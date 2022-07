Banco Popular: el día de la inviabilidad, a las 11.30 de la mañana, Saracho programó una reunión con los abogados del despacho de cabecera del Santander

- Publicidad-

Emilio Saracho envió el día 5 de junio de 2017 a las 22.51 un correo electrónico en el que informaba de las reuniones a añadir a su agenda:

Es decir, el día 6 de junio de 2017 a las once y media de la mañana con JP Morgan y con el despacho Uría y Menéndez. Teniendo en cuenta que el banco de inversión americano, del que fue vicepresidente el propio Saracho, estaba contratado por el Popular para realizar la venta privada de la entidad y que el bufete de cabecera del Santander fue quien preparó la estrategia para la declaración de la inviabilidad, esa reunión no podía tener más fin que la exposición a JP Morgan de los pasos que se iban a dar ese día, tal y como estaban expuestos en el cronograma publicado en el documento del FROB donde se comunicaba a los bancos españoles que el Popular iba a ser resuelto el día 6 de junio y vendido en subasta el día 7.

Sorprende sobremanera que Saracho se reuniera a la misma hora con el despacho del Santander y con la empresa que se iba a quedar sin cobrar la comisión porque no iba a intermediar en la venta.



Por tanto, la única explicación plausible para esta reunión era plantear a JP Morgan los pasos que se iban a dar a partir del día siguiente, una vez que el Popular hubiera sido adquirido por el Santander y la exposición de posibles oportunidades de negocio que se pudieran plantear en el nuevo escenario, como, por ejemplo, la venta de ciertos activos, algo que, por ejemplo, ya llevaba adelantado la entidad cántabra por las negociaciones iniciadas en el mes de mayo con LoneStar y BlackStone.

Además, teóricamente, ese día 6 de junio de 2017, Saracho debería haber estado en Frankfurt en una reunión con el BCE en la que el ex presidente del Popular debería haber expuesto sus estrategias para que mejorar la situación del banco.

En primer lugar, por mucho que Saracho dijera que él había cancelado la reunión, la realidad es que fue el propio BCE quien lo hizo, tal y como hemos podido saber a través de distintas fuentes. En segundo término, parece que la prioridad de Saracho era la de preparar la declaración de inviabilidad. Por eso se le vio tranquilo esa misma tarde, paseando por la calle Velázquez y hablando por su teléfono en los minutos previos a la reunión del Consejo. Un presidente de una entidad que se iba a declarar FOLTF no estaría paseando por la calle como si el mundo fuera maravilloso.

Por otro lado, también sorprende que en la agenda de Saracho se programara un encuentro con Antonio del Valle para el mismo día 7 de junio a las 10 de la mañana, sabiendo como sabía el ex presidente del Popular que en esa fecha el banco ya estaría en manos del Santander. ¿Qué quería comentar con el mexicano? ¿Tranquilizarle con respecto a sus acciones? ¿Plantearle una estrategia para recuperar el dinero que iba a perder tras la resolución? La verdad es que los movimientos de Saracho no tenían más lógica que la de dar una apariencia de actividad cuando, en realidad, todo estaba ya decidido.

La reunión del Consejo de Administración

Tal y como revela el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, de la reunión del Consejo de Administración que se celebró pocas horas después del encuentro entre Saracho y los abogados del despacho de cabecera del Santander salió la declaración de inviabilidad que inició todo el proceso de resolución. Sin esa carta, el banco no habría sido resuelto, por eso es clave si la decisión del Consejo se adoptó de manera libre o si, por ejemplo, hubo coacciones, amenazas y engaños. Al parecer, la Audiencia Nacional considera que no lo es, pero existe un documento clave que revela todo lo que sucedió en el Edificio Beatriz, entonces sede del Popular.

El acta notarial de Ruiz Sacristán no deja lugar a dudas de que del Consejo del día 6 de junio de 2017 no salía nadie sin que el Popular fuese declarado inviable. Para ello, tanto Emilio Saracho como los abogados del despacho Uría y Menéndez hicieron una labor que podría ser calificada como de cercana a la coacción, a las amenazas y al engaño.

En el documento, Ruiz Sacristán indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el exconsejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail), fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.

Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

En consecuencia, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 305.000 familias.