Tal y como venimos publicando en Diario16, el magistrado José Luis Calama Teixeira ha reclamado al FROB todas las comunicaciones del primer semestre de 2017 relacionadas con Banco Popular. Este hecho es muy importante, puesto que, junto a la documentación con la que ya cuenta, se podría demostrar la nulidad de la resolución por las irregularidades que se pudieran haber cometido, por ejemplo, en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017 que terminó con la declaración del estado fail or likely to fail (FOLTF) que inició todo el proceso.

Dentro de esa documentación con la que Calama ya cuenta se encuentra el acta notarial del fallecido Jaime Ruiz Sacristán y los documentos anexos a la misma, entre los que se encuentran correos electrónicos remitidos por Joaquín Hervada, secretario general del Consejo de Administración.

En uno de esos emails se puede comprobar cómo todo estaba dispuesto y preparado antes de que se iniciara la reunión que terminó con el envío de la carta que comunicaba al Banco Central Europeo la inviabilidad del Popular.

En esa comunicación el ex secretario del Consejo puesto por Saracho tras el cese de Francisco Valls, Joaquín Hervada, se afirma claramente que el borrador del acta de ese consejo ya estaba redactado. ¿Cómo se puede redactar un acta de la reunión de un Consejo de Administración antes de que se produzca? Es normal que esté preparado el orden del día y los asuntos a tratar, pero no lo es tanto que un borrador del acta esté redactado. En concreto, Hervada afirma lo siguiente: «el borrador del acta parcial estuvo a disposición de los consejeros desde el inicio de la reunión».

Este reconocimiento es crucial si lo relacionamos con los hechos que ocurrieron en los días precedentes a la resolución.

2 de junio de 2017 : el propio Hervada recibió de Uría y Menéndez el plan respecto a la declaración de la inviabilidad y al plan de acción para el 7 de junio , el día después de la resolución, el «Día R», donde se incluía hasta la estrategia de comunicación de cara a los empleados y los medios.

: el propio Hervada recibió de el , el día después de la resolución, el «Día R», donde se incluía hasta la estrategia de comunicación de cara a los empleados y los medios. 3 de junio de 2017 : reunión de Saracho, el FROB y la JUR donde se decide que el Popular se declararía inviable el 6 de junio y vendido en subasta el 7 . Se aprueba, según la documentación del Proyecto Hipócrates del FROB, un cronograma de todo el procedimiento que, como se demostró posteriormente, se cumplió casi a la perfección.

: reunión de Saracho, el FROB y la JUR donde se decide que . Se aprueba, según la documentación del Proyecto Hipócrates del FROB, un cronograma de todo el procedimiento que, como se demostró posteriormente, se cumplió casi a la perfección. 4 de junio de 2017 : el asesor externo del FROB, Arcano y Jefferies, remite una carta a los 5 principales bancos españoles anunciando que el Popular iba a ser resuelto.

: el asesor externo del FROB, Arcano y Jefferies, remite una anunciando que el Popular iba a ser resuelto. 5 de junio de 2017 : comienzan las salidas de depósitos de las instituciones públicas , casualmente el primer día laborable desde que se aprobó el Proyecto Hipócrates .

: comienzan las , casualmente el . 6 de junio de 2017: continúan las salidas de depósitos institucionales. Reunión del Consejo de Administración, con las irregularidades denunciadas por los exconsejeros en sus declaraciones en la Audiencia Nacional y declaración de inviabilidad.

El hecho de que ese borrador del acta estuviera ya redactado no es sino la consecuencia del cumplimiento que Saracho, con el asesoramiento de los abogados del despacho de cabecera del Santander, pretendía aplicar al cronograma aprobado en la reunión con el FROB y la JUR.

Todo parecía atado y bien atado. Sin embargo, la Justicia tiene toda esta información y sólo ella puede desatar el nudo, puesto que se demostraría que la decisión de la JUR de resolver al Popular y del FROB de ejecutarla sería nula porque parte de hechos irregulares y que, tal y como publicamos ayer, incumplen, incluso, los reglamentos y las leyes a las que están sometidas todas las empresas de España, bancos incluidos.