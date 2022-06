Banco Popular: Italia sigue demostrando que el gobierno español alcanzó el nivel máximo de vileza e ignominia en junio de 2017

- Publicidad-

El mes de junio de 2017 demostró cómo un gobierno puede estar del lado de sus ciudadanos o, por el contrario, ser el mejor paladín de los intereses de las élites económicas, empresariales y financieras. Además, se puso en evidencia el doble rasero de las instituciones europeas a la hora de actuar sobre tal o cual país. En aquel año, en menos de una semana, se produjeron dos hechos muy similares en el sector financiero de la Eurozona. Dos entidades bancarias, la española Banco Popular y la italiana Monte dei Paschi, se encontraban en dificultades.

Los gobiernos de España e Italia tenían en sus manos buscar una solución para presentar a la Unión Europea y al Banco Central Europeo. Mientras el Ejecutivo de Paolo Gentiloni luchó para evitar la resolución del banco más antiguo del mundo, el de Mariano Rajoy dejó caer al Popular en las garras de la Junta Única de Resolución, organismo que de manera inmisericorde resolvió a la entonces sexta entidad bancaria española y se la «vendió» a Banco Santander por un euro. En esa caída del Popular, mucho tuvieron que ver, además, las retiradas de depósitos por parte de los organismos públicos que acentuaron la crisis de liquidez que fue la única y verdadera causa de la resolución.

Dos formas de entender el liderazgo político y económico. Mientras Italia sigue luchando a día de hoy para que los accionistas de Monte dei Paschi no sean arruinados, el gobierno de España, ahora con Pedro Sánchez a la cabeza, no ha hecho más que porfiar para que los afectados del Banco Popular no recuperen el dinero de sus ahorros que les fue arrebatado con nocturnidad y alevosía gracias a un procedimiento plagado de irregularidades legales.

Los dos ejecutivos españoles han argumentado en algún momento que la resolución de Banco Popular evitó que se utilizara dinero público en un nuevo rescate bancario. En ese año 2017 todavía quedaban los rescoldos del otro rescate financiero a las cajas de ahorro y el Ejecutivo de Rajoy no quería volver a entrar en esa polémica, sobre todo por las comparaciones.

No obstante, Banco Popular era un banco solvente, era un banco viable que tenía capacidad para generar miles de millones de beneficios netos y activos suficientes como para haber salido a flote. Las cifras que está obteniendo el Santander así lo demuestran.

El pasado mes de abril de 2022, Aeris Invest, el vehículo de inversión del magnate chileno Andrónico Luksic, calculó que el banco presidido por Ana Patricia Botín ha obtenido un retorno anual del 27% por el Popular, lo que duplica las previsiones del Santander.

En primer lugar, Aeris se refirió a las desinversiones que el Santander hizo tras hacerse con el Popular por un euro y que estaban previstas tanto en el Plan de Negocio como en el Plan de Capital que Emilio Saracho no implementó: WiZink, TotalBank, TargoBank, una cartera vendida a Cabot y la venta de la sede del Popular en Lisboa. Además, el magnate chileno hacía referencia a los beneficios obtenidos con la cartera inmobiliaria a través de las operaciones con BlackStone y Cerberus, con plusvalías cercanas a los 700 millones de euros.

En diciembre de 2016, el Popular disponía de activos inmobiliarios por un importe de 17.337 millones de euros, después de realizar una depreciación de un 41% que correspondía a un valor de 11.888 millones euros, un valor porcentual realizado por el mercado durante el periodo de la crisis inmobiliaria en España, según señaló un informe de TINSA, una de las principales tasadoras inmobiliarias.

Hay que tener en cuenta que en 2016 comenzó la reactivación del mercado inmobiliario. Sin embargo, según una denuncia presentada ante la Fiscalía Europea, Deloitte y Banco Santander vuelven depreciaron otro 41% los mencionados activos, en un mercado con precios ascendentes, motivando dicha acción para poder realizar la venta en bloque.

Lo mismo ocurre con los activos fiscales o las sinergias de costes. En total, Aeris calculó que el Santander habría obtenido un beneficio anual de 1.200 millones anuales gracias al Popular.

Una inversión rentable para el Estado

A diferencia de Italia, la cobardía del Estado español provocó la ruina de 1,2 millones de personas y evitó ingresos públicos porque Banco Popular era un banco solvente y viable con capacidad para generar esos beneficios, a diferencia del rescate de las cajas de ahorro que fueron entregadas a algunos de los grandes bancos sin que se haya obtenido retorno alguno.

Un mes antes de la resolución del Popular, el propio Banco Santander afirmó que la entidad tenía potencial suficiente para revalorizarse un 70%. Esto, teniendo en cuenta lo que sucedió en junio de 2017, debió haber sido un indicador para que el gobierno de Mariano Rajoy hubiese tomado el mismo camino que el Ejecutivo de Gentiloni y haber utilizado el camino de la «recapitalización preventiva», una excepción a la resolución que permite inyectar ayudas públicas a una entidad solvente.

En la actualidad, el Estado italiano tiene una participación del 60% del Monte dei Paschi. Si el Ejecutivo español hubiera optado por ese camino, ahora mismo se habría recuperado toda la inyección de dinero público y, además, el Estado habría obtenido más de un 60% de beneficios con la venta de esas acciones en el mercado.

El objetivo de España era otro

Si existía esa excepción legal, si la situación de Popular, con un plan de negocio que contemplaba desinversiones por valor de más de 3.000 millones de euros, con unos activos inmobiliarios cuya venta habría absorbido las pérdidas y con un negocio principal con capacidad para generar más de 1.500 millones de beneficios anuales, ¿por qué el gobierno de Rajoy no siguió el camino de Italia? ¿Por qué la primera gran decisión económica del gobierno de Pedro Sánchez fue la de aprobar la fusión por absorción que permitió al Santander eliminar la personalidad jurídica del Popular? ¿Por qué el Ejecutivo de Sánchez ha luchado y ha gastado dinero público para hacer legales las irregularidades perpetradas durante la resolución?

En el año 2017 el Santander estaba en dificultades. En mayo de 2017 el banco alemán Barenberg, una entidad que es tomada muy en serio por todos los analistas financieros del mundo, afirmó que el banco presidido por Ana Patricia Botín tenía un déficit de capital de 10.000 millones de euros y que el valor real de su acción apenas llegaba al 50% del precio de venta en el mercado. En ese informe del banco alemán, además, se le al Santander asignaba una Common Equity Tier 1 (CET1) —esta ratio es la que se toma como referencia para medir la solvencia— del 10,7%, una de las más bajas de la banca europea y que, con criterios normales, y sin el Banco Popular, apenas hubiera alcanzado el 11% en diciembre de 2017.

También en 2017, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe anual sobre el estado de la banca española y calificó al Santander como un «peligro sistémico» por tener más de un 75% de sus activos en el exterior. Las afirmaciones del FMI, además, se confirman año a año por las pérdidas milmillonarias que sufre la entidad presidida por Ana Patricia Botín a consecuencia de los tipos de cambio, pérdidas que son imputadas al patrimonio y no a las cuentas anuales.

Otro aspecto sucedido en 2017 fue la pérdida de 25.540 millones de euros en depósitos en noviembre de ese año, dato que fue publicado por la Asociación Española de Banca. A esa cantidad habría que sumar otros 1.303 millones que había perdido en octubre. En total, 26.843 millones de euros.

El Santander achacó esta pérdida de liquidez a un cambio contable por la fusión de nueve sociedades emisoras de deuda, y que esos depósitos habían pasado a formar parte de las partidas representativas de deuda. Sin embargo, esa cantidad fue repuesta en diciembre. Cuando una entidad comienza a realizar juegos y malabarismos contables en una tabla de Excel es que se quiere afinar mucho en las cuentas para ocultar la verdadera situación en la que se encuentra.

En consecuencia, el Popular sirvió para aliviar la supuesta situación crítica de Banco Santander en 2017. En realidad, tal y como venimos defendiendo en Diario16 desde hace más de 5 años, el rescate del gobierno español fue al banco presidido por Ana Patricia Botín, un rescate encubierto, eso sí, que sigue causando mucho dolor en más de 300.000 familias.