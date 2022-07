Banco Popular | König al FROB: «Confiamos en que tomará todas las medidas necesarias para implementar» la resolución

- Publicidad-

Atado y bien atado, como dijo aquél. Así pensaban que estaba todo el proceso los muñidores de la operación de resolución del Banco Popular que terminó con la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Este hecho se demuestra en una comunicación de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), la alemana Elke König, a la que ha tenido acceso Diario16, remitida al presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el mismo día en que se celebró la reunión en la que se diseñó y aprobó el proceso de resolución del Banco Popular.

La carta es muy autoritaria en su contenido, una orden en toda regla que, por desgracia para los afectados, no recibió ningún tipo de oposición por parte de Jaime Ponce. Sumisión absoluta, como su pudo comprobar cuatro días después.

En la comunicación, König ordena lo siguiente: «Confiamos en que tomará todas las medidas necesarias para implementar la decisión adjunta y que tratará esta carta, la decisión adjunta y su contenido con absoluta confidencialidad, teniendo en cuenta que su divulgación puede tener efectos sobre la estabilidad financiera».

Además, el asunto era bastante concreto y poco susceptible de interpretaciones: «Decisión concerniente a la venta del Banco Popular».

El 3 de junio de 2017 se reunieron representantes de la JUR y el FROB con el presidente del Popular, Emilio Saracho, y con los abogados de cabecera del Santander. Allí fue donde se decidió dar el pistoletazo de salida al Proyecto Hipócrates, es decir, la resolución y venta al Santander de un banco solvente, viable y con capacidad para generar beneficios.

La carta remitida por König al presidente del FROB no deja lugar a dudas de que no querían que el Popular pudiera recuperarse. No se le podía dejar respirar. Había mucho en juego, en concreto, la estabilidad del sistema financiero si el Santander no se podía hacer con el control de un banco solvente que tapara los agujeros en el balance que le estaban provocando el Brexit y las divisas en Latinoamérica: 8.000 millones de euros, tal y como mostraron en las cuentas del banco cántabro del ejercicio 2017.

Casualmente, dos días después de que Jaime Ponce recibiera esta comunicación, que era imposible que desconociera el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, se produjeron las salidas de depósitos de las principales cuentas de los organismos públicos que dejaron al Popular en una situación de la que no se pudo recuperar.

La carta de Elke König afirma que la decisión y la puesta en marcha de las medidas necesarias para que ésta se implemente debía mantenerse en la más absoluta confidencialidad porque «su divulgación puede tener efectos sobre la estabilidad financiera», tiene más que ver con la situación del Santander que con la del Popular porque, como se pudo ver en la resolución, no hubo ningún efecto negativo para el sistema financiero europeo. Sin embargo, la caída del Santander sí que las hubiera tenido porque, al fin y al cabo, la entidad cántabra está catalogada como too big to fail (demasiado grande para caer).

No obstante, el perjuicio que ha creado esta situación es tan grande que podría catalogarse como un crimen de lesa humanidad. La frialdad de la carta de la JUR al FROB recuerda, desgraciadamente, a la que en otros tiempos se remitió para señalar el inicio de la «Solución Final».