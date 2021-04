Tal y como hemos publicado en Diario16, el FROB ejecutó la resolución de Banco Popular en base a una serie de actos presuntamente ilegales que se produjeron durante la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017. Además de las irregularidades del acta, que van en contra, incluso, de lo indicado en el Reglamento del Registro Mercantil, hay un hecho que sugiere que no interesó que se redactara el acta definitiva: el Santander no lo hizo, lo cual, en parte podría ser lógico porque, viendo el beneficio obtenido por la entidad cántabra gracias al Popular, poner negro sobre blanco lo que ocurrió aquella tarde del 6 de junio de 2017 generaría muchas dudas jurídicas respecto a la legalidad de la propia resolución del Popular.

Tanto el BCE, como la JUR y el FROB decidieron ejecutar la resolución de Banco Popular en base a un acto administrativo lleno de irregularidades y, en consecuencia, nulo, lo cual supone que todo lo que ocurrió en las horas posteriores a esa reunión tampoco tiene validez legal alguna.

Banco Santander no redactó el acta definitiva de esa reunión del Consejo de Administración que inició todo el proceso de resolución del Popular en fecha y hora respecto del cronograma que salió de la reunión del sábado 3 de junio de 2017. Así consta en un correo remitido por el exsecretario Joaquín Hervada a un exconsejero y al que ha tenido acceso Diario16.

En concreto, tras las reiteradas quejas de que el acta parcial no recoge todo lo que ocurrió en esa reunión, Hervada respondió lo siguiente: «no puedo redactar el acta definitiva cuya aprobación corresponde a un Consejo con el que no tengo ninguna vinculación y tampoco puedo, ni sería correcto que intentara, “dejar sin efecto” el acta parcial». Ese nuevo Consejo al que se refiere el exsecretario del Popular era el presidido por Rodrigo Echenique. Por tanto, fue el Santander quien, finalmente, no redactó el acta definitiva ni la aprobó.

En ese documento, por ejemplo, tendrían que haberse recogido todas las intervenciones de los exconsejeros que se opusieron a la declaración de inviabilidad porque el Popular tenía un problema de liquidez y no de solvencia.

También debería aparecer lo que los abogados del despacho de cabecera del Santander afirmaron sobre las responsabilidades penales y patrimoniales que tendrían que asumir los exconsejeros si no se declaraba la inviabilidad.

También deberían aparecer las menciones a la carta pre redactada que fue enviada al BCE declarando que el banco no era viable, paso previo y obligatorio para que el BCE declarara el estado FOLTF. En consecuencia, deberían aparecer todas las irregularidades que se produjeron en aquella reunión y que, por tanto, no beneficiaban al Santander.

En esa reunión que provocó el inicio de la resolución Saracho y los abogados del bufete de cabecera del Santander engañaron a los consejeros a decirles que el envío de la carta pre redactada al BCE no iba a tener más consecuencia que una comunicación informativa e, incluso, los consejeros fueron convocados a una nueva reunión para el día siguiente a las 7 de la mañana. Cuando salieron del Edificio Beatriz no sospechaban que cuando despertaran se iban a encontrar con el banco resuelto y vendido al Santander por un euro.

Sin embargo, ahí no acabaron las irregularidades, puesto que, en el acta parcial, de la que los consejeros no tuvieron noticia hasta dos semanas después, se incluyeron aspectos que no fueron debatidos ni tratados en la reunión, lo cual es un claro falseamiento. Así lo indica el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán.

Según el documento, el borrador del acta no fue mostrada ni leída ni entregada hasta el día 28 de junio de 2017, algo que es una irregularidad. A esto hay que unir un hecho que es clave y que es indicado por el acta notarial: «Los consejeros no procedieron, al final de la reunión del Consejo del Banco de 6 de junio de 2017, a aprobar ni el acta parcial […] ni ninguna otra acta. Únicamente se firmó, al comienzo de la sesión, una lista de asistentes que, en el caso de los consejeros que asistieron por teléfono, fue suscrita por el propio ex secretario del Consejo de Administración del banco».

A lo anterior hay que sumar que el acta parcial no cumple con lo indicado en el Reglamento del Registro Mercantil ya que no se hace referencia ni a las intervenciones de los consejeros ni al resultado de los acuerdos alcanzados. Algo que debería haber hecho el Santander, pero no hizo.