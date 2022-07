Banco Popular: Calama podría recurrir a Europa para la incautación de la documentación negada por JUR y BCE

- Publicidad-

Diario16 ha tenido acceso a un documento en el que el Banco Central Europeo (BCE) obliga al FROB a no entregar documentación clave a la Audiencia Nacional y, sobre todo, evitando que el juez José Luis Calama Teixeira pueda tomar la decisión de ordenar un registro para incautar dichos documentos.

En concreto, el BCE ha negado a la Audiencia Nacional el borrador de la declaración del estado FOLTF (fail or likely to fail) por el que se inició la resolución del Banco Popular. El supervisor europeo se opone a la divulgación de dicha información porque «comprometería la finalidad del mecanismo de consulta, que implica la posibilidad de un intercambio de opiniones abierto y franco entre las autoridades involucradas. Adicionalmente, como ese documento es un borrador, no refleja la postura final del BCE sobre el asunto».

Es cierto que la versión final del FOLTF ya fue remitida a la Audiencia Nacional por el Banco de España. Sin embargo, el borrador es fundamental para entender las posturas defendidas por las distintas partes y los elementos que se pusieron encima de la mesa para adoptar una decisión que, en primer lugar, inició una resolución que dejó en la ruina a más de 1,2 millones de personas y, en segundo término, regaló por un euro un banco solvente al Santander.

Emails intercambiados por FROB, JUR y BCE

El BCE también se ha opuesto a entregar a la Audiencia Nacional todos los correos electrónicos intercambiados entre el FROB, la JUR y el BCE durante los días 5 y 6 de junio de 2017.

Para justificar esta nueva muestra de opacidad y de desprecio a la Justicia española el BCE alega que «el intercambio de correos electrónicos se refiere a comunicaciones a nivel personal que reflejan deliberaciones, consideraciones y opiniones internas que no reflejan necesariamente la postura oficial de las instituciones sobre este asunto. Por esta razón, no se consideran comunicaciones oficiales del BCE. También es relevante que el procedimiento no se haya iniciado contra las instituciones participantes en el intercambio de correos electrónicos. Por lo tanto, se considera que dicho intercambio no entra en el ámbito de la consulta y no debe divulgarse», afirma el documento al que Diario16 ha tenido acceso.

Calama tiene una salida registrar el BCE

Expertos en el funcionamiento judicial de la Unión Europea consultados por Diario16 confirman que el magistrado Calama Teixeira no podría ordenar un registro de las oficinas del BCE para requisar esta información y otras que le han sido negadas de manera recurrente.

Sin embargo, los mismos expertos señalan a Diario16 que el magistrado de la Audiencia Nacional podría recurrir al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para que sea éste quien ordene el registro y la incautación de los documentos.