Banco de España, horas antes de la resolución: «No tiene sentido trabajar sin saber para qué»

Diario16 ha tenido acceso a nueva documentación que muestra las gravísimas consecuencias que tuvo la carta donde Emilio Saracho declaró la inviabilidad (fail or likely to fail, FOLTF) de Banco Popular.

Tras la tempestuosa reunión del 6 de junio de 2017 del Consejo de Administración, cuya legalidad aún está por vislumbrar por más que el juez Calama se haya negado, de momento, a investigar los documentos cruzados entre el Popular y Uría y Menéndez, el despacho de cabecera del Santander, se produjo un hecho hasta ahora desconocido: el Banco de España paralizó todo el trabajo para inyectar más liquidez de emergencia. Este hecho es muy grave, no tanto por la actitud del supervisor español, sino porque el Popular fue resuelto por una crisis de liquidez y se podría haber evitado la intervención de tener liquidez suficiente.

Según indica esta nueva documentación, de la que también dispone la Audiencia Nacional, en una conversación que tuvo lugar a las 20.42 del 6 de junio de 2017 entre Juan Ayuso, por parte del Banco de España, y Miguel Escrig, Rafael Galán e Iñaki Reyero, por parte del Popular, se indicaba que la entidad presidida entonces por Emilio Saracho había llamado para firmar la aportación de nuevas garantías (853 millones de euros de certificados de Transparencia Hipotecaria documentados notarialmente). Ayuso fue contundente en su respuesta: «No puede aportarse ya nada por el envío de una carta» por parte del Consejo del Popular.

A las 21.31 del mismo día y con los mismos protagonistas se produjo una nueva conversación en la que el representante del supervisor indicó con claridad rotunda que ya no se podía firmar una nueva disposición adicional de ELA (línea de liquidez de emergencia).

Esta negativa no suponía que hubiese ningún incumplimiento del contrato firmado entre el Popular y el Banco de España sino que, según indica el documento, «hay una normativa ‘incierta’ que impide seguir; están en suspenso los poderes. Banco Popular ha enviado una carta declarando que está ‘likely to fail’», señaló Ayuso.

El representante del Banco de España, además, fue más allá y señaló con sinceridad atronadora que habían dejado de «analizar las garantías pues no tiene sentido trabajar sin saber para qué. Volver a la situación anterior no es un escenario. Ahora la situación está en manos del SRB [la JUR]». El final fue el que fue.