Banco Popular: El TGUE «se olvidó» del reconocimiento explícito de la EBA de que la resolución aplicó directrices que no habían entrado en vigor

- Publicidad-

Las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que han legalizado las irregularidades cometidas en el proceso de resolución del Banco Popular no han tenido en cuenta muchos aspectos clave de todo el proceso. Además, las alegaciones presentadas por los organismos europeos, el Gobierno de España y Banco Santander eran una verdadera confesión de que toda la operación es nula, por más que las sentencias hayan obviado los argumentos de los afectados.

La decisión del TGUE dio la razón a los argumentos presentados tanto por la Junta Única de Resolución (JUR) como por la Comisión Europea que, tal y como publicó Diario16 en exclusiva, alegaron que Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo en el momento en que se adoptó el dispositivo de resolución. El TGUE prácticamente hizo un «copia y pega» y lo incluyó en las sentencias.

Sin embargo, que el Popular estaba en dificultades no es ningún secreto, puesto que la crisis de liquidez provocada por las políticas de Emilio Saracho, con la presunta connivencia del Estado español y la inestimable colaboración de, precisamente, la presidenta de la JUR, era muy importante. Sin embargo, sí que había soluciones antes de llegar a la resolución que no se adoptaron.

Sin embargo, las sentencias del TGUE afirmaron lo mismo que los organismos europeos cuando alegaban que ese requisito debía evaluarse de manera independiente de las razones que pudieron provocar tal situación. En consecuencia, si se quiere desvincular la causa de la consecuencia, entonces algo se pretende ocultar.

El Reglamento de la EBA

No obstante, una de las cosas más graves que no tiene en cuenta que en la resolución de Banco Popular se aplicaron directrices que no habían entrado en vigor el 6 de junio de 2017. Tanto la JUR como la Comisión sostuvieron en sus alegaciones que determinados elementos objetivos identificados en las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre la interpretación de las circunstancias en las que se considera que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, eran aplicables a la situación de Banco Popular. La evaluación de la entidad puso de manifiesto salidas importantes de liquidez y su reputación se vio perjudicada por diferentes acontecimientos.

Estas alegaciones fueron un reconocimiento de la nulidad de toda la operación, y el TGUE ni lo tuvo en cuenta. Diario16 accedió a un correo electrónico remitido por la EBA en el que reconocía claramente que el borrador sobre el que se basaron las valoraciones de la Junta Única de Resolución y, sobre todo, de Deloitte, no entraron en vigor hasta el mes de marzo de 2019.

En concreto, en dicho correo se afirmaba lo siguiente: «Las dos normas técnicas de regulación que Ud. menciona han sido adoptadas por medio de sendos Reglamentos publicados en el DOUE el 9 de marzo de 2019. De conformidad con lo dispuesto en sus textos respectivos, los mismos entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea».

Sin embargo, a pesar de una evidencia tan clara de que la existencia de irregularidades en la resolución de Banco Popular, el TGUE ha decidido que el «interés general» y la «estabilidad de los mercados financieros» está por encima del cumplimiento de la ley. Un hecho tan grave, que varios juristas consultados por Diario16 han calificado como de una posible prevaricación, demuestra quién gobierna, no sólo Europa, sino el mundo. «Give me the money, give me the money!».