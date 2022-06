Banco Popular: El TGUE tampoco consideró ilegal que se iniciara el proceso de resolución días antes de la declaración de inviabilidad

- Publicidad-

Uno de los puntos principales que deberían haber hecho que el Tribunal General de la Unión Europea confirmara en su sentencia del 1 de junio de 2022 la nulidad de la resolución del Banco Popular fue el hecho de que el FROB y la JUR iniciaran todo el proceso de resolución y venta de la entidad cuando aún no se había declarado la inviabilidad de la misma.

¿Cómo es posible que el TGUE haya dictaminado la legalidad de un proceso de resolución en el que un organismo público puso el anuncio de «Subasta» a una entidad sistémica y solvente sin siquiera haberse declarado el estado Fail or likely to fail (FOLTF) necesario para iniciar una resolución? Al parecer, y a la vista de los hechos, la Justicia europea sólo tenía una misión: salvar a las autoridades de la UE, obviando, incluso, el cumplimiento de la ley.

El inicio de la resolución

El día 2 de junio a las 23.03, Elke König, presidenta de la JUR, remitió un correo electrónico a Emilio Saracho y a Jaime Ponce, presidente del FROB, entre otros, en el que convocaba una reunión para el día siguiente a las 9 de la mañana, tal y como confirmó Ponce en otro correo enviado a las 0.10 del 3 de junio. El mail de König contenía un archivo adjunto encriptado, que no ha sido entregado siquiera a las autoridades judiciales, y el presidente del FROB afirmó lo siguiente en un correo electrónico que Diario16 entregó en la Audiencia Nacional:

Es muy importante ver cómo entre los destinatarios de ese correo estaba también Javier Torres Riesco, el ex directivo del Santander que se incorporó al FROB unos días antes de que Emilio Saracho fuera nombrado presidente del Banco Popular.

En esa reunión del 3 de junio de 2017 se inició todo el proceso de resolución del Banco Popular con la puesta en marcha del Proyecto Hipócrates en el que, según la documentación trasladada a las entidades bancarias españolas, se incluía el cronograma que finalizaba con la venta del banco:

Como podemos comprobar, todo el proceso de venta del Popular estuvo diseñado por el FROB en los días previos a que Saracho declarara la inviabilidad. Las comunicaciones a las entidades se realizaron el día 4 de junio, quienes pudieron acceder a la Virtual Data Room (VDR) al día siguiente, el mismo día en que se realizaron las retiradas masivas de depósitos por parte de los organismos públicos, algunos de ellos dependientes directos del propio FROB como, por ejemplo, la SAREB.

El día 6 de junio la institución presidida por Jaime Ponce tenía previstas diferentes reuniones entre las entidades que habían accedido a entrar en el proceso de venta, es decir, Santander y BBVA, con el Popular para resolver dudas sobre el negocio.

Por otro lado, en el documento del Proyecto Hipócrates se incluían los plazos en los que se tenía que resolver el proceso de venta tras la resolución: el día 7 de junio a la 1 de la madrugada, hora que no se cumplió porque no se cerró hasta las 3.21. Este hecho, al parecer, tampoco ha sido significativo para el TGUE que ha legalizado una subasta quebrada.

Sin embargo, el Popular no comunicó al Banco Central Europeo (BCE) la inviabilidad hasta las 19.15 horas del día 6 de junio. Esto se produjo a través de un correo electrónico enviado por el secretario del Consejo de Administración, Joaquín Hervada, a Daniele Nouy y a Ramón Quintana:

Que la resolución se iniciara sin que el Popular hubiese sido declarado inviable explica también que Emilio Saracho no hiciera caso a ninguna de las ofertas para ampliar capital o a las propuestas para la venta de activos no estratégicos. También explica que, a pesar de que, según el Banco de España, el Popular disponía de garantías suficientes como para haber accedido a 9.500 millones de euros de liquidez, Saracho no presentara todas las garantías disponibles.

A todo lo anterior, además, hay que sumar el hecho de que el FROB contratara a sus asesores externos el día 30 de mayo, cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos que fueron fundamentales para que la crisis de liquidez fuera irreversible y llevara al Popular a ser resuelto. En concreto, el organismo presidido por Jaime Ponce contrató a Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid, tal y como se reconoce en un documento al que Diario16 ha tenido acceso:

El motivo fue la «Contratación del servicio de asesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación del servicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker & McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tiene constancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supuso para las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.

Además, hay otros aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, se realiza el procedimiento de contratación sin publicidad, es decir, que no se hizo pública la licitación, lo que demuestra que toda la operación se estaba realizando en el más absoluto secreto. En segundo término, la contratación de Baker & McKenzie supone que se contrataron los servicios de un bufete que, en la actualidad, está defendiendo en la Audiencia Nacional a Emilio Saracho.