ha tenido acceso Diario16, sólo tenían acceso a la Virtual Data Room el Santander (nombre en clave Swin) y BBVA (nombre en clave Bike). Ese día 5 de junio se solicitó el acceso a PwC que, evidentemente, no es un banco que pudiera realizar una oferta, sino el auditor de Banco Popular.

Por otro lado, Saracho informa de que están en negociaciones cuando, en realidad, lo que se estaba ejecutando era el plan de resolución.

Por tanto, lo que el expresidente del Popular estaba haciendo en esa carta era manipular lo que realmente estaba ocurriendo en España para dar una imagen de actividad constante cuando, en verdad, el Popular ya había sido sentenciado el día 3 de junio en la reunión que mantuvieron Saracho, Jaime Ponce, Elke König y otros directivos del banco, de la JUR y del FROB.

Estrategias que no podría cumplir hasta el mes de julio

Sin embargo, no acabó ahí en la presentación de estrategias que no se estaban implementando. Saracho afirmaba lo siguiente en la carta: «Además, seguimos trabajando sin demora en la reevaluación de la cartera de garantías reales y de bienes raíces, en un ejercicio destinado a proporcionar al banco, al supervisor y a los mercados información clara sobre el valor de dichas carteras y cualquier ajuste de valoración relacionado con ellos que pueda ser necesario. El resultado de ese proceso solo será definitivo en el momento en que preparemos los estados financieros del primer semestre y los auditemos. Y también está sujeto a la inspección en curso del BCE, para la cual hemos recibido indicaciones verbales de un posible resultado y de algunas incertidumbres que afectan dicho resultado».

Por tanto, Saracho decía que estaba presentando una estrategia de reevaluación del valor de activos y bienes raíces que tendría que ser evaluada por el BCE después de la presentación de resultados del primer semestre de 2017, es decir, a mediados del mes de julio. ¿Cómo es posible que hiciera tal afirmación cuando era consciente de que al día siguiente se iba a declarar la inviabilidad del Popular? El cronograma del Proyecto Hipócrates indicaba que a lo largo de la tarde se declararía el estado FOLTF de la entidad, la JUR resolvería al banco y antes de la doce de la madrugada del día 7 de junio se abrirían las ofertas presentadas por Santander y BBVA. No obstante, Saracho informaba a Nouy que se estaban reevaluando los bienes raíces y los activos del Popular.

En consecuencia, en lo referente a los activos del Popular, Saracho también mintió a Daniele Nouy. La realidad es que sorprende cómo el ex presidente de la sexta entidad financiera de España pudiera escribir una carta de este calibre. Sin embargo, lo que es más asombroso es la descoordinación del supervisor europeo puesto que todo lo que se estaba ejecutando en Madrid era del conocimiento de Elke König dado que los plazos para la resolución fueron aprobados en la reunión del día 3 de junio de 2017. ¿Desconocía Nouy que el banco iba a ser resuelto apenas veinticuatro horas después de recibir esa carta?