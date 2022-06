Banco Popular: «Esta UE ya no es la de los ciudadanos sino la de la banca. Te roban por el interés general»

- Publicidad-

La democracia está en situación terminal por cuestiones como las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) respecto al Caso Banco Popular. La ciudadanía vive en una desafección absoluta cuando ven que los organismos públicos se convierten en defensores de los delitos de los poderosos frente al pueblo que se convierte en víctima.

Las sentencias del TGUE han mostrado una vez más que la ley se ha convertido en el parapeto que protege a las élites. No hay más que ver cómo se ha priorizado la «estabilidad de los mercados financieros» frente a los derechos de la ciudadanía. Es decir, que, según el Tribunal General, los derechos humanos no son aplicables si se ponen en riesgo los intereses de los bancos. Es una realidad muy dura, pero es la realidad. Ante esto, ¿cómo piensan desde el poder que la ciudadanía no se va a rebelar? El estado de derecho ha sido suplantado por los poderosos que no son elegidos por el pueblo y, en consecuencia, es normal que la desafección lleve a la ciudadanía a elegir opciones populistas o autoritarias.

Tras las sentencias del TGUE la indignación se ha apoderado de los afectados de Banco Popular. Este enojo es totalmente legítimo, sobre todo cuando hay pruebas suficientes para demostrar que la decisión del Tribunal General va en contra de lo que realmente ocurrió y «legaliza» actos que son ilegales para defender el «interés general» y la «estabilidad de los mercados financieros».

En un grupo de afectados, uno de ellos fue contundente: «El imperio de la ley ha sido sustituido por el interés general y la estabilidad de los mercados financieros. Luego van y exigen a los demás países que respeten los acuerdos firmados. Esta UE ya no es la de los ciudadanos sino la de la banca. Te roban por el interés general».

Respecto a ese interés general que sólo interesa y protege a los poderosos, otro afectado afirmaba que «supongo que ahora todos los países de la UE deberán poner en sus ordenamientos que el interés general es ley de rango superior, licencia para robar de las élites».

Además de indignación, las sentencias del TGUE han generado estupefacción porque su contenido no es concluyente y cae en graves contradicciones, tal y como hemos analizado en Diario16. Por esta razón, otro afectado se preguntaba que «si tan bien hecha está la resolución, ¿por qué no se han realizado más resoluciones en otros países de la UE, siendo los gobiernos los que las han paralizado? Si tan bien está hecha la legislación, ¿por qué la Comisión y el Parlamento quieren cambiarla? Ellos mismos se están contradiciendo».

En este sentido, la indignación y la resignación se unen en las afirmaciones de los afectados: «Sí, sí, todo lo que queramos, contradiciéndose, vulnerando la legalidad y las leyes vigentes y todo lo que se nos ocurra. Pero a los que nos están jodiendo, robando y quitándonos la vida es a nosotros. ¿Quién les para los pies a está gentuza?».

La indignación con la Unión Europea es palpable porque, hay que decirlo, entre los afectados del Popular, como entre los de otras estafas de la banca, no existe ninguna esperanza en la Justicia española y se esperaba que desde Europa se hiciera cumplir la ley. Sin embargo, no ha sido así.

«Aquí ya se ve que está todo podrido y Europa es otra mafia». «La UE es una pantomima a las órdenes del poder económico». «La UE está claro que es una mafia a favor de las elites», son algunas de las afirmaciones de los afectados. En conclusión, las sentencias del TGUE son la confirmación de que la Justicia sólo es justa para los poderosos y que los organismos públicos no son más que los lacayos de las élites.