Banco Popular: El juez Calama se harta. «La ley está para cumplirla»

La declaración en calidad de testigo de Javier Torres Riesco, exdirector de Resolución y Estrategia del FROB y exdirectivo de Banco Santander, tuvo un momento en el que el magistrado José Luis Calama Teixeira hizo una afirmación muy concreta: «La ley está para cumplirla».

Estas palabras surgieron en un momento en que uno de los abogados de las partes interrogaba al testigo. En concreto, se estaban refiriendo a los informes de valoración. Fuentes consultadas por Diario16, han confirmado que se le estaba preguntando por el hecho de que Deloitte reprochara el poco tiempo que se le dio para realizar su informe de valoración.

Según las mismas fuentes, Torres respondió que se tendría que extender. Reconoció que ese primer informe de Deloitte era provisional «pero no es menos cierto que la norma establece obligación de después presentar un segundo informe, definitivo, superando esas limitaciones. Fue la propia JUR la que decidió no presentar o no hacer esa segunda valoración definitiva. La razón que alegó es que, dado que el proceso de resolución se había hecho a través de mecanismo de venta de negocio, decaía el sentido de tener valoración, porque la mejor valoración era el interés mostrado en proceso competitivo. Esta decisión, no escondo que no deja de ser polémica, …», afirmó Torres.

En ese momento fue interrumpido por el magistrado que, con rotundidad, afirmó, según las fuentes consultadas por este medio, que «se tendría que haber hecho, ¿no? Desde el punto de vista normativo, la ley está para cumplirla».

Reunión con Saracho

Por otro lado, Javier Torres reconoció que el 18 de mayo de 2017 se celebró una reunión del FROB con Emilio Saracho e Ignacio Sánchez-Asiain, entonces CEO del Popular. Ese encuentro tuvo lugar un día antes de la reunión de la Comisión Rectora donde Jaime Ponce afirmó que ya tenían equipos trabajando a pleno rendimiento en preparar la resolución del Popular.

Según Torres, los dos representantes del Popular informaron de las dificultades de capital y liquidez que tenían y del plan anunciado en abril sobre proceso privado de venta. Saracho trasladó al FROB cómo estaba yendo dicho proyecto y el feedback que tenía de las entidades.

«Nos dijo que había habido cuatro que habían accedido al data room y que les habían dicho que la información era mejor que la que las entidades esperaban. Signos positivos. El plan “A” es que proceso privado de venta siguiese adelante […] Como plan “B”, llevar a cabo una ampliación de capital y luego, ya si ésta fallase, tendrían que gestionar la liquidez como mejor fueran capaces y aguantar en la medida en que pudieran obtener fuentes alternativas, pero no descartaban situación de fallo, como desgraciadamente sucedió con posterioridad», afirmó Torres, según las fuentes consultadas.

El interés de Bankia

Por otro lado, el exdirectivo del FROB señaló que tanto Saracho como Sánchez Asiain mencionaron que una de las entidades que se había registrado en el VDR era Bankia.

«A esa mención la respuesta de Jaime Ponce fue recordarle que la forma en la que el FROB gestionaba su participación en Bankia era mediante una no intervención en su gestión interna y que ese interés de Bankia era decisión autónoma de los gestores y no teledirigida por el FROB», señaló Torres.

Lo sorprendente fueron las palabras de Jaime Ponce respecto a que si fallaban todas las medidas que había puesto en marcha la entidad tendría que ser resuelta. Según Torres, el presidente del FROB le dijo a los representantes del Popular que «sería necesaria una valoración y que era importante que Banco Popular tuviera lista la información que le pudiera pedir la entidad de valoración. Que estuviera preparada».