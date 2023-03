Ayuso vive su primer (¿y último?) día grande en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este jueves a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que pida perdón al vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio.

Día grande de Ayuso

Todo a pesar de que este político cobra más que la propia presidenta y tiene un patrimonio familiar de más de un millón de euros. Ayuso ha argumentado que como la líder de oposición lo cobra, pues debe pedir disculpas “por sus duras críticas por recibir el bono social térmico cuando su familia también lo percibe”.

“Tiene derecho a cobrar ese bono. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo. Y yo no tengo nada encontrar de la riqueza lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente”, le ha soltado a García durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Para Isabel Natividad Díaz Ayuso, a lo que no hay derecho es a “tener tanta demagogia, ni a creerse superior a todos los demás”.

“Le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11 M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía Anticorrupción”, ha apuntado Ayuso.

Mónica García: “Siento vergüenza cuando me equivoco”

Previamente, Mónica García había afeado al PP que no tengan nunca “un problema ético, porque son incapaces de reconocer un error y pedir perdón. Me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, empatía cuando alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia”, ha declarado a continuación.

Mi forma de estar en política pasa por reconocer mis errores, sentir empatía por los demás, combatir las injusticias y denunciar cuando acosan a mis hijos. pic.twitter.com/WQXdFIMegY — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 16, 2023

En este punto, ha señalado “que ojalá el Gobierno regional hubiera reconocido el error de dar Telepizza a los más vulnerables, el error de los protocolos de la vergüenza, el darle una mordida al hermano de Ayuso y el de desguazar la Atención Primaria e insultar a los profesionales”.

La coportavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto en la que ha afeado a la Comunidad de Madrid la gestión de las residencias. En su intervención ha apuntado al brote de legionela en la residencia Francisco de Vitoria denunciado desde el Ayuntamiento de Alcalá y las malas condiciones que los ‘morados’ ven en los menús.

A lo mejor con todo lo que se ahorran millonarios como el Señor Ossorio con el bono social térmico podrían mejorar los menús de las residencias de mayores. pic.twitter.com/rC8o0HXaam — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) March 16, 2023

De hecho, para ejemplificar esto último, ha mostrado en el Pleno una coliflor podrida “para ejemplificar lo que se está dando a muchos mayores. Cada rico como el señor Ossorio que se ahorra un impuesto en la región, supone un plato menos de comida a los mayores”, ha afirmado Jacinto, quien ha pedido un aplauso para los familiares de residentes que se encontraban en la sesión.

Ayuso afea hacer «de la anécdota categoría»

Por su parte, Ayuso ha acusado a Unidas Podemos de “hacer una anécdota la gran categoría” y ha defendido que los menús están elaborados por nutricionistas. Ha cifrado en 50.000 las comidas diarias que se sirven en las 500 residencias, por lo que “claro que hay trabajo que hacer y no en todas va todo a la perfección”.

Al hilo, ha sacado pecho por ser la “primera región de España por plazas pagadas con fondos públicos, ser la que más ha mejorado en el sistema de dependencia”, ha puesto el foco en los 3.000 nuevos usuarios en ayuda a domicilio o la creación de 500 nuevas plazas de día.

Ayuso celebra el acuerdo para desconvocar la huelga sanitaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha celebrado el preacuerdo del Gobierno regional con el sindicato Amyts para desconvocar la huelga que arrancó hace cuatro meses de médicos y pediatras de Atención Primaria, que se firmará hoy.

“No tenía sentido esta situación. Hemos alcanzado un acuerdo con los médicos de Familia y Pediatría de Atención Primaria. Esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la Sanidad pública madrileña”, ha señalado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha sostenido que, “no hace falta que haya una huelga para que se comprometan a que la Sanidad pública de la Comunidad de Madrid siga siendo la mejor, y dotar de las mejores condiciones y herramientas al personal sanitario y a los pacientes”.

Y ha defendido que tres de los mejores hospitales del mundo están en la región, que el plan de digitalización va a dar todas las herramientas al personal sanitario y a los ciudadanos y que la esperanza de vida siguen siendo las más altas de España.