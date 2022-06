Banco Popular: el daño causado a los afectados «no es desproporcionado en relación con los objetivos perseguidos», según el Consejo de Europa

- Publicidad-

La humanidad está gobernada por las élites económicas, empresariales, las grandes fortunas y, sobre todo, por el sector financiero. Tal y como publicamos ayer en Diario16, la Unión Europea justificó la vulneración del derecho a ser escuchado de los afectados del Popular porque respetar ese derecho tendría graves consecuencias para la estabilidad financiera.

Sin embargo, en el Caso Popular las instituciones europeas dan un paso más y también justifican la violación del derecho a la propiedad privada reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en la Constitución Española.

La crueldad del Consejo de Europa

El Consejo de Europa ha alegado ante el Tribunal General de la UE (TGUE) que cualquier medida de resolución presupone que la entidad no es viable económicamente y debe quedar sujeta a un procedimiento de insolvencia ordinario.

Sin embargo, el Popular era un banco solvente y viable, tal y como reconoce el informe de los peritos del Banco de España. Además, culpa a los afectados de las consecuencias económicas que han sufrido, utilizando como argumento el mismo que Rodrigo Echenique en el Congreso de los Diputados: «Que no me digan los accionistas y bonistas que no sabían el riesgo que corrían».

Además, el Consejo llega a afirmar que la resolución no desposeyó total y absolutamente de sus propiedades a los afectados sin compensación alguna. El argumento que utilizan para afirmar tamaña barbaridad es que, según indica un informe del TGUE al que Diario16 ha tenido acceso, «el principio según el cual ningún acreedor puede recibir un tratamiento peor permite conceder a los accionistas y acreedores una compensación en caso de que hubieran recibido un mejor trato si la entidad hubiera quedado sometida a un procedimiento de insolvencia. Las desventajas causadas no son desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos».

Indemnizaciones

La Junta Única de Resolución (JUR) no duda en alegar, para defender la resolución del Popular, que el derecho a ser oído es un derecho autónomo cuya vulneración no implica automáticamente la restricción de otros derechos fundamentales como el derecho a la propiedad.

La JUR, además, reconoce que la normativa europea impone la obligación de conceder una indemnización adecuada en consonancia con el principio de que ningún acreedor puede recibir un trato más desfavorable.

Según el organismo, en el supuesto de que los accionistas hubieran recibido un tratamiento más favorable en el marco de un procedimiento de insolvencia ordinario los reglamentos europeos prevén que los afectados tienen derecho a recibir una compensación del FUR.

Grave error de la JUR

Sin embargo, la JUR comete un error y un reconocimiento implícito con esta afirmación, puesto que el Popular no fue resulto por quiebra o insolvencia, sino que lo fue por liquidez, algo que no está previsto en la normativa. Por tanto, es un reconocimiento de que los afectados tienen derecho a cobrar indemnizaciones.

Por otro lado, el organismo presidido por Elke König niega que el derecho fundamental a la propiedad sea absoluto y defiende que, aunque hubiera sido menoscabado por la resolución, este derecho puede estar sujeto a restricciones justificadas por objetivos de interés general. Es decir, la JUR vuelve a asimilar el interés general de la ciudadanía con el de Banco Santander o con la estabilidad del sector financiero.

El Parlamento Europeo, por su parte, afirma ante el TGUE que el procedimiento de resolución se concibe como una alternativa que tiene como objetivo de evitar que la liquidación de una entidad en grave dificultad ponga en peligro la estabilidad financiera, interrumpa la prestación de los servicios básicos o deje desprotegidos a los depositantes.

Para preservar la proporcionalidad de toda injerencia derivada de las medidas de resolución en el derecho a la propiedad de los accionistas y acreedores, el Europarlamento defiende que los afectados del Popular no debían incurrir en pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada en el momento de la resolución y contempla una valoración posterior a la resolución que puede dar lugar a una compensación por el FUR.

Sin embargo, el Popular era una entidad solvente que no podía ser liquidada y, en segundo término, las valoraciones están realizadas como si fuese una empresa en liquidación cuando estaba funcionando.

El Parlamento Europeo, por su parte, reconoce en sus alegaciones a la nulidad de la resolución que el objetivo principal es mantener la estabilidad financiera lo que, a su entender, constituye un objetivo de interés general que permite justificar restricciones del derecho a la propiedad y del libre ejercicio de una actividad económica.