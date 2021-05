Banco Popular: el juez Calama calificó de poco profesional la actitud del FROB

- Publicidad-

La testifical de Javier Torres Riesco, exdirector de Resolución y Estrategia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dejó importantes elementos de análisis. Además, mostró la estupefacción del magistrado José Luis Calama Teixeira.

Fuentes conocedoras de la declaración han confirmado a Diario16 que, en un momento del interrogatorio, Calama afirmó que la actitud del FROB respecto al conocimiento de la situación del Banco Popular fue «muy poco profesional».

Por otro lado, el magistrado se mostró muy sorprendido con la JUR respecto a la confidencialidad y la realización del segundo informe de valoración.

Saracho dejó preocupados a la JUR y al MUS

Torres afirmó que cuando él se incorporó al FROB, en enero de 2017, no había preocupación por el Banco Popular. Ante esta afirmación, Calama le preguntó que cuándo fue el momento en el que comenzó a aflorar dicha inquietud en la JUR o en el FROB.

Según las fuentes consultadas, Torres señaló que «el momento determinante fue la segunda semana de mayo, cuando iban a tener lugar en Madrid reuniones de representantes de la JUR junto con FROB, Banco de España y varias entidades financieras españolas.

» La víspera de esas reuniones, Dominique Laboureix y su jefe de equipo nos pide una cena con el presidente del FROB y conmigo y nos traslada preocupación en la JUR por situación de Banco Popular. Nos refiere que el recién nombrado presidente del Popular había estado de visita con la responsable del MUS como con la presidenta de la JUR y les había dejado preocupados a ambos. Por dificultades internas de Banco Popular.

» Dominique Laboureix nos pide que tomáramos nota de esa inquietud y que nos pusiéramos en marcha. Hasta entonces no teníamos inquietud».

Pánico y confianza en el proceso de venta

Esa reunión, según Torres, se celebró entre el 11 y el 13 de mayo de 2017. Al referir esa fecha, Calama le recordó que en esos días se publicó en El Confidencial la noticia sobre la posible quiebra del Popular y preguntó si en el FROB no entraron en pánico.

El exdirectivo respondió que seguían la información pública y que, aunque se tenía cierta preocupación, había en el FROB confianza en que el proceso de venta privado iniciado por Saracho finalizara con éxito.

El magistrado siguió insistiendo sobre el contenido de la reunión que se celebró en un restaurante de la calle Zorrilla de Madrid. Concretamente, preguntó si la JUR comunicó a Javier Torres o a Jaime Ponce las acciones concretas que se estaban tomando respecto al Banco Popular.

«Eso suena muy poco profesional»

«En esa cena no fuimos a mucho más detalle. Fue a partir de ahí cuando ya internamente creamos un grupo de gestión y crisis y empezamos a tirar del plan de resolución de Banco Popular», afirman nuestras fuentes que respondió Torres. Calama repreguntó sobre si el FROB si había puesto en marcha sólo a partir de que recibieron esas manifestaciones de la JUR. El exdirectivo confirmó la pregunta del magistrado, a lo que éste respondió:

«Esto suena muy poco profesional, porque a sensu contrario si no hubiesen tenido esa cena no se hubieran puesto en marcha. Se me ocurren dos formas de trasladar información de este tipo. Mediante oficio, formalmente, y otra reunión física. Pero usted está diciendo que estaban preocupados con solvencia y liquidez. Quien se ocupaba de supervisión prudencial del banco no había tomado ninguna medida de actuación temprana sobre el banco siendo su obligación. Si no lo había hecho, esa preocupación no era muy fuerte», señalan las mismas fuentes que afirmó Calama.