Banco Popular: Calviño debe decidir sobre la responsabilidad patrimonial de la CNMV

- Publicidad-

Varios afectados por la resolución del Banco Popular presentaron una reclamación patrimonial contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España. Diario16 ha tenido acceso a la resolución final emitida por el Ministerio de Asuntos Económicos. Las dos últimas fueron trasladadas a los dos organismos por tener competencias propias.

La reclamación contra la CNMV fue admitida a trámite, según se indica en el escrito, «exclusivamente en lo que se refería a la responsabilidad patrimonial atribuida a la CNMV, las reclamaciones que, bien en origen, bien tras ser subsanadas, cumplían los requisitos» exigidos por la ley.

El Ministerio solicitó un informe al supervisor de los mercados que fue enviado 5 días después. Posteriormente, el Ministerio comunicó a los afectados «la apertura del trámite de audiencia, trasladando el informe de la CNMV, dando acceso a las pruebas admitidas y concediendo a los interesados un plazo de 15 días hábiles desde su notificación para efectuar alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimaren pertinentes». Los afectados, evidentemente, tras estudiar el informe del supervisor, formularon alegaciones.

Un año después, la instructora del expediente firmó la propuesta de desestimación tras recibir un informe de la Abogacía del Estado. El 14 de julio de 2020 Nadia Calviño, según se indica en el escrito, «acordó la remisión al Consejo de Estado para la emisión del preceptivo Dictamen» que fue emitido por la Comisión Permanente y que concluía que procedía desestimar las reclamaciones y compartía el parecer de la propuesta de resolución, al considerar que no concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. «En particular, no se da el requisito de antijuricidad del daño ni existe un vínculo causal que haga directamente imputable a la CNMV de los daños cuya reparación solicitan. Igualmente señala el Consejo de Estado que el procedimiento se ha tramitado correctamente», afirma el escrito.

El documento, en sus «Fundamentos de Derecho», señala la inexistencia de responsabilidad solidaria porque el Banco de España, el FROB y la CNMV tienen competencias perfectamente diferenciadas, «que se habrían materializado en distintas acciones o, en su caso, omisiones con efectos también diferentes, de forma que es perfectamente posible la discriminación entre la actuación de estos organismos y su posible incidencia en el daño alegado por los reclamantes. Tampoco hubiera sido razonable la acumulación en un único procedimiento de las acciones que pudieran corresponder frente a las distintas instituciones».

El Ministerio pone como antecedente la sentencia del Caso Bankia en el que la sentencia de la Audiencia Nacional dio un elemento diferencial a la responsabilidad de cada uno de los organismos.

Sin embargo, lo sorprendente de este documento es que coloca la pelota en el tejado de la propia ministra Nadia Calviño.

En base a lo anterior, el documento señala claramente que corresponde a Nadia Calviño «la competencia de resolución de las reclamaciones dirigidas contra la CNMV, al no disponer la norma reguladora de esta entidad reserva alguna de competencia a su favor en esta materia».

En consecuencia, ¿qué hace la actual vicepresidenta primera del Gobierno que no inicia una investigación de oficio sobre el papel que la CNMV tuvo en el proceso que terminó con la resolución de Banco Popular? ¿Qué hace Pedro Sánchez que no se coloca en favor de los afectados por una de las mayores tramas financieras de la historia de España? Al Santander se le regaló un banco solvente, viable y con más de 30.000 millones de patrimonio.

Sobre todo, Calviño y su equipo deberían tener muy en cuenta las graves irregularidades que se desprenden del informe presentado ante la Audiencia Nacional y que iba firmado por Rodrigo Buenaventura, actual presidente del supervisor de los mercados por elección directa de ministra.

Resulta increíble que ese informe de la CNMV no hiciera referencia a la resolución, es decir, que la manipulación del mercado fue un elemento necesario para la resolución, porque la presión continuada sobre la cotización fue un elemento determinante para la creación del pánico necesario que, finalmente, provocó la salida de los depositantes minoristas y, de este modo, justificó la fuga de los clientes institucionales.

No se puede desconectar un informe sobre manipulación de mercado de la resolución, dado que ésta provocó pérdidas absolutas para los inversores (accionistas y bonistas) del Popular, dado que las acciones y los bonos desaparecieron y, por contra, además del beneficio obtenido por el Santander, todos los cortos ganaron una inmensidad de dinero: los que permanecían cortos antes de la resolución ganaron todo lo que apostaron a la baja.

Por tanto, aunque parezca evidente que la acción fue manipulada, la CNMV concluyó que no había evidencias de ello, pese a la existencia de una concentración inusitada de cortos y una abundancia de noticias negativas, algunas falsas, otras imprudentes y otras que no tendrían por qué haber determinado la resolución.